Росіянин Чуркін, підозрюваний у заволодінні нерухомим майном Львівського автобусного заводу, попросив в Аргентині політичного притулку

Колишній власник ТОВ "Львівські автобусні заводи" росіянин Ігор Чуркін, який нині чекає на суд в Аргентині щодо екстрадиції в Україну, просить про надання йому політичного притулку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське пропагандиське видання "РИА Новости".

Захист росіянина Чуркіна, який чекає на суд в Аргентині з видачі Україні, подав прохання про надання йому політичного притулку.

"Імовірність екстрадиції росіянина Чуркіна з Аргентини в Україну вкрай мала, суд із цього питання автоматично припинено через поданий запит на політичний притулок, який можуть розглядати кілька років. Чуркін також запросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

В Аргентині затримано сина російського олігарха Ігоря Чуркіна, який, за даними ДБР, намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку. Також повідомлялося, що працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, який організував та заволодів нерухомим майном ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній ВАТ "Львівський автомобільний завод")

У липні 2022 року було повідомлено про підозру громадянину РФ та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.