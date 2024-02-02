В Украине сейчас выпускают дроны около 200 компаний, - Шмыгаль
В настоящее время в Украине около 200 компаний выпускают дроны.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В нашем фокусе - дроны и другие военные инновации. Ключевая задача - активизировать производство беспилотников, боеприпасов, другого современного оружия и насытить ими силы обороны", - отметил он.
Премьер напомнил, что Президентом Владимиром Зеленским была поставлена четкая цель - выпустить в этом году миллион дронов для фронта.
По словам Шмыгаля, учитывая ту базу и потенциал, который в украинского ОПК сегодня - это очень реалистичная задача.
"Правительство системно работает над тем, чтобы украинских дронов на фронте стало больше в разы. Мы делаем ставку не только на государственные проекты, но и на частные компании", - подчеркнул Премьер-министр.
В то же время, он отметил, что правительство делает ставку на развитие рынка вооружения, и "когда 4 из 5 компаний в оборонном секторе - частный бизнес, это дает эффективность, инновации, скорость".
Глава правительства подчеркнул, что за последние полтора года было принято около 20 законов и нормативно-правовых актов, формирующих рынок вооружений.
В то же время был упрощен допуск БПЛА к эксплуатации, отменен НДС и ввозная пошлина на комплектации для беспилотников, созданы полигоны для обучения пилотов и испытания новых видов дронов, упрощена процедура списания.
"Сейчас в Украине около 200 компаний выпускают дроны, а в позапрошлом году их было всего семь", - сообщил Шмыгаль.
Он уточнил, что в 2023 году украинские компании произвели, а государство закупило в 100 раз больше беспилотников, чем в 2022 году.
"В целом Армия дронов дала старт развитию не только рынка БПЛА, но и всего defense-tech в Украине", - добавил премьер-министр.
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Тільки той вторічний продукт влада нам згодовує...
В сенсі - "ПРИсвоюють"...
Так, видання Forbes https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/02/01/how-one-blast-shut-down-production-of-russias-deadliest-drone/?sh=6a29241f7355 пише :
Починаючи з вересня минулого року використання рашистськими військами БПЛА "Ланцет" проти ЗСУ різко скоротилося. Це сталось після вибуху на Загорському оптико-механічному заводі в Сєргієвом Посадє в московській області 9 серпня 2023 року.
Вибух на заводі був наслідком атаки українських БПЛА.
Зокрема, у березні та квітні 2023 року кількість ударів "Ланцетами" зросла до 50 на місяць, а в липні досягла піку - 135 ударів. У серпні було зафіксовано приблизно таку ж кількість - 126 ударів, проте потім вона почала різко знижуватися. У перші два місяці осені було 50 ударів на місяць, у листопаді відбулося зростання до 89, але вже у грудні знову зафіксовано зниження до 59.
Таким чином, ZALA - виробник даних ворожих баражуючих снарядів Lancet, суттєво скоротив своє виробництво через зрив поставок комплектуючих - оптики й відеокамер, які вироблялись на заводі.
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Можно ще завітати на Вологодський Оптико-механічний завод, 59°12'56.8"N 39°52'04.3"E ВОМЗ від кордону 870 км. Там виробляють коліматорні приіли і лінійку армійської снайперської оптики.
А ще у досяжності "Азовський оптико-механічний завод" (АО "АОМЗ") 47°05'44.4"N 39°24'40.4"E - одне з найбільших на росії оптико-механічних підприємств. До нього менше двохсот км, але через лінію фронту. Там теж виробляють прилади нічного бачення, оптико-механичні та оптико-электронні вироби для авіації та ракетної техніки.
У межах досяжності є ще багато цікавих підприємств. Але це складніше, ніж записувати ********* прогнози для піару.
От тільки зробив це не він, а прості Українці, які попри супротив державних органів, попри заборону заробляти бодай якісь гроші ( бо саме ота чиновнич'я братія чомусь вирішила, що тим самим державі вчиняється збиток!), все ж розвивають виробництво, залучують висококласних інженерів-розробників, і мастеровитих збирачів, і все ж намагаються допомогти своїй армії, яку ті самі чиновники обкрадають на кожному кроці!
Так і живемо...
Оце молодці: не в 82, не в 110 разів, а рівно в 100... Тепер зрозуміло, чому мелярд саджанців не прижився - державникам ніколи їх поливати, бо державники цихвірки малюють
Нарешті схаменулися...?)
Дело труба - это о Шмыгале, которые был главным менеджером дымовой трубы Бурштынской ТЭС. Дальше мозгов не хватило.
быть 200 проектов беспилотников, которые представлены на конкурс МО, согласно поданной заявки от Генштаба. И потом отобраны максимум четыре-пять для разных целей и диапазонов. И уже отобранные военными должны быть запущенными в массовое производство. Но зедебилам это не дано - у них в мозгах шаурма!
А 200 беспилотников - это свой личный источник отката у каждого сотрудника департамента закупок Министерства Обороны! Какой-то экономист МО договорился со своим знакомым по гаражу, чтобы тот покупал дроны на Алибабе и через него продавал в МО! А бабки пополам...
А Лукьяновский изолятор не резиновый - там места и для военнослужащих не хватает!