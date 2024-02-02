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Новости Война
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В Украине сейчас выпускают дроны около 200 компаний, - Шмыгаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

В настоящее время в Украине около 200 компаний выпускают дроны.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашем фокусе - дроны и другие военные инновации. Ключевая задача - активизировать производство беспилотников, боеприпасов, другого современного оружия и насытить ими силы обороны", - отметил он.

Премьер напомнил, что Президентом Владимиром Зеленским была поставлена четкая цель - выпустить в этом году миллион дронов для фронта.

Читайте: Кабмин одобрил три постановления для усиления ОПК: акцент на производстве и закупке дронов, - Шмыгаль

По словам Шмыгаля, учитывая ту базу и потенциал, который в украинского ОПК сегодня - это очень реалистичная задача.

"Правительство системно работает над тем, чтобы украинских дронов на фронте стало больше в разы. Мы делаем ставку не только на государственные проекты, но и на частные компании", - подчеркнул Премьер-министр.

В то же время, он отметил, что правительство делает ставку на развитие рынка вооружения, и "когда 4 из 5 компаний в оборонном секторе - частный бизнес, это дает эффективность, инновации, скорость".

Также читайте: Дронов будет больше. В планах на 2024 год контракты на сотни тысяч БПЛА, - Умеров

Глава правительства подчеркнул, что за последние полтора года было принято около 20 законов и нормативно-правовых актов, формирующих рынок вооружений.

В то же время был упрощен допуск БПЛА к эксплуатации, отменен НДС и ввозная пошлина на комплектации для беспилотников, созданы полигоны для обучения пилотов и испытания новых видов дронов, упрощена процедура списания.

"Сейчас в Украине около 200 компаний выпускают дроны, а в позапрошлом году их было всего семь", - сообщил Шмыгаль.

Читайте: Открыт сбор средств на дроны для воинов 28-й ОМБр и 95-й ОДШБр

Он уточнил, что в 2023 году украинские компании произвели, а государство закупило в 100 раз больше беспилотников, чем в 2022 году.

"В целом Армия дронов дала старт развитию не только рынка БПЛА, но и всего defense-tech в Украине", - добавил премьер-министр.

Автор: 

дроны (3907) Шмыгаль Денис (2682)


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Топ комментарии
+12
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02.02.2024 00:06
+8
Недавно в ефірі побачила Верещук, наразі цей чиновник. Якісь вони вгодовані, як і не війна.
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02.02.2024 00:06
+8
по ідеї на цей час вже мали зробити 100.000 з оголошеного одного млн.
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02.02.2024 00:15
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Недавно в ефірі побачила Верещук, наразі цей чиновник. Якісь вони вгодовані, як і не війна.
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02.02.2024 00:06 Ответить
"кто сдайот продукт вторічний - тот піщуєтся атлічна"©
Тільки той вторічний продукт влада нам згодовує...
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02.02.2024 00:31 Ответить
пані це з голоду...з голоду пухнуть
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02.02.2024 00:50 Ответить
А під час війни всі мають голодувати? Ви там у німеччині геть від реальності відірвалися? Вигадуєте собі якусь іншу війну?
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02.02.2024 03:41 Ответить
Вони гладшають від стресу.
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02.02.2024 09:13 Ответить
Ні, вони пухнуть від алкоголю, яким лікуюються від чужого стресу і обмивають персональні мародерські здобутки!
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02.02.2024 09:41 Ответить
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02.02.2024 00:06 Ответить
не дарма ж "древні укри" копали
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02.02.2024 00:55 Ответить
Так де ті людрони хфєдорова тих сто тищмільйонів???
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02.02.2024 00:07 Ответить
Він мав на увазі 200 дронів яких виготовляють на кухні.
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02.02.2024 00:37 Ответить
Все правда, не бреше. Вони то випускають, та досі не мають замовлень від МО.
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02.02.2024 00:42 Ответить
ТОБТО ,ЦЕ НЕ ПРОГРАМА , А КОМПАНЄЙЩИНА умєолиє ручкі?
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07.02.2024 18:44 Ответить
Так при такій кількості неба над Україною не може бути видно! Чи реально дрони виробляють з десяток фірм, а інші державні і європейські кошти "освоюють"?
В сенсі - "ПРИсвоюють"...
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02.02.2024 02:37 Ответить
Вони виробляють, а купують волонтери. А багато вони куплять?
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07.02.2024 23:34 Ответить
і шо - мільйон буде за рік? а то знаєш, терпець він, штука така, що довго-довго назріває, а потім оті всі яйця по 17 гривень, та дороги і сквери під час війни - дуже швидко переростають у щось інше із вилами у дупах людей, які до цього призвели..
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02.02.2024 00:10 Ответить
Сподіваюсь по 15 штук на день щоб зепіздьож підтримати
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02.02.2024 00:12 Ответить
кожне підприємство по 137 шт на день, та мабуть ти врахував пенсіонерів надомників які на 3д принтерах шмалять
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02.02.2024 09:32 Ответить
та ні 1000000 / (365*200) ~ 13.69 ну округлив мабуть грубовато, а так з пенсіонерами надомниками і китай збанкротує
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02.02.2024 23:31 Ответить
по ідеї на цей час вже мали зробити 100.000 з оголошеного одного млн.
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02.02.2024 00:15 Ответить
ви нєпанімаєте, ета другоє... сказано за рік, тобто до кінця року, а рік тільки почався!
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02.02.2024 00:40 Ответить
Ефективні удари дронами по ключових об'єктах ВПК рашистської пітьми, розташованих на самій що не є "канонічній" території московії, суттєво позначаються на вогневих спроможностях ворога.
Так, видання Forbes https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/02/01/how-one-blast-shut-down-production-of-russias-deadliest-drone/?sh=6a29241f7355 пише :
Починаючи з вересня минулого року використання рашистськими військами БПЛА "Ланцет" проти ЗСУ різко скоротилося. Це сталось після вибуху на Загорському оптико-механічному заводі в Сєргієвом Посадє в московській області 9 серпня 2023 року.
Вибух на заводі був наслідком атаки українських БПЛА.
Зокрема, у березні та квітні 2023 року кількість ударів "Ланцетами" зросла до 50 на місяць, а в липні досягла піку - 135 ударів. У серпні було зафіксовано приблизно таку ж кількість - 126 ударів, проте потім вона почала різко знижуватися. У перші два місяці осені було 50 ударів на місяць, у листопаді відбулося зростання до 89, але вже у грудні знову зафіксовано зниження до 59.
Таким чином, ZALA - виробник даних ворожих баражуючих снарядів Lancet, суттєво скоротив своє виробництво через зрив поставок комплектуючих - оптики й відеокамер, які вироблялись на заводі.

https://www.dialog.ua/images/news/195041a46bc9bddd71a2b39da31fe078.jpg

https://www.dialog.ua/images/content/f149200330a06cb71a2af96993b121c9.jpg
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02.02.2024 00:15 Ответить
ще ближче, ніж летіти у Сєргієв Посад на ЗОМЗ, у Литкарино знаходиться Литкаринський завод оптичного скла 55°34'32.0"N 37°55'19.2"E , до нього майже на 100 км ближче, ніж до ЗОМЗ, тим більше через москву летіти не треба. На ЛЗОС виробляют лінійку віськових ПНВ, а також оптику для бронетехніки та приладів оптичного спостереження.
Можно ще завітати на Вологодський Оптико-механічний завод, 59°12'56.8"N 39°52'04.3"E ВОМЗ від кордону 870 км. Там виробляють коліматорні приіли і лінійку армійської снайперської оптики.
А ще у досяжності "Азовський оптико-механічний завод" (АО "АОМЗ") 47°05'44.4"N 39°24'40.4"E - одне з найбільших на росії оптико-механічних підприємств. До нього менше двохсот км, але через лінію фронту. Там теж виробляють прилади нічного бачення, оптико-механичні та оптико-электронні вироби для авіації та ракетної техніки.
У межах досяжності є ще багато цікавих підприємств. Але це складніше, ніж записувати ********* прогнози для піару.
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02.02.2024 02:43 Ответить
Буданову можно в этом и следующем квартале зарплату не платить!
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02.02.2024 09:38 Ответить
Та усім пофіг на кількість виробників, усіх цікавить кількість, якість та ціна дронів. А робить їх одна компанія чи сто, це зовсім не головне.
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02.02.2024 00:17 Ответить
Оце недоробло вважає це своїм здобутком.

От тільки зробив це не він, а прості Українці, які попри супротив державних органів, попри заборону заробляти бодай якісь гроші ( бо саме ота чиновнич'я братія чомусь вирішила, що тим самим державі вчиняється збиток!), все ж розвивають виробництво, залучують висококласних інженерів-розробників, і мастеровитих збирачів, і все ж намагаються допомогти своїй армії, яку ті самі чиновники обкрадають на кожному кроці!

Так і живемо...
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02.02.2024 00:24 Ответить
Він уточнив, що у 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році. Джерело:

Оце молодці: не в 82, не в 110 разів, а рівно в 100... Тепер зрозуміло, чому мелярд саджанців не прижився - державникам ніколи їх поливати, бо державники цихвірки малюють
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02.02.2024 00:26 Ответить
На папері і Місяць і Марс можна освоювати,не виходячи з кабінету і бачити інші галактики у телескоп
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02.02.2024 00:53 Ответить
Снаряды нужны и мины... Одними дронами воевать нельзя
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02.02.2024 00:53 Ответить
Головне щоб зараз в інтернеті не появилися адреси виробництв злиті зеленими зрадниками чи якісь аудитори з дбрами не почали їх ккошмарити
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02.02.2024 01:16 Ответить
Який "бадьорий" звіт на третьому році війни...!
Нарешті схаменулися...?)
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02.02.2024 01:55 Ответить
Зате цихвєрь яка файна, аж виблискує...
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02.02.2024 02:06 Ответить
Боже,які вони дебільні і тупорилі! Лиш би попіаритись, ще "огласите весь список" хто, де і скільки. Заодно і локацію... Хоча, що тут дивного, коли сам най...най...най дойо...є своїми відосіками, як би сказала машка-алкоголічка з московії, "каждий день про три раза в день". Піз...ж саме їх коньок...
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02.02.2024 04:11 Ответить
Тут головне шоб оті виробники виробляли дрончики по одному стандарту, щоб операторам на фронті не вчити 200 різних систем управління - хоча з українським рукожопієм воно так і є - ніяких стандартів.
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02.02.2024 05:36 Ответить
Якщо чотири з п'яти компаній приватні, стає незрозуміло, для чого нам десятки тисяч держслужбовців-дармоїдів.
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02.02.2024 05:46 Ответить
Нажаль, це не твоя заслуга, шмигалю
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02.02.2024 06:17 Ответить
Там і заслуги ще нема неякої !
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02.02.2024 08:10 Ответить
Українські компанії можуть виробляти хоч сто мільярдів дронів на день, однак зепідрська влада витрачає мільярди на асфальт, а не на дрони. Вони у своїй тупорилій голові вже давно закінчили війну.
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02.02.2024 06:35 Ответить
Дійсно так, вчора бачив, як військовий навчальний заклад, вже вдруге за кілька років робить ремонт гуртожитка по дорогій технології, а не косметичний ремонт.
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02.02.2024 08:38 Ответить
А скільки з цих двох сотень компаній мають державне замовлення?
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02.02.2024 07:03 Ответить
А чому ваші дрони тхнуть борщем та котлетами?
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02.02.2024 07:16 Ответить
Як не намагалися шмигалі з хламідіями ставити палки в колеса, а щось все-таки почали виготовляти?
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02.02.2024 07:51 Ответить
Якби від цієї кількості був толк, то ми б бачили результат на полі бою !
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02.02.2024 08:08 Ответить
Головне не скільки компаній випускає дрони, а головне скільки і яких дронів отримують наші захисники. А то шуму багато, а результат мізерний.
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02.02.2024 08:36 Ответить
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02.02.2024 08:38 Ответить
Это говорит об уровне тупости свадебных фотографов в производстве синхрофазотронов!
Дело труба - это о Шмыгале, которые был главным менеджером дымовой трубы Бурштынской ТЭС. Дальше мозгов не хватило.
быть 200 проектов беспилотников, которые представлены на конкурс МО, согласно поданной заявки от Генштаба. И потом отобраны максимум четыре-пять для разных целей и диапазонов. И уже отобранные военными должны быть запущенными в массовое производство. Но зедебилам это не дано - у них в мозгах шаурма!
А 200 беспилотников - это свой личный источник отката у каждого сотрудника департамента закупок Министерства Обороны! Какой-то экономист МО договорился со своим знакомым по гаражу, чтобы тот покупал дроны на Алибабе и через него продавал в МО! А бабки пополам...
А Лукьяновский изолятор не резиновый - там места и для военнослужащих не хватает!
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02.02.2024 09:34 Ответить
Казкар..
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02.02.2024 10:55 Ответить
200 підприємців , які виготовляють дрони на папері -це 5/10 реальних, решта 190-прокладки.
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02.02.2024 14:11 Ответить
 
 