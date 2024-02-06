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Новини
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Росіянин Чуркін, підозрюваний у заволодінні нерухомим майном Львівського автобусного заводу, попросив в Аргентині політичного притулку

чуркін

Колишній власник ТОВ "Львівські автобусні заводи" росіянин Ігор Чуркін, який нині чекає на суд в Аргентині щодо екстрадиції в Україну, просить про надання йому політичного притулку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське пропагандиське видання "РИА Новости".

Захист росіянина Чуркіна, який чекає на суд в Аргентині з видачі Україні, подав прохання про надання йому політичного притулку.

"Імовірність екстрадиції росіянина Чуркіна з Аргентини в Україну вкрай мала, суд із цього питання автоматично припинено через поданий запит на політичний притулок, який можуть розглядати кілька років. Чуркін також запросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

В Аргентині затримано сина російського олігарха Ігоря Чуркіна, який, за даними ДБР, намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку. Також повідомлялося, що працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, який організував та заволодів нерухомим майном ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній ВАТ "Львівський автомобільний завод")

У липні 2022 року було повідомлено про підозру громадянину РФ та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.

Автор: 

Аргентина (131) екстрадиція (433) притулок (53)


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Топ коментарі
+22
а які ж суки продавали заводи кацапам ? чому ці гниди на свободі ?
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06.02.2024 09:15
+16
чуркін передає привіт партнеру пану садовому
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06.02.2024 09:14
+12
тут треба притягати до відповіольності усіх починаючи з льоньки кучми ...
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06.02.2024 09:22
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Як заповів великий гітлер..))
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06.02.2024 09:13 Відповісти
до чого тут Гітлер ??? червоний комуно-нацист троцькій втік в Аргентину, від такого ж нациста йоськи сталіна (джугашвілі) ...
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06.02.2024 09:20 Відповісти
Не "троцький", а Бронштейн.
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06.02.2024 09:22 Відповісти
ну так ...

Лев Дави́дович Тро́цький (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Лев Давидович Троцкий, ім'я при народженні Лейба Бронштейн; 26 жовтня [https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада ] https://uk.wikipedia.org/wiki/1879 1879 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Янівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Єлисаветградський повіт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Херсонська губернія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія (нині село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Береславка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Бобринецький район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 21 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 Койоакан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%BE Мехіко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексика ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 російський революціонер українсько-єврейського походження, активний учасник російського та міжнародного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC соціального та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC комуністичного руху, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA радянський державний, партійний та військово-політичний діяч, комуністичний діяч, ідеолог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC троцькізму - однієї з ревізій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC марксизму .

Двічі засланець при імперському режимі, позбавлений всіх громадянських прав у 1905 році. Один із організаторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82 Жовтневого перевороту 1917 року , творців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної армії , засновників та ідеологів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB Комінтерну , член його Виконкому. У першому радянському уряді - нарком з іноземних справ, потім в https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1925 1925 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 нарком з військових і морських справ та голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Реввійськради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР , потім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР . З 1923 р - лідер внутрішньопартійної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%D1%96_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) лівої опозиції . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE Політбюро ВКП(б) в 1919-1926 роках. У 1927 році знятий з усіх посад, відправлений на заслання, 1929 року висланий за межі СРСР. У 1932 році позбавлений радянського громадянства. Після висилання з СРСР - творець і головний теоретик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB Четвертого інтернаціоналу (https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 ). Автор праць з історії революційного руху в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , творець капітальних історичних праць з революції 1917 року, літературно-критичних статей та автобіографії спогадів «Моє життя» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Берлін , https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 ). Двічі одружений, без розірвання першого шлюбу.

Народжений в Україні як Лейба Давидович Бронштейнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gosvlast-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ckkpss-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kri-3 [3] , був професійним революціонером і теоретиком-марксистом. У перші роки після революції 1917 року в Російській імперії в новоствореній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%A0 РСФРР , потім у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР , був одним з найвпливовіших політиків, спершу як Народний комісар закордонних справ, а згодом як організатор і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87 головнокомандувач Червоної армії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Воєнний народний комісар . Він був також одним із засновників Політбюро https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) Російської Компартії .

Внаслідок жорстокої боротьби за владу з групою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD Йосипа Сталіна в 1920-х роках, Троцького було виключено з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) Комуністичної партії та депортовано з Радянського Союзу. 20 серпня 1940 року, під час перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексиці у вимушеному вигнанні, він був за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD Сталіна смертельно поранений агентом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 НКВС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80 Рамоном Меркадером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Помер наступного дня від отриманих ран.
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06.02.2024 09:26 Відповісти
В Мексику, де йому й проломили макітру інші "гуманісти - человеколюби - борцуни за равенство и братство".
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06.02.2024 13:59 Відповісти
До того, що практично вся верхівка нацистської Германії туди втекла й там ще паспорти отримали.
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06.02.2024 09:24 Відповісти
і що ??? мова йде про кацапів ...
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06.02.2024 09:25 Відповісти
А між ними різниці немає
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06.02.2024 10:12 Відповісти
в мережі гуляє відео, де лунає розповідь про створення при консульстві україни в мюнхені загонів партизан, націлених на знищення ворогів в Баварії...
хіба має щось заважити утворенню таких загонів в буенос-айресі ?
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06.02.2024 11:16 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
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06.02.2024 09:34 Відповісти
Притулити до стінки кацапа.
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06.02.2024 09:13 Відповісти
чуркін передає привіт партнеру пану садовому
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06.02.2024 09:14 Відповісти
Там ноги ростуть ще з часів кравчуківсько-кучмівської прихватизації. Падлюки продали контрольний пакет ЛАЗу кацапам для його знищення. Те саме було б і з Луцьким підшипниковим якби не корпорація SKF/
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06.02.2024 09:47 Відповісти
таких заводів тисячі по всій Україні
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06.02.2024 10:29 Відповісти
Чуркін придбав ЛАЗ в 2001 , а Садовий став мером в 2006 .
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06.02.2024 10:41 Відповісти
Александр Николаевич Бондарь (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 7 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1955 , город https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA политик . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Народный депутат Украины . Председатель Фонда государственного имущества Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 26 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1998 - https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 15 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2003 ). Министр экономики и инфраструктуры Оппозиционного правительства Украины (с https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 17 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 ).
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06.02.2024 11:56 Відповісти
а які ж суки продавали заводи кацапам ? чому ці гниди на свободі ?
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06.02.2024 09:15 Відповісти
тут треба притягати до відповіольності усіх починаючи з льоньки кучми ...
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06.02.2024 09:22 Відповісти
І всіх керівників фонду держмайна. Бо вони нехіло прибарахлились. Й собі й праонукам вистачить..
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06.02.2024 09:26 Відповісти
між ними були ще прим'єрміністри, деякі з них ще живі і нехило так себе почувають... наприклад, завжди "бідна, як церковна миша" пані юля ...
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06.02.2024 09:28 Відповісти
Пані Марина,ну що ви мелете?Один керівник фонду-з вікна цибнув,інша вийшла заміж,і від щастя "померла".Кого знаєте,що прибарахлився?
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06.02.2024 11:14 Відповісти
Мелете ви. Крім перших осіб були ще й заступники. Не переймайтесь за них.
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06.02.2024 11:42 Відповісти
не всі...семенюк застрелилась, коли луганськтепловоз весь перевезли до брянська..а нинішній міністр оборони, зараз міністром оборони...
так що, не всі вже і не всі ще
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06.02.2024 11:18 Відповісти
Пам'ятаю Луганськтепловоз за яника рашистські олігархи прихватизували за 1 грн. з виплатою купівельної ціни з майбутнього прибутку.
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06.02.2024 17:48 Відповісти
так я за ! кацапи за 30 років знищили більшість заводів , а ті хто продав їм купили нерухомість в Європі .
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06.02.2024 09:28 Відповісти
Ніхто не покараний ні разу, тому і бардак в країні , всім пох..
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06.02.2024 09:33 Відповісти
Про яку мобілізацію і про яку перемогу може іти мова, коли кацапи і досі володіють майном в Україні?
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06.02.2024 09:27 Відповісти
Анішєдєтііі!!!! Саме так в країні , де чоловіками становляться в 28 років..
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06.02.2024 09:35 Відповісти
а в цей час СБУ слідкує за журналістами
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06.02.2024 09:30 Відповісти
Була ці роки практика - приїзжали в массовому порядку вже вагітні орчики і народжували на терріторії лічинок, яких узаконювали як громадян Аргентини.
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06.02.2024 09:30 Відповісти
А чого не на рідну кацапію втік?
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06.02.2024 09:31 Відповісти
Естєт мабуть..
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06.02.2024 09:41 Відповісти
Вже й доньку настругав, який скорий, хай притиснуть, він почне випускати автобуси.
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06.02.2024 09:33 Відповісти
Потрібно проголосувати закон про множинні громадянства і кацапські чуркіни, як громадяни Аргентини, спокійно володітимуть заводов в Україні.
Хіба не для цього його і протягують?
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06.02.2024 09:45 Відповісти
Чуркін, але не той Віталій покійний
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06.02.2024 10:06 Відповісти
Это его племяш.
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06.02.2024 10:24 Відповісти
Так, а чого він на ********* не їде, ***** б його заШШітів би...
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06.02.2024 10:14 Відповісти
Чуркины уничтожили и Черноморский судостроительный завод в Николаеве.
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06.02.2024 10:26 Відповісти
За допомогою кінаха і косатої-- призвіще забув.
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06.02.2024 13:04 Відповісти
Щоб не забував потрібно з чимось асоціювати...
Мошонка - тимошонка - Тимошенко
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06.02.2024 13:28 Відповісти
Це точно не Тимошенко.
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06.02.2024 23:43 Відповісти
що не роzzіянін, то чуркін.
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06.02.2024 10:29 Відповісти
С Буенос-Айрєсчіни видачі нєт!
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06.02.2024 13:07 Відповісти
 
 