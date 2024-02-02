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Японія вже надала Україні фінансової допомоги на понад $4,5 млрд

Новини Цензор.НЕТ Події

японія

На сьогодні фінансова допомога Україні від Японії вже перевищила 4,5 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду подякував Японії за майже 400 млн доларів, які надійшли наприкінці минулого місяця до державного бюджету України, і наголосив, що це важлива підтримка, яка допоможе уряду профінансувати соціальні програми.

"Сьогодні фінансова допомога від Японії вже перевищила 4,5 млрд доларів. Японія тепер посідає 4-те місце серед наших партнерів за розміром наданої бюджетної підтримки", - наголосив прем’єр-міністр.

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За його словами, українська сторона бачить справжній інтерес японського уряду та бізнесу до спільних проєктів у різних сферах, а також до України як до інвестиційного майданчика.

"Тому цього місяця наша урядова делегація відвідає Токіо, де відбудеться Японсько-українська конференція з відновлення і економічного зростання. Хочемо вийти на новий рівень співпраці, особливо в питанні інвестицій та спільних проєктів", - повідомив Шмигаль.

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Автор: Наталя Джума
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Ну ми ж таки добряче "прорідили" далекосхідне кацапське військо.
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02.02.2024 19:50 Відповісти
японія, у якої із природних багатств, нема нічого окрім фудзі, сирої риби та цунамі, є найсильнішою економікою світу, найсильнішою армією тихого океану.
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02.02.2024 19:51 Відповісти
Хотілось би, щоб хтось контролював ті гроші, бо як послухаєш - Україну заливають мільярдами, а на фронті на все потрібно донатити!!!
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02.02.2024 19:51 Відповісти
А скільки з тих коштів піде на фінансування урядової делегації?
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02.02.2024 19:52 Відповісти
спасибі. але мало, тилові хохли все проїли.
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02.02.2024 19:52 Відповісти
Сахалін ще хробакам належить чи уже пора прапор піднімати???
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02.02.2024 19:52 Відповісти
Видите как Япония боится ,что на них Срацея нападёт и деньги даёт
А вот ЕС не понимает-больше денег дари и никто на тебя не нападёт
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02.02.2024 20:50 Відповісти
 
 