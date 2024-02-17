УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11464 відвідувача онлайн
Новини Війна
45 024 159
Авдіївка (2339) полонені (2192)

Дзвонимо по відео і бачимо, як заходять росіяни. Кажуть: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо": сестра пораненого українського воїна з позиції "Зеніт" в Авдіївці

Молодший сержант та бойовий медик

Російські військові захопили позицію "Зеніт", що на південному сході Авдіївки 15 лютого 2024 року. Наступного дня командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський підтвердив, що "українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки".

Її утримували воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Серед них 30-річний молодший сержант та бойовий медик із Дніпропетровщини — "Джанго". Відео, на якому він розмовляє по відеозв’язку з кимось з рідних про критичну ситуацію (він і його поранені побратими опинились на "Зеніті") розлетілось інтернетом. "Слідство.Інфо" поговорило з рідною сестрою бійця "Джанго" — Катериною, передає Цензор.НЕТ.

"Він подзвонив позавчора о 7 ранку на інстаграм доньки і попросив покликати мене. Я не встигла прокинутисяся, дивлюсь, брат лежачий, а два дні до цього з ним не було ніякого зв’язку", — розповідає Катерина, брат якої два роки воює в Авдіївці в складі 110-ї бригади ЗСУ.

30-річний молодший сержант та бойовий медик "Джанго"
30-річний молодший сержант та бойовий медик "Джанго"

Подальша розмова між братом і сестрою потрапила в соцмережі, хоч Катерина каже, що нічого не публікувала, але скинула запис розмови родичам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 3 штурмової показали кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці. ВIДЕО

"Джанго" розповів Катерині, що він поранений з осколком у спині, не може ходити. На відео також було видно ще одного пораненого бійця з розпоротим животом. Загалом у приміщенні колишньої шахти, що слугувала тимчасовим шпиталем, знаходилось п’ятеро поранених бійців бригади та один військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з пораненими побратимами.

"Їм (пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. "Джанго" коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", — розповідає жінка.

Через кілька годин "Джанго" знову написав Катерині, що їх залишили помирати і за ними ніхто не приїде. І в обід зять Катерини знову по відеозв’язку набрав "Джанго".

"Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться", — каже Катерина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Авдіївці на одного нашого загиблого воїна - сім знищених росіян, - Зеленський

Під час цієї відеорозмови зять Катерини побачив на відео, як зайшли в шахту росіяни і сказали всім виходити: "І зять каже нам: я бачу, як заходять росіяни, і говорять: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо". Зять ще намагався з ним побалакати, а вони сказали брату вимкнути телефон".

"Джанго" та його сестра, скріншот розмови
"Джанго" та його сестра, скріншот розмови

Авдіївка — місто, що розташоване за 13 кілометрів на північ від Донецька, цій лінії фронту вже 10 років. Росіяни активно штурмують його останній рік, бої на околицях міста почались близько місяця тому. Зараз Авдіївка перебуває у напів оточенні росіян. Командувач південного угруповання військ Тарнавський, коментуючи відхід з позиції "Зеніт" написав, що там заблокованих українських підрозділів немає.

Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися до пресслужби бригади, але там сказали, що не можуть нічого коментувати. Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав, що "нічого сказати в реальному часі не може, тільки те, що підтверджено на офіційній сторінці".

Пізніше Олександр Тарнавський у своєму телеграмі підтвердив взяття українських військових у полон: "На превеликий жаль, під час одного з виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима. Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється".

Вчора росіяни підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на одному зі складів Авдіївського коксохіму, на якому тримають позиції українські бійці.

"Брат у цій Авдіївці два роки, без відпустки, без ротації. Я сподіваюсь, що вони їх там, у Донецьку, підлікують, у нього ноги опухлі. Хоч би їх не розстріляли", — схлипує Катерина.

Пізніше боєць 110-ї бригади Віктор Біляк сказав "Слідству.Інфо", що був із пораненими бійцями на "Зеніті" до його евакуації звідти. Журналісти побачили відео в російських пабліках, де видно убитих у формі ЗСУ, один з них з перебинтованою головою. Відео зняте на позиції "Зеніт". В одного з убитих на руці є татуювання у формі хреста. Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним "Байрактар" — бійця 110 бригади. 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими. "Слідство.Інфо" намагається встановити інші деталі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+97
Выходить нужно было раньше, как просил Залужный, и не доводить до этого. Теперь все вопросы нужно адресовать нашему "величайшему" стратегу. Теперь за все отвечает он.
показати весь коментар
17.02.2024 18:45
+86
Не хочеться коментувати "планове виведення" військовиз з Авдіївки. Якщо такий був план у командування, то слів нема.
показати весь коментар
17.02.2024 18:32
+73
Бросить раненых, при плановом отходе, это скотство ...
показати весь коментар
17.02.2024 18:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Коли их уже не, то это вина *********** и только его. И вина ка главнокомандующего, и как брехуна и морального урода. Вспомните такой хороший фильм "Вендетта по-корсикански", смысл этого фильма - зло будет наказано: детьми, родственниками, потому, что у люде есть ПАМЯТЬ. И дети погибших не забудут, КТО виноват в смерти их родных...
показати весь коментар
17.02.2024 19:19 Відповісти
Правильно говорив Залужний треба було виходити швидше,але сирок вирішив вислужитися перед найвеличнішим лідором.
показати весь коментар
17.02.2024 19:21 Відповісти
після таких поразок порядні і чесні головнокомандуючі подають у відставку.
Але це не про нашого брехливо-гундосого ЄрЗе
показати весь коментар
17.02.2024 19:22 Відповісти
Якщо після кожного втраченого міста головнокомандувач (натякаете на пана Залужного та Волноваху?) йшов у відставку у нас би вже лейтинанти командували
показати весь коментар
17.02.2024 20:12 Відповісти
Підтримую, але нажаль ці бажання то пердь у калюжу. У нього підтримка просто колосальна, навіть не уявляю що треба йому зробити щоб дебіли прокинулись. Абсолютна більшість армії за нього (це стверджую як безпосередній учасник тієї самої армії). Сьогодні у шпитальній палаті ледь не зцепилися, зомбі просто зомбі, вони не пробиваємі, абсолютно! Я і не знав, а виявляється то єдиний президент якій сам себе спонсорував під час кампанії! Це просто *******. Додайте сюди домогосподинь та молодь і ви будете у шоці від процентної цифри. В
показати весь коментар
17.02.2024 20:03 Відповісти
Ну що казати, трагічно, якщо це правда , Україна самоліквідується, і це не пердь у калюжу.
показати весь коментар
17.02.2024 20:27 Відповісти
Иде эта пиддержка у силенай плесени. ПС. У апросси.
показати весь коментар
17.02.2024 23:38 Відповісти
Тяжелораненых наши кинули. Сырский не зря принял командование войсками.
показати весь коментар
17.02.2024 19:30 Відповісти
Зеленский в заграничном вояже. Пусть оттуда в Украину и не возвращается.
Он-приговор для украинского народа.
показати весь коментар
17.02.2024 19:33 Відповісти
Так ано апасралось , и на усякий случай *********.
показати весь коментар
17.02.2024 23:39 Відповісти
не було ніякого відходу, була втеча
Сирський клади пагони на стіл і умвідставку якщо маєш честь!

а тиж росіянин я забув
показати весь коментар
17.02.2024 19:36 Відповісти
Тут пагонов мало.
показати весь коментар
17.02.2024 23:40 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2024 19:46 Відповісти
Нет слов, какие же вы zеленые твари!!!!
показати весь коментар
17.02.2024 20:03 Відповісти
Авдіївка - це приклад того, як будуть далі відбуватися події на фронті завдяки військовому "генію" із кварталу95. Саме для виконання хотєлок клуона і був замінений Залужний на дєрьмаковську повію - сирського.
показати весь коментар
17.02.2024 20:34 Відповісти
Так буде відбуватися, поки у нас не буде значної переваги над ворогом, в тому числі і в повітрі. Так було в усіх війнах. Так було і в 2014- 2015 -му. Так було і в Другу світову. Поки німецькі війська мали перевагу над червоною армією, теж організовували величезні "котли", полонених брали тисячами. Коли червона армія здобула перевагу, в тому числі і завдяки потужному ленд-лізу, ситуація змінилась на протилежну. Така є сувора реальність. Яка на полі бою не залежить ні від Залужного, ні від Сирського.
показати весь коментар
17.02.2024 21:36 Відповісти
У таких випадках завжди кажу:
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. Це тільки початок... І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
показати весь коментар
17.02.2024 20:36 Відповісти
Аднатуравых шоли.
показати весь коментар
17.02.2024 23:43 Відповісти
Для чого було тримати ці руїни? Щоб зелені стратєги, які взагалі всі нульові у військовій справі, могли потішитися: як я вами командую. Всі наші вбиті, поранені й полонені там хлопці - на їхній совісті.
показати весь коментар
17.02.2024 20:40 Відповісти
Не треба бути великим генієм, щоб розуміти, що за нестачі снарядів, авіації та людей, вирийте хоча б нормальну лінію захисту, замінуйте все, що можна і не посилайте на смерть наш найдорожчий резерв - наших дітей там, де в цьому немає великої необхідності.
показати весь коментар
17.02.2024 20:46 Відповісти
Ну поперше: при відході беруть тих хто може йти. Це закон. Інакше поляжуть якшо не всі, то багато. По-друге не повернулись, не означає, шо за ними не їхали.
показати весь коментар
17.02.2024 21:02 Відповісти
Нажаль таке буває, це війна. Не варто писати коментарі тим хто не був у подібних ситуаціях. Не варто казати тим хто каже що треба ,мовляв, раніше було вийти. А може нахер було Київ, Харків, Чернігів та Суми захищати? Тоді б взагалі ні хто не загинув…. Слава кулиметникам!!!! Вони йдуть останніми…. з позиції.
показати весь коментар
17.02.2024 21:08 Відповісти
Що , таке буває ? Чому немає інформації по 110 бригаді , де вони всі ??? А ще крім них шість бригад , чому за них нічого не кажуть , де вони ? Разом -сім бригад ! Так таке було Азовсталь , і чим це закінчилося, ми теж пам'ятаємо . Кого ви захищаєте -зекурву ?
показати весь коментар
17.02.2024 21:33 Відповісти
А що скаже на це верховний ішак?
показати весь коментар
17.02.2024 21:18 Відповісти
Сирський повинен скласти повноваження ! Зеля -геть зі своїм кодлом ! Все почнеться все з родин, у кого рідні на фронті , ми межі .
показати весь коментар
17.02.2024 21:36 Відповісти
Про сержанта Журавля чули? Тоді Володя поїхзав на море, кинувши помирати сержанта пораненим під палящим сонцем без води і медицинської допомоги, взявши його евакуацію під контроль. А на цей раз кинув цілий підрозділ, а сам поїхав до Німеччини.Навіщо йому ті брудні і стомлені хлопці, та ще й поранені, голодні, опухші. Володі потрібні оплески, камери, навіть овації світу, який же він герой.
показати весь коментар
17.02.2024 21:43 Відповісти
Перепрошую. А це як? Всяко буває, але... Сама себе записувала з іншої камери і виклала в інтернет?

показати весь коментар
17.02.2024 21:45 Відповісти
Що це вкид - дуже схоже. Бо є питання по електроживленню Старлінка і датах. Ходити не можуть, але хтось заправляє генератор. Крутої повербанки на півтори доби вистачає для Старлінка. Але знову сумнів: орки проігнорували старлинк або генератор. У зруйнованому місті електромережи немає 100% гарантія. Да і освітлення пораненого. Цей вкид може бути зроблений як орками, так і ОП. ОП також вигідний такий вкид. Якщо це вкид.
показати весь коментар
17.02.2024 22:02 Відповісти
На "Зеніті" залишалося 5 тяжкоранених і 1 здоровий, котрий не хотів покидати поранених самих. Почитали би, перш ніж розумувати.
показати весь коментар
17.02.2024 23:58 Відповісти
Це теж було в телеграмі теж невідомо ким написане.
показати весь коментар
18.02.2024 00:09 Відповісти
Ага, ще скажіть, "то і люди не справжні були, ШІ згенеровані"
показати весь коментар
18.02.2024 00:27 Відповісти
Ви неуважно читали:
1. "Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали." Всіх - це одного.
2. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Источник:
сумніви почались з цього:
1. яким чином телефон зняв сам себе з боку? Дивись два скрина. На другому у руках телефона якось немає, бо жоден телефон сам себе не знімає.
2. Якщо інша камера, то навіщо вона записувала себе під таким ракурсом під час такої бесіди? Судячи з емоцій їй повинно було бути не до цього.
3. Якщо записувала, то навіщо змонтували відео таким чином і хто змонтував?
4. Навіщо записувала, монтувала да ще в мережу виклала?
5. З якою метою виклала в мережу?
6. Хлопець освітлений лампою, виглядає поголеним і чистим. А поранило його набагато раніше до того, як прийшли орки. Тобто він не голився більше 2х діб.
7. Орки залишили генератор і старлінк пораненим і ушли? Залишили на півтори доби без охорони і прислали машину?

показати весь коментар
18.02.2024 00:40 Відповісти
1. Стала біля дзеркала з якоїсь причини
2. Може їй було зручніше стати до дзеркала, аніж переключати селфі
Х. Люди заростають з різною швидкістю, деяких людей гоління заспокоює ... ітп
ХХ. Щодо викладення в мережу - чисті спекуляції хто, чому, навіщо.

Не побачив аргументів, тільки спекуляції

І (насправді) не бачу в тому потреби - треба розшукати ким були зображені люди і все стане ясно.
показати весь коментар
18.02.2024 00:55 Відповісти
писала на один телефон одновременно экран и зеркало на камеру, что бы потом смонтировать? Крутой телефон однако. Даже комп и ноут такого не умеют.
"деяких людей гоління заспокоює ..." точно. лежит такой тяжелораненный в ожидании машины и плена и вдруг решил побриться. Сбегал за бритвой, полотенцем... За одно умылся.
показати весь коментар
18.02.2024 01:09 Відповісти
Саме так. Зараз, навіть, тилові ходять бородаті. А тут на передовій, під час важких боїв, поранений у підвалі - поголений і вмитий...
показати весь коментар
18.02.2024 01:20 Відповісти
Нижня половина зображення виглядає так, ніби стати перед дзеркалом і знімати з виключеним селфі.
А от положення руки на телефоні - інакше. Схоже, що хтось включив і переглядає записані відео\фото.
На другому зображенні режим селфі включений і не видно телефону.

Дуже задоволені вирази обличчя для мене дивніше, ніж оцінки заросту... але люди по-різному реагують на критичні ситуації. Деякі воліють сміятися. Тому тут висновків би не робив.
показати весь коментар
18.02.2024 01:26 Відповісти
При такому куті нахилу телефону перед дзеркалом він би показав нижче пояса, а не лице. Зйомка явно велась іншою камерою, тобто все це - монтаж.
показати весь коментар
18.02.2024 01:11 Відповісти

"Зовіншня рука" - це вже відтворення запису чи фото. Бо рука тримає телефон в інший спосіб.
На тому зображенні, де видно телефон - жінка стоїть біля дзеркала.
показати весь коментар
18.02.2024 01:28 Відповісти
Такий кут нахилу був вже при перегляді записаного відео чи фото. Положення "зовнішньої" руки не відповідає положенню "внутрішньої" руки.
показати весь коментар
18.02.2024 01:31 Відповісти
Тобто, в будь-якому випадку зйомка велась двома камерами і потім монтувалась. Не думаю, що нормальна людина, отримавши дзвінок від родича, який знаходиться на нулі, в найгарячішій точці, і з яким кілька днів не було зв"яку взагалі, відразу кинеться шукати іншу камеру, робити записи і монтувати відео. Там буде явно не до того. Ну і про вигляд хлопця, який явно не відповідає тяжкопораненому після багатоденних важких боїв, в підвалі під жорстокими обстрілами, залишеному напризволяще, вже писали.
показати весь коментар
18.02.2024 01:54 Відповісти
Не факт.

Жінка могла не вміти переслати відео, тому (при розмові з родичами, котрі з її слів і опублікували відео) відтворювала його на одному телефоні, а знімала - другим.
Надіслане таким способом відео вже було опубліковане.

Це наприклад. Не знаю, звісно, як це відбувалося, але ваші висновки про обов'язковий монтаж - зовсім непереконливі. Це від сили - одна з можливих версій, але аргументи на її користь - слабкі.
показати весь коментар
18.02.2024 02:00 Відповісти
Саме так. Жінці, яка побачила рідну людину і почула її голос, більше нічим було зайнятись, як робити записи та зйомки. Маячня. Та ще й цей запис з"явився в мережі дуже швидко і якраз "вчасно". Та ще й сама не викладала, а хто виклав не знаю. І ще. Якщо, навіть, відправила рідні запис того хлопця, що ще можна зрозуміти, то навіщо знімати себе з телефоном в руках і теж їм відправляти? Навмисно, щоб змонтували відео і виклали в мережу? Чому ж тоді вона, нібито нічого не знає? Ні, це явна лажа. Та ще й "командування домовилось, щоб нас забрали росіяни". Це як? Дзвонить наш комбат їхньому:
- Слиш, кацап, не в службу, а в дружбу, там наши ранєниє, забєрьош іх, ладно?
- О чьом базар, брателло, конєчно, заберу...
показати весь коментар
18.02.2024 02:19 Відповісти
Жінка проста, не знає куди можна викласти і не бажає тим займатися через стрес.
Родичі більш тямущі і її вмовили - вишли тільки нам, і ми тим займемлся.
Нічого малоймовірного.

Та ще й "командування домовилось, щоб нас забрали росіяни". Це як?
Зараз це дивно. Але в Авдіївці 110-та була РОКАМИ. Вони час від часу обмінювалися тілами загиблих.
Перед великою війною може навіть якусь контрабанду спільно пропускали (сподіваюся, що тут ні... але таке бувало часто).

Теж нічого малоймовірного, що в комбата такий зв'язок був. І не навіть не надто надіючись на успіх, він скористався останнім шансом збільшити пораненим шанс на виживання.
показати весь коментар
18.02.2024 02:30 Відповісти
Зате стрес не завадив провести купу зйомок і відіслати все міфічній "рідні". Родичі вмовили, але вона нічого не знає. В цей час важкопоранений неходячий боєць, який перебуває в підвалі в оточенні під постійними обстрілами, теж підготувався до зйомок: постригся, побрився, умився, можливо, ще й душ прийняв. Все, маячні і недолугих відмазок більше, навіть, слухати не хочу.
показати весь коментар
18.02.2024 12:09 Відповісти
про "постригся, побрився, умився, можливо, ще й душ прийняв" - задоволений і акуратний вигляд, ок, може бути причиною... але тільки підозри
решта - це тільки ваші придирки
показати весь коментар
18.02.2024 12:20 Відповісти
Чоловіків з відео впізнали, як тих, що перебували на "Зеніті" серед 3 розстріляних кацапами:



Вічна їм пам'ять!
показати весь коментар
18.02.2024 16:40 Відповісти
* Теж можна зрозуміти, що забрали всіх цілих, але один залишився.
* Про півтори дні - хз, треба передивлятись оригінал. Таких деталей вже не пам'ятаю
показати весь коментар
18.02.2024 00:58 Відповісти
Їх треба було в першу чергу евакуйовувати. І прикривати їх евакуацію. Але за відсутності артилерії це зробити важко
показати весь коментар
17.02.2024 21:55 Відповісти
Ну і як ви можете на силу людей відправляти у таку армію?
показати весь коментар
17.02.2024 23:09 Відповісти
"командування домовилось, щоб їх забрали росіяни"

Это уже явный бред.
показати весь коментар
18.02.2024 00:59 Відповісти
Поранених треба в першу голову евакуювати. Якщо командир цього не робить, то інші воїни будуть йому недовіряти, зневажати. Те, що наших поранених воїнів залишили "на "милість переможців" вина їхнього безпосереднього командування.
показати весь коментар
18.02.2024 10:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 