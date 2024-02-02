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Новини Політика України
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арешт (1626) суд (8041) Дубінський Олександр (416)

Суд залишив Дубінського у СІЗО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Олександр Дубінський на засіданні суда

Суд залишив нардепа Олександра Дубінського під арештом. Київський апеляційний суд не став змінювати йому запобіжний захід.

Про це повідомив сам Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в нас було засідання суду, яке вирішило, що я маю залишатися в СІЗО.

Прокурори не змогли назвати жодної причини – чому мене треба тримати у СІЗО.

Нагадаю, я 81 день перебуваю у Лук'янівському слідчому ізоляторі, жодних слідчих дій зі мною не проводили. Мої адвокати написали три клопотання, щоб мене допитали. Ми отримали три відмови.

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Єдине, на що вистачило розуму у слідства за ці три місяці – висунути ідею зробити портретну експертизу – чи це я на пресконференції з Деркачем у 2019 році – я. Пропоную ДБР не витрачати бюджетні гроші та заявляю – на пресконференції три роки тому був я.

Складається відчуття, що комусь дуже потрібне, щоб я просто сидів у СІЗО", - заявив Дубінський.

Справа Олександра Дубінського 

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

7 грудня Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою.

Нардеп Олександр Дубінський про засідання суду у його справі
Нардеп Олександр Дубінський про засідання суду у його справі
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Топ коментарі
+13
Ну що, мама больше нє любіт скорость?
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02.02.2024 18:20
+6
будеш сидіти, доки не вибачишся перед Найвеличнішим.
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02.02.2024 18:22
+5
Е- Бєня тобі в поміч, чорнороте.
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02.02.2024 18:33
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Ну що, мама больше нє любіт скорость?
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02.02.2024 18:20 Відповісти
любить скоросний ліфт в дубаях
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03.02.2024 00:11 Відповісти
будеш сидіти, доки не вибачишся перед Найвеличнішим.
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02.02.2024 18:22 Відповісти
комусь дуже потрібне, щоб я просто сидів.

От жалко пацана (с)...
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02.02.2024 18:22 Відповісти
У Бени просто слеза наворачивается...
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02.02.2024 18:39 Відповісти
анал гражданін дубінскій для тебе тепер не табу.
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02.02.2024 18:23 Відповісти
Е- Бєня тобі в поміч, чорнороте.
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02.02.2024 18:33 Відповісти
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02.02.2024 19:23 Відповісти
мама любіт прісєсть?
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02.02.2024 18:35 Відповісти
А саша любіть больше
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02.02.2024 19:13 Відповісти
гниду випустіть! Поки воно падло буде казенні харчі жерти? Воно повинне випасти з 10 поверху і розбити свій собачий їальник об асфальт або бруківку (можна об барабани з бомбосховищ).
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02.02.2024 18:38 Відповісти
чому консул Румунії не протестує проти ув'язнення Дубінеску?
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02.02.2024 18:40 Відповісти
... а як же дермак з подружкою татарською?.. неначасі?
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02.02.2024 18:42 Відповісти
Бо у Румунії ціла Молдова "романоязичнаво насєлєнія", шо йому якійсь Дубінеску...
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02.02.2024 18:44 Відповісти
Ай -яй-яй!
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02.02.2024 18:59 Відповісти
Ланцюговий собака діда Лук'яна😄
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02.02.2024 19:14 Відповісти
то мабудь перший руминський підданий в Українській тюрмі.такий час що у людей мало хороших новин ,АЛЕ ЦЯ ПРОСТО БОМБА. .. ну честно , я про це мріяв .тепер прозьба одна до його сокамерників , напихайте йому повний його собачий РОТ .(не писок ) рот ..ну і за одно у всі дюрки
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02.02.2024 19:29 Відповісти
На жаль, це наші вологи мрії. Думаю, малюська забезпечив таким ублюдкам камери 5 зірок з харчуванням з ресторанів з мішленівськими зірками
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02.02.2024 19:50 Відповісти
Мені цікаво , як там його собачий рот, його там експлуатують по призначеню кожен день?
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02.02.2024 19:29 Відповісти
Він там не закривається.Але все добровільно-по згоді.Адже слідів робиття не виявили.Якщо так і далі піде-тупому собачому роту ще почне подобатися оральний секс.
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02.02.2024 19:47 Відповісти
Щоооооооооооо? Розсмішили.

Та "дубинський" разом з коломИйським не просихають від віскі, сидячи в карпатській резиденції коломИйського та граючи в покер.

А раз на три місяці дурням показують виставу про "продовження_арешту"
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02.02.2024 19:38 Відповісти
Люди добрі, не радійте занадто. Присплять пильність українців, потішать наш гонор, призначать мінімальну заставу, як з Грінкевичем, і тільки ви його і бачили. "По-тіхаму уйдьот в лєс"...
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02.02.2024 19:46 Відповісти
яка Ви далекоглядна людина....
В "10-ку" попали, хоча я теж не далекоглядний
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02.02.2024 22:10 Відповісти
Мама любит сырость.
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02.02.2024 21:01 Відповісти
Ну от навіщо тримати в СІЗО місяцями і роками? Для того щоб слідчим було зручно допитати? На фіг! Арештовувати потрібно вже маючи неспростовні для суду докази. Хай не всі, але достатні щоб протягом 72 годин винести вирок і відправити в колонію на промку. І вже звідти нехай подає апеляції, а слідчі нехай продовжують збирати докази для збільшення сроків відсидки. Навіщо утирка годувати на халяву в СІЗО - хай заробляє на промці собі на жизнь.
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02.02.2024 23:06 Відповісти
Тримають блатних в СІЗО ,щоб було рік за два
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03.02.2024 07:24 Відповісти
осел тупорылый, "Закон Савченко" который считал год за два отменили давно. Ты понимаешь насколько ты бестолковое, которое абсолютно не владеет материалом но не забывает высрать свое экспертное мнение
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03.02.2024 11:35 Відповісти
 
 