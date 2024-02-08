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Бельгійський ексгенерал Тайс: Виробництво зброї в Європі - по вуха в лайні

Виробництво зброї

Генерал збройних сил Бельгії у відставці Марк Тайс розкритикував стан оборонного виробництва в Європі, стверджуючи, що для нарощування потужностей для потреб європейських країн та допомоги Україні знадобляться роки.

Про це Тайс сказав в інтерв’ю Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Ексгенерал Бельгії, який раніше був заступником міністра оборони, стверджує, що плачевний стан оборонного виробництва в Європі – "це не жарт, ми по вуха в лайні".

"Особливо в Бельгії, але ми не єдині", – додав він.

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За словами Тайса, на початку повномасштабної війни Росії проти України військові командири європейських країн попереджали, що знадобиться "від п'яти до семи років", щоб промисловість ЄС досягла потенціалу, необхідного для надійного стримування.

Він, серед іншого, звернув увагу на проблему з виробництвом боєприпасів у Європі, назвавши його "симптомом культурної проблеми". Натомість Росія, вважає Тайс, виявилася швидшою у нарощуванні виробництва снарядів і озброєнь.

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"Багато бажаного видається за дійсне... Люди недооцінюють час, необхідний для реалізації проєктів. Промислова структура Європи недостатньо сильна, щоб підтримати Україну", – підсумував ексгенерал Бельгії.

Автор: 

боєприпаси (2269) військово-промисловий комплекс (282) зброя (7461) допомога (8343)


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Топ коментарі
+21
Не зроблені висновки з минулого призводять до біди у майбутньому...
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08.02.2024 19:29
+19
слава фрау меркель! вона зробила вас
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08.02.2024 19:29
+18
Новини "веселі"...Звідусіль...
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08.02.2024 19:34
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в говне он хотел сказать
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08.02.2024 19:28 Відповісти
Може вентиляція цехів з виробництва зброї виглядає з лайна
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08.02.2024 20:48 Відповісти
Не зроблені висновки з минулого призводять до біди у майбутньому...
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08.02.2024 19:29 Відповісти
Европейские политики два года мешали как могли своим оружейным компаниям и теперь получили недостаток производства,плюс потеряли старт перед американскими и южнокорейскими конкурентами.
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08.02.2024 19:29 Відповісти
Якби там існували ті конкуренти, то це не була б біда. А біда саме в тому, що й ті конкуренти в лайні теж (а заодно і ізраїльські компанії). Тому Захід програє любу велику війну, яка відбудеться в найближчі 3-5 років, в тому числі і напад кацапів на Нарву або Сувалківський коридор
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08.02.2024 19:40 Відповісти
слава фрау меркель! вона зробила вас
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08.02.2024 19:29 Відповісти
Заважала Бельгії виробляти снаряди?
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08.02.2024 21:20 Відповісти
Новини "веселі"...Звідусіль...
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08.02.2024 19:34 Відповісти
Ця новина сьогодні - як вишенька на тортик.
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08.02.2024 19:34 Відповісти
Бельгійський екс-генерал каже првильні речі.....
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08.02.2024 19:37 Відповісти
Як тільки екс-, так і правда випливає, а коли при владі, то язики там, звідкіль лайно, в якому всі зараз.
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08.02.2024 20:51 Відповісти
Поки-що диктатура і варварство показує більшу ефективність , ніж демократія. Навіть в Європі.
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08.02.2024 19:38 Відповісти
Та знаємо. Навіть зібрати снаряд з південнокорейських деталей - це непід'ємна задача для Єрвопи. Допереносили заводи в Азію...
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08.02.2024 19:39 Відповісти
Все таки рашисты реально могли захватить Европу по крайней мере половину ее, если бы не Украина. А что будет если еще северная корея, иран и Китай пойдут на Европу. Они и так ждут Трампа пока тот сдаст все без боя чтобы небыла ескалации
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08.02.2024 19:39 Відповісти
Не читайте радянську пресу.
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08.02.2024 20:52 Відповісти
Виробництво зброї в Європі - по вуха в лайні

Як ото в старезному анекдоті:

Їде лицар конем - увесь в лайні, кінь - увесь в лайні. Дорога - уся в лайні, дерева край дороги - усі в лайні...
І так далі.
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08.02.2024 19:39 Відповісти
Зараз зʼявиться заява від виробників, що генерал збрехав.
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08.02.2024 19:42 Відповісти
А ведь когда-то Трамп настаивал на том, чтобы Европа увеличивала ссредства на вооружение, так нет же, что этот Трамп гонит. А теперь не то, что для Украины нема, так и оказывается и
"це не жарт, ми по вуха в лайні".
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08.02.2024 19:42 Відповісти
Ну, так Трамп і винен. Почитайте цензор та коменти, хто винен у всьому у світі - Трамп. Пропаганда робить свою справу. Трамп знову програє пропагандонам.
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08.02.2024 20:56 Відповісти
Це і є, результатом роботи, агентів кремля-сруськага міра!!
Такі дії за день не прийшли! Агенти впливу *****, всюди на Заході, де ******* посадовцігроші з ГазПрьому.
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08.02.2024 19:47 Відповісти
Дивні заяви якщо згадати що ВВП ********** лише 1,5% світового ВВП.
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08.02.2024 19:48 Відповісти
Ви ж говорили сьогодні,що німецькі промисловці публічно глузують з таких заяв і говорять що можуть в два щелчка пальців практично миттєво наростити виробництво снарядів. Хтось тут бреше очевидно, або політики і генерали,або промисловці котрі хочуть получити купу бабок за замовлення і з горем пополам випускати якісь там невеличкі партії снарядів годуючи обіцянками,що їм ще потрібен час на розкрутку
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08.02.2024 19:52 Відповісти
Зараз снаряд 155 мм продається за 8 000 дол, хоча затрати на його виготовлення - це менше 2 000 дол. І де ті "два щелчка", щоб заробити грошей більше ніж на торгівлі наркотиками?
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08.02.2024 20:01 Відповісти
Тю,та Зе щёлкает будь здоров.
Все видели видео на ютубе,как танк по одному кацапу раз 10 стрелял,все деревья завалил.
Это 80 000 баксов на одну козлорожую скотину. Оно ж халявное
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08.02.2024 20:06 Відповісти
поки що звичайний ОФС у середньому біля 5500 євро (в залежності від контракту).
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08.02.2024 21:37 Відповісти
таки да, по словам адмірала Бауера. Хоча треба дочекатись якоїсь відкритої інформаії по контрактам.
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08.02.2024 21:44 Відповісти
Можуть и Зе.может,если тебе зарплату в 10 раз уменьшит.
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08.02.2024 20:03 Відповісти
свіжевипечений бот під швейцарським впном буде мені щось тут ще про зарплату розказувати



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Реєстрація:21.01.2024
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08.02.2024 20:06 Відповісти
Стосовно висловів німецьких бізнесменів була публікація на цензорі минулого тижня. Промисловці хочуть грошей але ЄС грошей не дає, а у нас нема. Я вірю промисловцям більше ніж політикам.
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08.02.2024 20:17 Відповісти
Снаряд 1000 доларів расєйскій і снаряд 10000 доларів натівський. Це той самий снаряд, але ВВП дає в 10 разів більше. І якщо що, я прекрасно розумію про номінальне і реальне ВВП. Але саме в їх підході обчислення воно буде однаковим. Бо вони беруть за основу ціну не іноземного товару, а свого в певному часовому періоді.
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08.02.2024 19:55 Відповісти
Перекладаю на людське:

*Ми робимо нихуа і тому воно якось саме чомусь довго розвивається*
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08.02.2024 19:52 Відповісти
Та ви ще нормально.
ЦЕ ми повуха у зеленому лайні і єрмаківщині.
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08.02.2024 19:54 Відповісти
У вас під боком війна 2 роки йде, а ви досі не спромоглися роздуплитися? За 2 роки? А я ще думала, що тільки наші зелені членограї недієздатні імбецили.
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08.02.2024 19:56 Відповісти
Які ж ці ЕКСи мудрі!
Це щось!
Ймовірно, в Бельгії у курсантів мозок примусово вилучають і в кріосховище передають, а після звільнення- повертають.
Зараз цей ексгенерал ніхто і це лише його приватна думка, що жодним чином не впливає на стан справ у ВПК ЄС.
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08.02.2024 20:00 Відповісти
Дык понятно,ему бы только в войнуху поиграть.Всё нахер бросить и оружие делать.
А пенсии и зарплаты он будет платить?
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08.02.2024 20:00 Відповісти
В это время МВФ пишет что рост экономики рашки опережает США и Европу из-за войсковых реек.
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08.02.2024 20:07 Відповісти
Дурня. Подивіться краще ВВП кацапії в долларах: падіння майже в 1,5 рази, і вони надійно прописуються в другій десятці світових економік, причому як мінімум 20 % їх ВВП - це приписки, військові затрати і кошти на окуповані території
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08.02.2024 20:26 Відповісти
Угу,минималка 160 евро и санкции идут на пользу
В нищем Китае постоянно был 10% рост,а в Швейцарии 2%.
Рост чего,ракет стоимостью по 10 миллионов долларов?
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08.02.2024 20:15 Відповісти
Так значит это хорошо. Как всегда будем радоваца тупости кацапов.
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08.02.2024 20:20 Відповісти
2 % це більше ніж 10%( у вашому наведеному прикладі ) - коли в тебе зарплата 100 одиниць і вона зросла на 10 % ти все одно отримаєш менше грошей від людини у якої зарплата 1000 одиниць і вона зросла тіко на 2 %.
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08.02.2024 21:28 Відповісти
Конечно.У племя Бумба-Юмба может быть и 100%
А экономика их это бананы,бамбук и катяхи шоб печь топить.
Средний рост в ЕС 3%.
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08.02.2024 21:36 Відповісти
Так, але за такими темпами через 15 років вона зрівняється номінально. Я навіть не кажу про те, що вартість життя вже сьогодні майже зрівнялася.
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09.02.2024 11:04 Відповісти
Ні. Але якби було так, то не зрозуміло, як вони збираються захищатися від нападу хоча б 1-мільонної армії. А у Європи вороги (і ті, хто хоче її пограбувати-погвалтувати) могуть виставити десятки мільонів солдат
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08.02.2024 22:54 Відповісти
Генерал очевидність 💪
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08.02.2024 20:54 Відповісти
Може так і є але Європа не з ким не воює. А от Україна вже як 2 повних роки, і що? Де мобілізація військової промисловості? Хіба що вірити єрмаку і зеленському : лучче пакупать заграніцей у нєзнакомих фірм для сікрєтнасті !
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08.02.2024 22:47 Відповісти
а пока закроем дырку украинцами
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08.02.2024 23:46 Відповісти
А я знаю, звідки там стільки того гівна, що вони сидять в ньому аж по вуха!
"Рожеві поні" насрали!
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09.02.2024 05:11 Відповісти
хз. Він що володіє спецданими які кожна країна захищає. Якийсь генерал та ще колишній. Але паніка теж на руку москалям. Можливо Європа й не готова турбує інше, чому не готувались ми і що зроблено за два роки
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09.02.2024 10:38 Відповісти
 
 