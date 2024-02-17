Путін зможе програти. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю засобів ураження, - Зеленський

Україна вже похитнула низку міфів про силу та міць Росії та її армії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Це російська війна проти всіх правил загалом. Як довго світ дозволятиме Росії бути такою, головне питання на сьогодні... Нам у цьому світі не вистачає безпеки. Якщо ми не будемо діяти разом, Путін загрожуватиме іншим країнам. Україна вже похитнула міфи про те, що Росія може захопити іншу країну за кілька днів чи тижнів", - зазначив глава держави.

За його словами, у плані озброєння Росія поступається в усіх вимірах (порівняно із західними зразками техніки. - Ред.), тому президент РФ Володимир Путін уперше в історії поклонився Ірану та Північній Кореї заради допомоги.

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"Українці довели, що ми можемо змусити Росію відступати. Ми можемо повернути нашу землю і Путін зможе програти. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю засобів ураження", - додав Зеленський.