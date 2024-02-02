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Чехія пропонує Євросоюзу шукати постачальників снарядів для України за межами ЄС, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

155,снаряди

Європа не виконує свою обіцянку відправити 1 мільйон артилерійських снарядів в Україну до березня, і чехи кажуть, що настав час шукати постачальників за межами ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico

Спочатку ЄС пообіцяв поставити 1 мільйон снарядів до березня, і Франція очолила заклики до Європи нарощувати власний промисловий потенціал для доставки боєприпасів до Києва. Однак тепер ЄС заявляє, що до березня Україна отримає 524 000 снарядів, а до кінця року обіцяно поставити лише 1,1 млн снарядів.

Розчарована таким дефіцитом, Прага підштовхує країни ЄС до фінансування закупівлі, за її оцінками, 450 000 артилерійських снарядів, доступних за межами Євросоюзу, розповіли Politico чотири дипломати і людина, знайома з ходом переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів, - Bloomberg

Коли на початку 2023 року ЄС описував свої зобов'язання щодо військової допомоги, Франція – лідер оборонної промисловості спільноти – наполягала на тому, щоб субсидії були спрямовані лише на місцеве виробництво, а не виводилися за кордон.

Але заклик Чехії підвищує ймовірність того, що замість цього Європа звернеться до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель особливо відзначив, що Корея – великий виробник зброї – може бути використана для отримання додаткових снарядів.

Читайте: ЄС докладе всіх зусиль, щоб прискорити доставку боєприпасів в Україну до кінця року, - Мішель

Один дипломат повідомив, що цифра 450 000 була озвучена під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Брюсселі в середу. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав своїм колегам під час саміту лідерів ЄС у четвер, що снаряди можуть бути отримані з-за меж ЄС, щоб допомогти Євросоюзу виконати свою обіцянку, за словами іншого посадовця, який був поінформований про перебіг переговорів.

На початку січня в Єврокомісії висловлювали впевненість, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що процес загальмувався.

На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має обмежити наступальні дії та перейти в оборону, для цього потрібна зброя, - президент Чехії Павел

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Чому ми ніхрена не виробляємо крім шашликів і асфальту ?
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02.02.2024 21:02
+2
❗️Ще дві системи ППО, які збивають все прибули в Україну, - Зеленський
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02.02.2024 21:29
+1
Півроку вже оце топтання на місці,якийсь кошмар просто
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02.02.2024 20:47
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Півроку вже оце топтання на місці,якийсь кошмар просто
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02.02.2024 20:47 Відповісти
Шо іх шукати ? -- Ірак Пакистан - там снарядів як в дурного пукалок
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02.02.2024 20:59 Відповісти
Чому ми ніхрена не виробляємо крім шашликів і асфальту ?
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02.02.2024 21:02 Відповісти
А шоу єлєночки кравец, а 95 квартал?! Вам шо, ще мало?
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03.02.2024 11:21 Відповісти
Потрібно звернутись до північної Кореї?
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02.02.2024 21:10 Відповісти
Але машин мільйони клепають. Ніби снаряд складніша штука
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02.02.2024 21:21 Відповісти
❗️Ще дві системи ППО, які збивають все прибули в Україну, - Зеленський
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02.02.2024 21:29 Відповісти
може у расеи?
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02.02.2024 21:39 Відповісти
якась дурня економічна... що, ніхто не бажає заробити? Щось дивне, ті ж чехи мають чудову промисловість, чому не виробляти ліквідний товар.... чогось я не знаю, мабуть
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02.02.2024 21:46 Відповісти
Ми всі це добре знаємо. Але не хочемо вірити в очевидність. Європа готується до власної війни з кацапами. Розраховують, скільки днів протримаються до параду ***** в Парижі.
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02.02.2024 21:56 Відповісти
возникает вопрос, почему бы Украине самой не купить снаряды? Стоимость штуки 155мм 3000 баксов в среднем, оптом можно снизить до 2500 долларов. 100 тысяч снарядов - 250 миллионов долларов. В кубышке Центробанка сколько там 40+ миллиардов? Можно было бы один миллиард выделить на закупку снарядов и держаться всю зиму достойно.
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02.02.2024 21:59 Відповісти
8,5 тыс - один снаряд.
Тот что сопливый мальчишка, стоя на ящике, в 40-ых точил.
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02.02.2024 22:07 Відповісти
совкова агітка.
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02.02.2024 22:28 Відповісти
Когда год в зад было предложение брать снаряды там, где их производят, по всему миру, жабоеды уперлись типа брать только у производителей из ЕС, сцуки. Даже аглицкие фирмы пролетали мимо кассы. И вот до сих пор "фира" по ныне там.
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02.02.2024 22:05 Відповісти
От США нещодавно позичила 500k 155mm снарядів у Південної Кореї. Може туди треба подивитись? Пакістан ще виробляє натівські калібри.
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02.02.2024 23:18 Відповісти
 
 