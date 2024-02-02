Євросоюз до березня надасть Україні половину з обіцяного мільйона боєприпасів - Боррель

Європейський Союз до березня доставить Україні половину з обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у п'ятницю.

"У березні 2023 року ЄС і його держави-члени зобов'язалися поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Судячи з інформації, яку ми отримали на цей момент (знову ж таки, не всі держави-члени вже надіслали свої матеріали), до березня ми доставимо 524 000 снарядів, що становить 52% від запланованого показника", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Дипломатичної служби ЄС.

"Ми знаємо, що на лінії фронту йде запеклий бій, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далекі від мети. Однак ми також із самого початку знали, що мета, поставлена минулого року, була дуже амбітною", - зазначив Боррель.

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Очільник європейської дипломатії наголосив, що причинами затримки є світова нестача боєприпасів, вузькі місця в ланцюжку поставок, обмежені запаси та необхідний час для нових інвестицій.

Він також повідомив про додаткові поставки боєприпасів, які мають передати Україні до кінця року.

"Ця робота ще триває. За інформацією, отриманою від наших країн-членів, до кінця року Україні буде передано додатково 631 000 снарядів.Це означає, що до кінця 2024 року ми поставимо понад мільйон снарядів", - сказав Боррель.

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