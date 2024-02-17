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Зеленський (22411) росія (63568)

Путін зможе програти. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю засобів ураження, - Зеленський

зеленський

Україна вже похитнула низку міфів про силу та міць Росії та її армії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Це російська війна проти всіх правил загалом. Як довго світ дозволятиме Росії бути такою, головне питання на сьогодні... Нам у цьому світі не вистачає безпеки. Якщо ми не будемо діяти разом, Путін загрожуватиме іншим країнам. Україна вже похитнула міфи про те, що Росія може захопити іншу країну за кілька днів чи тижнів", - зазначив глава держави.

За його словами, у плані озброєння Росія поступається в усіх вимірах (порівняно із західними зразками техніки. - Ред.), тому президент РФ Володимир Путін уперше в історії поклонився Ірану та Північній Кореї заради допомоги. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюсь, безпекові угоди допоможуть розблокувати допомогу США, - Зеленський

"Українці довели, що ми можемо змусити Росію відступати. Ми можемо повернути нашу землю і Путін зможе програти. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю засобів ураження", - додав Зеленський.

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Топ коментарі
+8
Наші дії до того ж обмежуються пихатістю та розумовими здібностями ЗЄ.

У про це всі знають.
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17.02.2024 11:02
+6
Можливо падіння обсягів допомоги Заходу,пов2язане з розчаруванням? У перші місяці все йшло нескінченним потоком,зелень не встигала все це розпихати по кишенях але проблеми,затримки,погодження і зменшення допомоги почалися коли стало зрозуміло,що широкорозрекламований контрнаступ захлинувся навіть не почавшись....
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17.02.2024 10:58
+6
Наші дії обмежуються в першу чергу кодлом саботажників і мародерів.
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17.02.2024 11:08
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Можливо падіння обсягів допомоги Заходу,пов2язане з розчаруванням? У перші місяці все йшло нескінченним потоком,зелень не встигала все це розпихати по кишенях але проблеми,затримки,погодження і зменшення допомоги почалися коли стало зрозуміло,що широкорозрекламований контрнаступ захлинувся навіть не почавшись....
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17.02.2024 10:58 Відповісти
Можливо після Генштабу пора розганяти ОПу? 🤔
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17.02.2024 11:00 Відповісти
" Путін зможе програти. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю засобів ураження" -- сказав бубочка, виконавши черговий пункт оманського договорнячка...
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17.02.2024 13:30 Відповісти
єрмачки з арахаміями та різні баканаФФи ДУЖЕ добре "постарались" щоб Європа "змучилась" від України.....
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17.02.2024 11:02 Відповісти
Та деякі із лідерів країн ЄС із самого початку казали, що Україна матиме лише 1 шанс на контрнаступ...
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17.02.2024 11:13 Відповісти
Тааак. Зєлєнскій вже не мачо. Від мачо залишився лише напіввійськовий трєнік.
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17.02.2024 10:58 Відповісти
Зелені кальсони ...
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17.02.2024 11:02 Відповісти
і ті засцяні...
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17.02.2024 11:15 Відповісти
Наче він був колись мачо. Бути і грати роль різні речі. Зе завжди був Голобородько
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17.02.2024 11:13 Відповісти
Він грав українця і глумився з ньоо, але ніколи українцем не був. І не стане.
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17.02.2024 11:16 Відповісти
Так власне Голобородькою він і не став. 😊 Так і залишився Зєлєнскім. А голосували ж за Голобородьку. 😊
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17.02.2024 11:20 Відповісти
Ну нічо - може Європа шось підкине ?
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17.02.2024 10:59 Відповісти
Наші дії до того ж обмежуються пихатістю та розумовими здібностями ЗЄ.

У про це всі знають.
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17.02.2024 11:02 Відповісти
Шашку Гофмаршалу!
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17.02.2024 11:05 Відповісти
Пішов би ти Вова на …
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17.02.2024 11:07 Відповісти
Нице посміховисько
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17.02.2024 11:07 Відповісти
Яке саботувало, саботує і саботуватиме до останнього виробництво власних ракет Вільха і Грім.
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17.02.2024 11:58 Відповісти
Наші дії обмежуються в першу чергу кодлом саботажників і мародерів.
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17.02.2024 11:08 Відповісти
"Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю засобів ураження"-якби ж тільки цим, впершу чергу обмежується тупим, самовпевненим, відірваним від реальності керівництвом
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17.02.2024 11:12 Відповісти
"наполеон" плять !
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17.02.2024 11:18 Відповісти
Вношу ценное предложение.
КУПИТЬ снаряды у США. По уцененке, те самые которые они практически списали.
За деньги. Не надо мобилизацию 700 миллиардов собирать, не клянчить и вымаливать, а снаряды купить.
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17.02.2024 11:44 Відповісти
БЛА-БЛА-БЛА...
Смотрите мои видосики!

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17.02.2024 11:45 Відповісти
Ой дурило! Може програти як в Бахмуті чи Авдіївці напевне.
Піднімай питання військової коаліції у складі 5-6 держав в тебе дурник гола срака
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17.02.2024 11:50 Відповісти
Може-може, тільки Україна відступає а не Рашка.
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17.02.2024 11:56 Відповісти
Время европейской веры в проигрыш путина прошел, имхо. И один из факторов - провальный контрнаступ.
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17.02.2024 12:21 Відповісти
Відомий лікар Миротворець прописав 100 мирних шахедів 30 разів щоночі. При потребі дозу збільшити в два рази. І така хвороба, як московський фашизм, почне мутацію до миру.
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17.02.2024 13:40 Відповісти
Поки Зеленський президент , пуйло не програє
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17.02.2024 15:57 Відповісти
 
 