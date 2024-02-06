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Стеження за Bihus.Info: Рада викликала Малюка для доповіді

малюк

Верховна Рада викликала голову СБУ Василя Малюка для доповіді щодо стеження за журналістами проєкту Bihus.Info

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Після виступ Голови Комітету з свободи слова Юрчишина щодо прослуховування Bihus. Після цього я виніс на голосування питання виклику Голови СБУ в Раду задля доповіді з цього питання.

За - 159. Рішення прийнято.  Чекаємо доповіді в залі", - йдеться в повідомленні.

Виклик Малюка до Ради

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Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

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Автор: 

ВР (14961) СБУ (12797) Бігус Денис (195) Малюк Василь (98)


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Топ коментарі
+12
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06.02.2024 14:15
+8
Після такого скандалу, Малюк повинен був би скласти повноваження, але так як крайнього там знайшли уже, то просто заслухають доповідь та легенько пожурять.
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06.02.2024 14:11
+6
159 - оце реальна кількість депутатів в Раді. А не 355.
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06.02.2024 14:12
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То він прийде з тою своєю собакою? На доповідь?
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06.02.2024 14:09 Відповісти
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06.02.2024 14:10 Відповісти
Після такого скандалу, Малюк повинен був би скласти повноваження, але так як крайнього там знайшли уже, то просто заслухають доповідь та легенько пожурять.
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06.02.2024 14:11 Відповісти
Ситуация с незаконной слежкой хорошо описывается статьями УК Украины, а не трудовым кодексом. Увольнение не заменяет уголовного дела.
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06.02.2024 14:15 Відповісти
Мова не про звільнення, а піти самому, це найменше, що він може зробити тут і зараз.
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06.02.2024 14:20 Відповісти
Так його ж теж кудись там на місце данілова, чи Залужного. Яке скласти повноваження? На підвищення з нагородженням
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06.02.2024 14:18 Відповісти
Ну якби все вдало пройшло, то медаль видали би мабуть, а так..
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06.02.2024 14:22 Відповісти
159 - оце реальна кількість депутатів в Раді. А не 355.
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06.02.2024 14:12 Відповісти
100 депутатів в українському парламенті цілком вистачить (ще й забагато буде). А народ сплачує цім неробам багато грошів… питання - за що??
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06.02.2024 14:22 Відповісти
Таки да. Так тупо обосраться еще нужно суметь Это было феерично.
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06.02.2024 14:13 Відповісти
Це усе одно, що хтось обісрався, і каже - це не я, ось зараз викличемо дупу на доповідь.
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06.02.2024 14:14 Відповісти
Так вже ж відбрихалась та сбу - слідкували за наркодилерами. Бігуси, виявляється, найбільші постачальники і розповсюджувачі наркоти. І, суки, в оп нічого не постачають
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06.02.2024 14:14 Відповісти
А ти у гаранта запитай що і куди вони постачають що б було весело і цікаво як у «Кварталі».
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06.02.2024 14:24 Відповісти
Уся ОПЗЖ та половина слуг відсутні...
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06.02.2024 14:14 Відповісти
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06.02.2024 14:15 Відповісти
А чому Малюка - чому не агента ФСБ єрмака???
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06.02.2024 14:15 Відповісти
ненароком переплутали
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06.02.2024 14:22 Відповісти
Скоро малюк вас всіх прихлопне. звикли десятиліттями продаватись хто на право хто на ліво.
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06.02.2024 14:17 Відповісти
Це ти кому? Бігусам чи зєрмачні?
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06.02.2024 14:20 Відповісти
крисам
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06.02.2024 14:25 Відповісти
Яким саме?
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06.02.2024 14:27 Відповісти
Ого як сцють в очі, струя *******)))
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06.02.2024 14:19 Відповісти
Малюк це пішак. Нехай викличуть того хто Малюку дав указівку.
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06.02.2024 14:22 Відповісти
Це імпічмент клоуна і всієї шобли на хвилиночку
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06.02.2024 14:50 Відповісти
А цікаво, що 206 "слуг" та 20 ЄС складають результативну кількість для прийняття рішень. Ніякі інші варіанти зі слугами та кимось одним іншим такої кількості не набирають. Але це так, фантазії...
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06.02.2024 14:26 Відповісти
цікаво,а за кого голосував бігус у 19му? здається,що він отримав те,що бажав
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06.02.2024 14:32 Відповісти
Типу, сбу за ними за Порошенка не слідкували? Зрозумійте, що не обдурив би нас зелений клоун, якби наша гідність не була порушена: теж і брехали, і крали, і призначали кумів-сватів-братів та сослужівцев - гєрасімова пригадуєте? Важко бути "богом"...
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06.02.2024 14:59 Відповісти
Вийшов в раду на крильцо,почесал себе я...!
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06.02.2024 14:33 Відповісти
Хай Малюк розкаже чому збагатився у 82 рази.
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06.02.2024 14:36 Відповісти
Як же ж тяжко працюють «слуги народу»! А яка явка (маю на увазі у Верховну Раду).
А решта слуг розбіглася по інших явках?
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06.02.2024 14:44 Відповісти
мені здається
що 95 квартал переродився
у школу Соломона Пляра
https://www.youtube.com/watch?v=P165yvbVhCg
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06.02.2024 14:50 Відповісти
АГА-АГА.. послухаєте його відповіді на запитання у ВР та саму РИТОРИКУ і обісцяєтися від сміху...!!!
КУВАЛДА, котра звикла відповідати,... єсть, буде зроблено, слухаюся, виконаємо, взяти, скрутити і тд. у стилі маргінального салдафона з хвилюючими судомами щилеп...!!!
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06.02.2024 15:11 Відповісти
Звільнити!
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06.02.2024 15:42 Відповісти
 
 