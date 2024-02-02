Суд залишив Дубінського у СІЗО

Суд залишив нардепа Олександра Дубінського під арештом. Київський апеляційний суд не став змінювати йому запобіжний захід.

Про це повідомив сам Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в нас було засідання суду, яке вирішило, що я маю залишатися в СІЗО.

Прокурори не змогли назвати жодної причини – чому мене треба тримати у СІЗО.

Нагадаю, я 81 день перебуваю у Лук'янівському слідчому ізоляторі, жодних слідчих дій зі мною не проводили. Мої адвокати написали три клопотання, щоб мене допитали. Ми отримали три відмови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дубінського судитимуть за службове підроблення для виїзду за кордон, - ДБР

Єдине, на що вистачило розуму у слідства за ці три місяці – висунути ідею зробити портретну експертизу – чи це я на пресконференції з Деркачем у 2019 році – я. Пропоную ДБР не витрачати бюджетні гроші та заявляю – на пресконференції три роки тому був я.

Складається відчуття, що комусь дуже потрібне, щоб я просто сидів у СІЗО", - заявив Дубінський.

Справа Олександра Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

7 грудня Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою.



