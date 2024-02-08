Болгарія хоче переслідувати росіян за воєнні злочини в Україні

Болгарія збирається внести до свого кримінального кодексу поправки, які дадуть змогу переслідувати росіян за загарбницьку війну проти України.

Про це заявив міністр юстиції Болгарії Атанас Славов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Euractiv.

"Наша мета полягає в тому, щоб Болгарія могла розпочати кримінальне переслідування, здійснюючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини і злочини проти миру і людяності в Україні. Це буде актом підтримки міжнародних зусиль з розслідування російської агресії в Україні", - сказав Славов.

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Зараз Болгарія належить до меншості країн Євросоюзу, які не розпочали кримінальних проваджень за воєнні злочини в Україні або за ухилення від санкцій ЄС проти Росії.

"Дуже важливо, що Болгарія може розпочати провадження щодо воєнних злочинів в Україні, здійснюючи універсальну юрисдикцію, враховуючи велику кількість українських біженців в країні. Вони можуть давати свідчення", - сказав Славов.

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У Болгарії перебувають майже 100 тис. українських біженців. Їхні показання можуть бути дуже цінними при створенні майбутнього трибуналу з розслідування воєнних злочинів в Україні.

"Я був би дуже радий, якби такий крок допоміг майбутньому міжнародному розслідуванню міжнародним трибуналом, а Болгарія брала б активну участь у зусиллях міжнародної спільноти", - прокоментував Славов.

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Багато європейських країн вже розпочали розслідування, в деяких допитують сотні тисяч людей. Найбільш активні в цьому питанні - країни Балтії.

Міністр юстиції Атанас Славов заявив, що майбутнє включення злочину агресії до Кримінального кодексу Болгарії "дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво, яке віддавало накази про відповідні військові дії в Україні".

"Тому що докази воєнних злочинів на місцях часто досягають середнього рівня. А злочин агресії - це для вищого керівного рівня. На європейському рівні існує Міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України. Наша ідея полягає в тому, щоб Болгарія активно сприяла європейським зусиллям, тому що ми взяли на себе зобов'язання", - сказав болгарський міністр юстиції.

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