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Новости Политика Украины
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арест (10377) суд (24704) Дубинский Александр (413)

Суд оставил Дубинского в СИЗО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Олександр Дубінський на засіданні суда

Суд оставил нардепа Александра Дубинского под арестом. Киевский апелляционный суд не стал изменять ему меру пресечения.

Об этом сообщил сам Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у нас было заседание суда, которое решило, что я должен оставаться в СИЗО.

Прокуроры не смогли назвать никаких причин, почему меня надо держать в СИЗО.

Напомню, 81 день нахожусь в Лукьяновском следственном изоляторе, никаких следственных действий со мной не проводили. Мои адвокаты написали три ходатайства, чтобы меня допросили. Мы получили три отказа.

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Единственное, на что хватило ума у следствия за эти три месяца – выдвинуть идею сделать портретную экспертизу –  я ли на пресс-конференции с Деркачем в 2019 году – я. Предлагаю ГБР не тратить бюджетные деньги и заявляю – на пресс-конференции три года назад был я.

Создается ощущение, что кому-то очень нужно, чтобы я просто сидел в СИЗО", - заявил Дубинский.

Дело Александра Дубинского

Напомним, 3 ноября Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу. Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и отдыхал в Барселоне у своей девушки.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Дубинского.

Нардеп Олександр Дубінський про засідання суду у його справі
Нардеп Олександр Дубінський про засідання суду у його справі
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Топ комментарии
+13
Ну що, мама больше нє любіт скорость?
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02.02.2024 18:20
+6
будеш сидіти, доки не вибачишся перед Найвеличнішим.
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02.02.2024 18:22
+5
Е- Бєня тобі в поміч, чорнороте.
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02.02.2024 18:33
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Ну що, мама больше нє любіт скорость?
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02.02.2024 18:20 Ответить
любить скоросний ліфт в дубаях
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03.02.2024 00:11 Ответить
будеш сидіти, доки не вибачишся перед Найвеличнішим.
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02.02.2024 18:22 Ответить
комусь дуже потрібне, щоб я просто сидів.

От жалко пацана (с)...
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02.02.2024 18:22 Ответить
У Бени просто слеза наворачивается...
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02.02.2024 18:39 Ответить
анал гражданін дубінскій для тебе тепер не табу.
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02.02.2024 18:23 Ответить
Е- Бєня тобі в поміч, чорнороте.
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02.02.2024 18:33 Ответить
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02.02.2024 19:23 Ответить
мама любіт прісєсть?
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02.02.2024 18:35 Ответить
А саша любіть больше
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02.02.2024 19:13 Ответить
гниду випустіть! Поки воно падло буде казенні харчі жерти? Воно повинне випасти з 10 поверху і розбити свій собачий їальник об асфальт або бруківку (можна об барабани з бомбосховищ).
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02.02.2024 18:38 Ответить
чому консул Румунії не протестує проти ув'язнення Дубінеску?
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02.02.2024 18:40 Ответить
... а як же дермак з подружкою татарською?.. неначасі?
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02.02.2024 18:42 Ответить
Бо у Румунії ціла Молдова "романоязичнаво насєлєнія", шо йому якійсь Дубінеску...
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02.02.2024 18:44 Ответить
Ай -яй-яй!
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02.02.2024 18:59 Ответить
Ланцюговий собака діда Лук'яна😄
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02.02.2024 19:14 Ответить
то мабудь перший руминський підданий в Українській тюрмі.такий час що у людей мало хороших новин ,АЛЕ ЦЯ ПРОСТО БОМБА. .. ну честно , я про це мріяв .тепер прозьба одна до його сокамерників , напихайте йому повний його собачий РОТ .(не писок ) рот ..ну і за одно у всі дюрки
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02.02.2024 19:29 Ответить
На жаль, це наші вологи мрії. Думаю, малюська забезпечив таким ублюдкам камери 5 зірок з харчуванням з ресторанів з мішленівськими зірками
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02.02.2024 19:50 Ответить
Мені цікаво , як там його собачий рот, його там експлуатують по призначеню кожен день?
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02.02.2024 19:29 Ответить
Він там не закривається.Але все добровільно-по згоді.Адже слідів робиття не виявили.Якщо так і далі піде-тупому собачому роту ще почне подобатися оральний секс.
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02.02.2024 19:47 Ответить
Щоооооооооооо? Розсмішили.

Та "дубинський" разом з коломИйським не просихають від віскі, сидячи в карпатській резиденції коломИйського та граючи в покер.

А раз на три місяці дурням показують виставу про "продовження_арешту"
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02.02.2024 19:38 Ответить
Люди добрі, не радійте занадто. Присплять пильність українців, потішать наш гонор, призначать мінімальну заставу, як з Грінкевичем, і тільки ви його і бачили. "По-тіхаму уйдьот в лєс"...
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02.02.2024 19:46 Ответить
яка Ви далекоглядна людина....
В "10-ку" попали, хоча я теж не далекоглядний
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02.02.2024 22:10 Ответить
Мама любит сырость.
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02.02.2024 21:01 Ответить
Ну от навіщо тримати в СІЗО місяцями і роками? Для того щоб слідчим було зручно допитати? На фіг! Арештовувати потрібно вже маючи неспростовні для суду докази. Хай не всі, але достатні щоб протягом 72 годин винести вирок і відправити в колонію на промку. І вже звідти нехай подає апеляції, а слідчі нехай продовжують збирати докази для збільшення сроків відсидки. Навіщо утирка годувати на халяву в СІЗО - хай заробляє на промці собі на жизнь.
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02.02.2024 23:06 Ответить
Тримають блатних в СІЗО ,щоб було рік за два
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03.02.2024 07:24 Ответить
осел тупорылый, "Закон Савченко" который считал год за два отменили давно. Ты понимаешь насколько ты бестолковое, которое абсолютно не владеет материалом но не забывает высрать свое экспертное мнение
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03.02.2024 11:35 Ответить
 
 