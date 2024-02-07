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Новини
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Швейцарія просить Китай взяти участь у мирній конференції щодо України

швейцарія

Швейцарія попросила Китай долучитися до участі в мирній конференції щодо України, яка має відбутися цього року.

Про це на брифінгу в Пекіні повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Він розповів, що озвучив це прохання на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Кассіс сказав, що Ван "прийняв до відома запрошення". Він чекає на відповідь через кілька днів.

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"У Китаю дуже міцні відносини з Росією, але він, як і раніше, готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни", - заявив Кассіс.

Мирний саміт

Нагадаємо, минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що український уряд працює зі Швейцарією над мирною конференцією. Україна запросила на саміт китайського лідера Сі Цзіньпіна.

МЗС Швейцарії від початку зазначало, що до мирних переговорів має бути залучений Китай. Також президентка Швейцарії Віола Амхерд висловлювалася за те, щоб запросити на цю мирну конференцію і Росію. В Москві її ідею не оцінили: посол РФ у Швейцарії Сергій Гармонін назвав проведення мирного саміту "безглуздим" та заявив, що "З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів".

Також читайте: Посол РФ Гармонін про підготовку Швейцарією мирного саміту щодо завершення війни в Україні: "З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів"

Автор: 

Китай (4566) саміт (764) Швейцарія (862)


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Обадва на.уй пошли.
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07.02.2024 12:12 Відповісти
Пухлого сироїда_пхеньян_буллз запросіть ще.

Можна й чалмоголових, щоб веселіше було.
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07.02.2024 12:16 Відповісти
Просто піздьож(Нема в Швейцатрії китайських магазинів,тому просто ***********.
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07.02.2024 12:17 Відповісти
це того китая який разом з іранцями і кацапами проводять військові навчання?
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07.02.2024 12:19 Відповісти
Полезные идиоты приглашают людоедов....
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07.02.2024 12:28 Відповісти
Приглашают лису навести порядок и мир в курятнике. И вообще, я думаю уже все определились в етой войне кто за кого и кто против Украины. Так что помощи а так же советов от врагов нам не нужно
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07.02.2024 12:37 Відповісти
"внесок у припинення війни" в їх інтерпретації може бути тільки допомога у капітуляції України ...
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07.02.2024 13:11 Відповісти
Ганьба вам, сагіби!
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07.02.2024 13:57 Відповісти
 
 