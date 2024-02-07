Кількість українців, які вважають, що події в державі розвиваються у неправильному напрямку, зросла до 38%, - опитування

38% опитаних українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Наразі спостерігається тенденція до зменшення числа тих, хто впевнений у правильності вектора розвитку подій у нашій країні

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року, інформує Цензор.НЕТ.

Тенденції

Як зазначається, після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла (з 20% у грудні 2021р. до 51% у вересні-жовтні 2022р., досягши найвищих показників у лютому-березні 2023р. (61%).

"Після цього спостерігається тенденція зниження цього показника. За даними останнього опитування, частки тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (41%) і тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі (38%), статистично значуще не відрізняються (21% не визначилися)", - йдеться в інтерпретації опитування.

33% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 42% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і 9% - що Україна не здатна подолати існуючі проблеми (решта - не визначилися). Найбільш оптимістично українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022-на початку 2023рр. (наприклад, у лютому–березні 2023р. - відповідно 49%, 36% і 3%). А оцінки перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року - відповідно 18%, 54% і 18%) були значно песимістичнішими.

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Що відмічають громадяни

"Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації (порівняно з початком 2023 року) в таких сферах: рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 86%), економічне становище країни (68%), рівень стабільності (64,5%), упевненість громадян у завтрашньому дні (63,5%), рівень добробуту їхньої родини (58%), ставлення громадян до влади (53%). 61% опитаних вказують на погіршення ситуації в країні в цілому", - зауважили соціологи.

Також відносна більшість опитаних констатують погіршення ситуації в таких сферах: ставлення влади до громадян (46%), оплата праці (43%).

Стосовно дотримання законності державними службовцями, то приблизно рівні частки опитаних вважають, що ситуація тут погіршилася (41,5%) і що вона не змінилася (39%).

Найчастіше громадяни вважають, що ситуація за минулий рік не змінилася у сферах пенсійного забезпечення (55%), охорони здоров’я (52%), свободи слова (51%).

Відносна більшість опитаних вважає, що істотних змін не відбулося у рівні демократії в країні (49%), становищі етнічних та релігійних меншин (47,5%), соціальному захисті (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо) (46%), у сфері дотримання прав і свобод громадян (44%), в освіті (44%), у ситуації зі злочинністю (43%), у сфері міжнаціональних стосунків в Україні (41%).

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Позитивні зміни

Позитивні зміни, на думку громадян, найбільшою мірою стосуються обороноздатності країни (на її покращення вказують 51% опитаних) та міжнародного іміджу країни (50,5%)