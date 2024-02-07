Швейцарія просить Китай взяти участь у мирній конференції щодо України
Швейцарія попросила Китай долучитися до участі в мирній конференції щодо України, яка має відбутися цього року.
Про це на брифінгу в Пекіні повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.
Він розповів, що озвучив це прохання на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
Кассіс сказав, що Ван "прийняв до відома запрошення". Він чекає на відповідь через кілька днів.
"У Китаю дуже міцні відносини з Росією, але він, як і раніше, готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни", - заявив Кассіс.
Мирний саміт
Нагадаємо, минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що український уряд працює зі Швейцарією над мирною конференцією. Україна запросила на саміт китайського лідера Сі Цзіньпіна.
МЗС Швейцарії від початку зазначало, що до мирних переговорів має бути залучений Китай. Також президентка Швейцарії Віола Амхерд висловлювалася за те, щоб запросити на цю мирну конференцію і Росію. В Москві її ідею не оцінили: посол РФ у Швейцарії Сергій Гармонін назвав проведення мирного саміту "безглуздим" та заявив, що "З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів".
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