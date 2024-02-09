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Новини
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Суд залишив Дубінського під вартою до 8 квітня

дубінський

Сьогодні, 9 лютого, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата Олександра Дубінського. Він залишиться у СІЗО до 8 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Адвокат Дубінського Руслан Гладкий зазначив, що сторона захисту подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Справа Олександра Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

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2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

7 грудня Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою.

Автор: 

суд (11676) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+5
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09.02.2024 15:13
+4
Бридка істота!
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09.02.2024 15:23
+3
Вже напевно купола наколов. А мама на скорості грєв йому возить.
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09.02.2024 15:04
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А саме смішне, що дубінського судять за такою статтею що і умовний термін не получить..
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09.02.2024 15:00 Відповісти
Вже напевно купола наколов. А мама на скорості грєв йому возить.
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09.02.2024 15:04 Відповісти
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09.02.2024 15:13 Відповісти
волю Дубінеску! Обрізані "румуни" мають право на гільйотину!
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09.02.2024 15:42 Відповісти
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09.02.2024 17:38 Відповісти
Стісняюсь спитать: а депутанської зарплати йому вистачає наоплату віп-камери імені Малюські?
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09.02.2024 15:10 Відповісти
Шо це в нас за суди -- підарешти роками чаляться в СІЗО
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09.02.2024 15:12 Відповісти
Бридка істота!
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09.02.2024 15:23 Відповісти
Каламойші, сваіх не здають, вони їх переховують від гніву Українців!
Малюська, усьо загодя ще підготував. Оманські, вони такі….
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09.02.2024 15:56 Відповісти
Мама любит скорость в тупой собачий рот.
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09.02.2024 18:29 Відповісти
 
 