Суд залишив Дубінського під вартою до 8 квітня

Сьогодні, 9 лютого, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата Олександра Дубінського. Він залишиться у СІЗО до 8 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Адвокат Дубінського Руслан Гладкий зазначив, що сторона захисту подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Справа Олександра Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дубінського судитимуть за службове підроблення для виїзду за кордон, - ДБР

2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

7 грудня Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою.