Суд оставил Дубинского в СИЗО
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Суд оставил нардепа Александра Дубинского под арестом. Киевский апелляционный суд не стал изменять ему меру пресечения.
Об этом сообщил сам Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера у нас было заседание суда, которое решило, что я должен оставаться в СИЗО.
Прокуроры не смогли назвать никаких причин, почему меня надо держать в СИЗО.
Напомню, 81 день нахожусь в Лукьяновском следственном изоляторе, никаких следственных действий со мной не проводили. Мои адвокаты написали три ходатайства, чтобы меня допросили. Мы получили три отказа.
Единственное, на что хватило ума у следствия за эти три месяца – выдвинуть идею сделать портретную экспертизу – я ли на пресс-конференции с Деркачем в 2019 году – я. Предлагаю ГБР не тратить бюджетные деньги и заявляю – на пресс-конференции три года назад был я.
Создается ощущение, что кому-то очень нужно, чтобы я просто сидел в СИЗО", - заявил Дубинский.
Дело Александра Дубинского
Напомним, 3 ноября Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу. Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и отдыхал в Барселоне у своей девушки.
13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.
2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.
7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Дубинского.
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От жалко пацана (с)...
Та "дубинський" разом з коломИйським не просихають від віскі, сидячи в карпатській резиденції коломИйського та граючи в покер.
А раз на три місяці дурням показують виставу про "продовження_арешту"
В "10-ку" попали, хоча я теж не далекоглядний