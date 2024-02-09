Суд залишив Дубінського під вартою до 8 квітня
Сьогодні, 9 лютого, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата Олександра Дубінського. Він залишиться у СІЗО до 8 квітня 2024 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Адвокат Дубінського Руслан Гладкий зазначив, що сторона захисту подаватиме апеляцію на це рішення суду.
Справа Олександра Дубінського
Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.
13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.
2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.
7 грудня Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою.
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Малюська, усьо загодя ще підготував. Оманські, вони такі….