В Украине сейчас выпускают дроны около 200 компаний, - Шмыгаль

В настоящее время в Украине около 200 компаний выпускают дроны.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашем фокусе - дроны и другие военные инновации. Ключевая задача - активизировать производство беспилотников, боеприпасов, другого современного оружия и насытить ими силы обороны", - отметил он.

Премьер напомнил, что Президентом Владимиром Зеленским была поставлена четкая цель - выпустить в этом году миллион дронов для фронта.

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По словам Шмыгаля, учитывая ту базу и потенциал, который в украинского ОПК сегодня - это очень реалистичная задача.

"Правительство системно работает над тем, чтобы украинских дронов на фронте стало больше в разы. Мы делаем ставку не только на государственные проекты, но и на частные компании", - подчеркнул Премьер-министр.

В то же время, он отметил, что правительство делает ставку на развитие рынка вооружения, и "когда 4 из 5 компаний в оборонном секторе - частный бизнес, это дает эффективность, инновации, скорость".

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Глава правительства подчеркнул, что за последние полтора года было принято около 20 законов и нормативно-правовых актов, формирующих рынок вооружений.

В то же время был упрощен допуск БПЛА к эксплуатации, отменен НДС и ввозная пошлина на комплектации для беспилотников, созданы полигоны для обучения пилотов и испытания новых видов дронов, упрощена процедура списания.

"Сейчас в Украине около 200 компаний выпускают дроны, а в позапрошлом году их было всего семь", - сообщил Шмыгаль.

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Он уточнил, что в 2023 году украинские компании произвели, а государство закупило в 100 раз больше беспилотников, чем в 2022 году.

"В целом Армия дронов дала старт развитию не только рынка БПЛА, но и всего defense-tech в Украине", - добавил премьер-министр.