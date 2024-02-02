Суд оставил Дубинского в СИЗО

Суд оставил нардепа Александра Дубинского под арестом. Киевский апелляционный суд не стал изменять ему меру пресечения.

Об этом сообщил сам Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у нас было заседание суда, которое решило, что я должен оставаться в СИЗО.

Прокуроры не смогли назвать никаких причин, почему меня надо держать в СИЗО.

Напомню, 81 день нахожусь в Лукьяновском следственном изоляторе, никаких следственных действий со мной не проводили. Мои адвокаты написали три ходатайства, чтобы меня допросили. Мы получили три отказа.

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Единственное, на что хватило ума у следствия за эти три месяца – выдвинуть идею сделать портретную экспертизу – я ли на пресс-конференции с Деркачем в 2019 году – я. Предлагаю ГБР не тратить бюджетные деньги и заявляю – на пресс-конференции три года назад был я.

Создается ощущение, что кому-то очень нужно, чтобы я просто сидел в СИЗО", - заявил Дубинский.

Дело Александра Дубинского

Напомним, 3 ноября Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу. Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и отдыхал в Барселоне у своей девушки.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Дубинского.



