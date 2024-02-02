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Євросоюз до березня надасть Україні половину з обіцяного мільйона боєприпасів - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Європейський Союз до березня доставить Україні половину з обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у п'ятницю.

"У березні 2023 року ЄС і його держави-члени зобов'язалися поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Судячи з інформації, яку ми отримали на цей момент (знову ж таки, не всі держави-члени вже надіслали свої матеріали), до березня ми доставимо 524 000 снарядів, що становить 52% від запланованого показника", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Дипломатичної служби ЄС.

"Ми знаємо, що на лінії фронту йде запеклий бій, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далекі від мети. Однак ми також із самого початку знали, що мета, поставлена минулого року, була дуже амбітною", - зазначив Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС поставив Україні лише третину з обіцяного мільйона артснарядів, - Боррель

Очільник європейської дипломатії наголосив, що причинами затримки є світова нестача боєприпасів, вузькі місця в ланцюжку поставок, обмежені запаси та необхідний час для нових інвестицій.

Він також повідомив про додаткові поставки боєприпасів, які мають передати Україні до кінця року.

"Ця робота ще триває. За інформацією, отриманою від наших країн-членів, до кінця року Україні буде передано додатково 631 000 снарядів.Це означає, що до кінця 2024 року ми поставимо понад мільйон снарядів", - сказав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія пропонує Євросоюзу шукати постачальників снарядів для України за межами ЄС, - Politico

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
а повністю прочитати новину мабуть надскладна задача?
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03.02.2024 00:19
+4
Возрождєніє мікроелектронікі. Круто. Це тої яка працює на пружинних контакторах і масляних трансформаторах. Це тої мікроелектронікі?
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03.02.2024 00:09
+2
сша не затягивали а саботировали по большому счету.дали бы не 40 а 100-200 хаймерсов да ракет километров до 300 логистика русов давно б развалилась.хотя то что украина держится уже 2 года эпитетов не хватит.да сша не европа придет трамп то ли еще будет. даже мозгов не хватило зная что в конгрессе голосов не хватит да и в сенате не густо не создать запаса боеприпасов (на базах в европе места достаточно)или продать какойнибудь европейской стране с последующей передачей украине. вариантов дохера и больше но увы...дряхлеет америка даже президента моложе 78 лет найти не могут.
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03.02.2024 03:22
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Новости мордора:

"На одном из участков в зоне специальной военной операции сложилась сложная ситуация из-за беспилотников, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!». Трансляция шла на теле канале «Россия 24».

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом, на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами, но это практически везде так», - сказал он.

Президент подчеркнул важность поддержки российских производителей. Он добавил, что сейчас средства вкладываются в возрождение микроэлектроники, идет работа и в сфере радиоэлектроники. «К сожалению, здесь есть над чем работать. Это одна из наших, наша ахиллесова пята», - добавил он."
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02.02.2024 23:36 Відповісти
Возрождєніє мікроелектронікі. Круто. Це тої яка працює на пружинних контакторах і масляних трансформаторах. Це тої мікроелектронікі?
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03.02.2024 00:09 Відповісти
Советские микропроцессоры - самые большие микропроцессоры в мире!

Но по факту - китайцы смогли перейти на 7 нанометров, так что нехватки в "отечественной" электронике не будет.
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03.02.2024 00:19 Відповісти
Надеюсь, китайцы в какой-то момент поймут, что им не нужны лишние конфликты со штатами из-за ерундовых заказов рашни. Вчера читал, что китайский министр ездил в январе в США обсудить, что китайцам не очень нравится сближение пухляка(корейского) и пуйла.
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03.02.2024 04:26 Відповісти
значить, треба ще раз захєрачить по брянському "Крємній Ел".
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03.02.2024 00:23 Відповісти
"...Євросоюз до березня надасть Україні половину з обіцяного мільйона ***********..."

Однааако, это ж целый Евросоюз... А прыщ северокорейский, уже передал паРаше мильён снарядов...
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03.02.2024 01:00 Відповісти
так северная корея уже лет 70 снаряды производит. и особо не тратили. сша выпускает около 28 тысяч а европа 15тысяч в месяц .точнее выпускали.в германии рейн металл строит новый завод боеприпасов.гендиректор заявил что раньше нужно было 10 лет на строительство сейчас несколько месяцев. запад не думал что война будет как 100 лет назад.ракеты атомное оружие должны были гарантировать невозможность войны. главная ошибка украину в НАТО в 2008 не взяли. хотя мне кажется народ не был готов. за было очень мало идею похерили.в 2025 году планируется выпуск 2 млн снарядов. главное чтоб украина продержалась.
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03.02.2024 03:08 Відповісти
Оце другани та не свати з некумами бабла накосять
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02.02.2024 23:43 Відповісти
Щось кількість з кожною новою заявою все зменшуеться. Було 600к, зараз 500к, в березні буде 400?
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02.02.2024 23:51 Відповісти
а повністю прочитати новину мабуть надскладна задача?
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03.02.2024 00:19 Відповісти
А згадати, що було в попередніх новинах про це - складно? Було: ми доставимо мільйон до березня, потім 600к, зараз 525к. Що буде далі?
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03.02.2024 00:23 Відповісти
Це вже щось. Але лишився 1 місяць.
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02.02.2024 23:55 Відповісти
Якщо починати сьогодні, то це 20 тисяч артнабоїв щодоби - звісно, якщо не відволікатися на пафосний писдьож.
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03.02.2024 00:02 Відповісти
одним словом-"ВТОМЛЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ 3,14СТУНИ ВУШАСТІ(вуха від куйла)
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03.02.2024 00:12 Відповісти
Как хорошо, что США - не ЕС, и никогда не затягивало с помощью.
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03.02.2024 00:22 Відповісти
колян іванков ,немає значення Україні і її народу , в часі війни з рашистом, з якої країни 3,14стуни вушасті...
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03.02.2024 00:38 Відповісти
сша не затягивали а саботировали по большому счету.дали бы не 40 а 100-200 хаймерсов да ракет километров до 300 логистика русов давно б развалилась.хотя то что украина держится уже 2 года эпитетов не хватит.да сша не европа придет трамп то ли еще будет. даже мозгов не хватило зная что в конгрессе голосов не хватит да и в сенате не густо не создать запаса боеприпасов (на базах в европе места достаточно)или продать какойнибудь европейской стране с последующей передачей украине. вариантов дохера и больше но увы...дряхлеет америка даже президента моложе 78 лет найти не могут.
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03.02.2024 03:22 Відповісти
а другу половину продадуть русні?
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03.02.2024 00:37 Відповісти
А другу половину запхають тобі в сраку, ботяра рашистська ,йдешнах за хрюськими кораблями
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03.02.2024 09:05 Відповісти
Українці в Європі:
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03.02.2024 00:44 Відповісти
https://youtu.be/qqpmDfwfV_4?si=jLxK-V4vrOn7fFxN. .

Жительница Казахстана сбросила видос о ядреной бомбе в 50 -е годы на Семипалатинском полигоне..., совки краснопузые дебилы...💥
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03.02.2024 05:37 Відповісти
"ми також із самого початку знали".. все давно привыкли к тому что европейцы фантастические балаболы.
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03.02.2024 06:10 Відповісти
🔥У Волгограді БПЛА атакували НПЗ Лукойл. Був вибух. Площа пожежі понад 300 кв м - росЗМI
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03.02.2024 07:39 Відповісти
https://youtu.be/QvLGjrEjHEE?si=sqDMgEHeSqcK_A6n...

ПраВнучка знаменитого советского летчика Валерия Чкалова проживающая в Израиле предложила нанести ядерный удар по Московскому Вермахту...вот это настоящая внучка... Хочет Хиросиму устроить...
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03.02.2024 08:14 Відповісти
законная цель
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03.02.2024 08:16 Відповісти
 
 