УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5012 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Війна
3 834 11
безпілотник (2117) війна (56827) росія (47315)

РФ зменшила атаки "Ланцетами", виробництво дронів упало через вибух на заводі в Сергієвому Посаді, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ланцет

Вибух на заводі у Сергієвому Посаді 9 серпня 2023 року міг зірвати виробництво російських безпілотників "Ланцет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.

Так, у серпні 2023 року росіяни застосували 126 "Ланцетів", проте вже у грудні кількість ударів дронами-камікадзе знизилась до 59.

"Замість того, щоб зростати, виробництво Lancet було скорочено. Щось сталося в серпні, що завадило ZALA (ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробці безпілотників. - Ред.) перетворити корпус Lancet на готову продукцію", - пише видання.

Forbes зазначає, що "Ланцет" складається з імпортних компонентів, це і двигун, і бортова електроніка. Росіяни виготовляють самостійно лише планери, блок живлення та камери.

Автори матеріалу припускають, що вибух на "Загорському оптико-механічному заводі" міг перервати саме постачання камер для дронів-камікадзе. Таким чином, падіння виробництва "Ланцетів" може бути пов'язано із вибухом на території "Загорського оптико-механічного заводу" в Сергієвому Посаді Підмосков'я 9 серпня 2023 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ хочуть підвищити призовний вік до 50 років для іноземців, які отримали російське громадянство

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Ех,було б в нас пару тисяч ракет.....
показати весь коментар
02.02.2024 16:18
+6
Ланцету настав пінцет.
показати весь коментар
02.02.2024 16:19
+5
ох, був би на розум..
показати весь коментар
02.02.2024 16:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ех,було б в нас пару тисяч ракет.....
показати весь коментар
02.02.2024 16:18 Відповісти
ох, був би на розум..
показати весь коментар
02.02.2024 16:30 Відповісти
треба було весною 2019 року думати, а не кричати "какцукая разніца, хуже не будет" ...
показати весь коментар
02.02.2024 16:42 Відповісти
Я думав,і що???
показати весь коментар
02.02.2024 20:03 Відповісти
а я думав бАданов тримає руку на пульсі.......
показати весь коментар
02.02.2024 16:19 Відповісти
Ланцету настав пінцет.
показати весь коментар
02.02.2024 16:19 Відповісти
Аби країни ЄС, США , Британія ввели ПОВНЕ ІМБАРГО на торгівлю з рашистами можливо й війна вже б скінчилась.... але деяким мерзотникам гроші не пахнуть не смердять лаптями!!! Світова гниль спливла на поверхню .....
показати весь коментар
02.02.2024 16:46 Відповісти
Цікаво, а ви такої самої думки були, коли раша сірію рівняла. Чи тоді вам все одне було що там?
І одразу відповім на ваше питання. У кожній країні є в першу чергу свої інтереси, своє бачення події, і так далі. Тому дивно б було сподіватися, що нам всі кинуться одразу допомогати.
показати весь коментар
02.02.2024 19:17 Відповісти
Алєксєй Алєксєєвіч не повірите але я був такої самої думки ще коли Рашисти напали на Грузію.
показати весь коментар
03.02.2024 00:17 Відповісти
Ми ж розуміємо, що це тимчасово?
показати весь коментар
02.02.2024 16:59 Відповісти
Знизилась, але не припинилась.
Є інші джерела.
показати весь коментар
02.02.2024 17:11 Відповісти
 
 