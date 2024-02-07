УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11413 відвідувачів онлайн
Новини
6 586 110

Кількість українців, які вважають, що події в державі розвиваються у неправильному напрямку, зросла до 38%, - опитування

бюджет,україна,війна

38% опитаних українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Наразі спостерігається тенденція до зменшення числа тих, хто впевнений у правильності вектора розвитку подій у нашій країні

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року, інформує Цензор.НЕТ.

Тенденції 

Як зазначається, після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла (з 20% у грудні 2021р. до 51% у вересні-жовтні 2022р., досягши найвищих показників у лютому-березні 2023р. (61%).

"Після цього спостерігається тенденція зниження цього показника. За даними останнього опитування, частки тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (41%) і тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі (38%), статистично значуще не відрізняються (21% не визначилися)", - йдеться в інтерпретації опитування.

33% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 42% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і 9% - що Україна не здатна подолати існуючі проблеми (решта - не визначилися). Найбільш оптимістично українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022-на початку 2023рр. (наприклад, у лютому–березні 2023р. - відповідно 49%, 36% і 3%). А оцінки перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року - відповідно 18%, 54% і 18%) були значно песимістичнішими.

Також читайте: 77% росіян підтримують війну проти України, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА

Що відмічають громадяни 

"Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації (порівняно з початком 2023 року) в таких сферах: рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 86%), економічне становище країни (68%), рівень стабільності (64,5%), упевненість громадян у завтрашньому дні (63,5%), рівень добробуту їхньої родини (58%), ставлення громадян до влади (53%). 61% опитаних вказують на погіршення ситуації в країні в цілому", - зауважили соціологи.

Також відносна більшість опитаних констатують погіршення ситуації в таких сферах: ставлення влади до громадян (46%), оплата праці (43%).

Стосовно дотримання законності державними службовцями, то приблизно рівні частки опитаних вважають, що ситуація тут погіршилася (41,5%) і що вона не змінилася (39%).

Найчастіше громадяни вважають, що ситуація за минулий рік не змінилася у сферах пенсійного забезпечення (55%), охорони здоров’я (52%), свободи слова (51%).

Відносна більшість опитаних вважає, що істотних змін не відбулося у рівні демократії в країні (49%), становищі етнічних та релігійних меншин (47,5%), соціальному захисті (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо) (46%), у сфері дотримання прав і свобод громадян (44%), в освіті (44%), у ситуації зі злочинністю (43%), у сфері міжнаціональних стосунків в Україні (41%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 63% поляків вважають, що їхні війська повинні збивати російські ракети над територією України, - опитування

Позитивні зміни

Позитивні зміни, на думку громадян, найбільшою мірою стосуються обороноздатності країни (на її покращення вказують 51% опитаних) та міжнародного іміджу країни (50,5%)

Автор: 

опитування (1930) Центр Разумкова (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
тобто 62% дебілів задоволені? ну тоді.........
показати весь коментар
07.02.2024 15:51
+24
показати весь коментар
07.02.2024 15:50
+22
Лисиця🇺🇦Кіцуне: Всім не подобається Татаров Гетьманцев, Єрмак, але йому треба звільнити людину з найвищим рейтингом. Це все що потрібно знати про вашого народного президента
КиївМіськБудда: Еталонний ментальний совок Зеленський вирішив влаштувати свій варіант Перебудови - перезавантаження. Але, як "перебудова"не врятувала Горбачова - так і "перезавантаження" не врятує Зеленського. До речі, "Велике будівництво" - це також калька. З "Больших строєк" СРСР.
Наталочка Биховець: Щоб хоча би спробувати врятувати Україну, звільняти треба не Залужного, а Зеленського.



показати весь коментар
07.02.2024 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Просто остальные 35 процентов дебилов,еще пока сидят на пособиях стран ЕС или в бегах
показати весь коментар
07.02.2024 16:48 Відповісти
Не чіпайте Залужного с..ки оманські.
показати весь коментар
07.02.2024 16:52 Відповісти
38%? Думаю, реально вдвічі більше так думають
показати весь коментар
07.02.2024 16:54 Відповісти
Цікаво, хто ті 62%, що вважають, що події в державі розвиваються у правильному напрямку.
"Слуг народу" значно менше.
показати весь коментар
07.02.2024 17:26 Відповісти
Тобто за два останні роки війни кількість ідіотів впала з 73% до 62%.
показати весь коментар
07.02.2024 18:18 Відповісти
Країна, де 62% дебіли - не життєспроможна
показати весь коментар
07.02.2024 19:32 Відповісти
Мда....
Вот их и на фронт. Пусть отбивают, что Наполеончик сдал
показати весь коментар
08.02.2024 07:57 Відповісти
Йде природний відбір, 73-62=11% яким усе подобалося не голосують.
показати весь коментар
07.02.2024 21:11 Відповісти
«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» ©Пауль Йозеф Геббельс
показати весь коментар
07.02.2024 21:13 Відповісти
Вы ошиблись.

Не 38, а 83%. У меня даже знакомые зебилы плюют на клована уже. Сторонников Великогоимогучего почти не видно - они в опросах и на бумаге
показати весь коментар
08.02.2024 08:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 