Стеження за Bihus.Info: Рада викликала Малюка для доповіді

Верховна Рада викликала голову СБУ Василя Малюка для доповіді щодо стеження за журналістами проєкту Bihus.Info

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Після виступ Голови Комітету з свободи слова Юрчишина щодо прослуховування Bihus. Після цього я виніс на голосування питання виклику Голови СБУ в Раду задля доповіді з цього питання.



За - 159. Рішення прийнято. Чекаємо доповіді в залі", - йдеться в повідомленні.

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Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

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