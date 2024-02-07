Ухвалення законопроєкту "Про оборонні закупівлі" допоможе вирішити проблему з прибутком підприємств ОПК, - NAUDI

Сьогодні Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №10454 "Про оборонні закупівлі", який має врегулювати проблему визначення прибутку у складі вартості (ціни) товарів, робіт і послуг під час здійснення оборонних закупівель.

Про це повідомила Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), інформує Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №10454 "Про оборонні закупівлі" щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану, у розробці якого брали участь представники NAUDI.

Переконані, що новий законопроєкт має остаточно виправити ситуацію, яка виникла між українськими підприємствами ОПК і Державною аудиторською службою. Нагадаємо, що, згідно з позицією контролюючих органів, оборонні компанії мають працювати без прибутку", - йдеться в повідомленні.

У NAUDI нагадали, що неодноразово порушували питання регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях.

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"Зокрема, ще у вересні 2023 року ми разом з іншими виробниками товарів оборонного сектору звернулися до Президента з проханням припинити тиск ДАСУ та правоохоронних органів. Під час пресконференції ми з колегами навели аргументи, чому Уряд має скасувати висновок ДАСУ, який вимагав повернути вже оподаткований прибуток підприємств оборонного сектору за 2022 рік. "Це може призвести до зупинки виробництва товарів для фронту, до підриву обороноздатності країни", - наголосив тоді Голова Київської міської організації роботодавців оборонної промисловості Владислав Бельбас.

Розвиток підприємств, які працюють на безпеку та оборону, – гарантія забезпечення обороноздатності нашої держави та рушій зростання української економіки. Саме тому протягом кількох місяців NAUDI послідовно відстоювала необхідність регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях, а в січні 2024 року брала активну участь у створенні відповідного законопроєкту", - пояснили в асоціації.

"За наполяганням Міністерства економіки проєкт закону №10454 матиме ретроспективне застосування. Це означає, що з його ухваленням проблема буде вирішена для всіх підприємств, які з початку дії воєнного стану виконували державні оборонні замовлення.

Маємо надію, що документ буде прийнято в цілому в незмінному вигляді, і держава забезпечить виробникам озброєння сприятливі умови для роботи та розвитку", - додали у NAUDI.

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ДАСУ та прибуток оборонних підприємств

Раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.

При цьому 21 вересня Верховна Рада прийняла постанову №10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ, згідно з якими весь прибуток всіх постачальників Міноборони - в тому числі критично важливої для фронту зброї - розцінюється як "збитки держави".

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