Дзвонимо по відео і бачимо, як заходять росіяни. Кажуть: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо": сестра пораненого українського воїна з позиції "Зеніт" в Авдіївці
Російські військові захопили позицію "Зеніт", що на південному сході Авдіївки 15 лютого 2024 року. Наступного дня командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський підтвердив, що "українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки".
Її утримували воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Серед них 30-річний молодший сержант та бойовий медик із Дніпропетровщини — "Джанго". Відео, на якому він розмовляє по відеозв’язку з кимось з рідних про критичну ситуацію (він і його поранені побратими опинились на "Зеніті") розлетілось інтернетом. "Слідство.Інфо" поговорило з рідною сестрою бійця "Джанго" — Катериною, передає Цензор.НЕТ.
"Він подзвонив позавчора о 7 ранку на інстаграм доньки і попросив покликати мене. Я не встигла прокинутисяся, дивлюсь, брат лежачий, а два дні до цього з ним не було ніякого зв’язку", — розповідає Катерина, брат якої два роки воює в Авдіївці в складі 110-ї бригади ЗСУ.
Подальша розмова між братом і сестрою потрапила в соцмережі, хоч Катерина каже, що нічого не публікувала, але скинула запис розмови родичам.
"Джанго" розповів Катерині, що він поранений з осколком у спині, не може ходити. На відео також було видно ще одного пораненого бійця з розпоротим животом. Загалом у приміщенні колишньої шахти, що слугувала тимчасовим шпиталем, знаходилось п’ятеро поранених бійців бригади та один військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з пораненими побратимами.
"Їм (пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. "Джанго" коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", — розповідає жінка.
Через кілька годин "Джанго" знову написав Катерині, що їх залишили помирати і за ними ніхто не приїде. І в обід зять Катерини знову по відеозв’язку набрав "Джанго".
"Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться", — каже Катерина.
Під час цієї відеорозмови зять Катерини побачив на відео, як зайшли в шахту росіяни і сказали всім виходити: "І зять каже нам: я бачу, як заходять росіяни, і говорять: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо". Зять ще намагався з ним побалакати, а вони сказали брату вимкнути телефон".
Авдіївка — місто, що розташоване за 13 кілометрів на північ від Донецька, цій лінії фронту вже 10 років. Росіяни активно штурмують його останній рік, бої на околицях міста почались близько місяця тому. Зараз Авдіївка перебуває у напів оточенні росіян. Командувач південного угруповання військ Тарнавський, коментуючи відхід з позиції "Зеніт" написав, що там заблокованих українських підрозділів немає.
Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися до пресслужби бригади, але там сказали, що не можуть нічого коментувати. Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав, що "нічого сказати в реальному часі не може, тільки те, що підтверджено на офіційній сторінці".
Пізніше Олександр Тарнавський у своєму телеграмі підтвердив взяття українських військових у полон: "На превеликий жаль, під час одного з виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима. Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється".
Вчора росіяни підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на одному зі складів Авдіївського коксохіму, на якому тримають позиції українські бійці.
"Брат у цій Авдіївці два роки, без відпустки, без ротації. Я сподіваюсь, що вони їх там, у Донецьку, підлікують, у нього ноги опухлі. Хоч би їх не розстріляли", — схлипує Катерина.
Пізніше боєць 110-ї бригади Віктор Біляк сказав "Слідству.Інфо", що був із пораненими бійцями на "Зеніті" до його евакуації звідти. Журналісти побачили відео в російських пабліках, де видно убитих у формі ЗСУ, один з них з перебинтованою головою. Відео зняте на позиції "Зеніт". В одного з убитих на руці є татуювання у формі хреста. Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним "Байрактар" — бійця 110 бригади. 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими. "Слідство.Інфо" намагається встановити інші деталі.
Будь ласка, зачекайте...
Але це не про нашого брехливо-гундосого ЄрЗе
Он-приговор для украинского народа.
Сирський клади пагони на стіл і умвідставку якщо маєш честь!
а тиж росіянин я забув
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. Це тільки початок... І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
1. "Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали." Всіх - це одного.
2. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Источник:
сумніви почались з цього:
1. яким чином телефон зняв сам себе з боку? Дивись два скрина. На другому у руках телефона якось немає, бо жоден телефон сам себе не знімає.
2. Якщо інша камера, то навіщо вона записувала себе під таким ракурсом під час такої бесіди? Судячи з емоцій їй повинно було бути не до цього.
3. Якщо записувала, то навіщо змонтували відео таким чином і хто змонтував?
4. Навіщо записувала, монтувала да ще в мережу виклала?
5. З якою метою виклала в мережу?
6. Хлопець освітлений лампою, виглядає поголеним і чистим. А поранило його набагато раніше до того, як прийшли орки. Тобто він не голився більше 2х діб.
7. Орки залишили генератор і старлінк пораненим і ушли? Залишили на півтори доби без охорони і прислали машину?
2. Може їй було зручніше стати до дзеркала, аніж переключати селфі
Х. Люди заростають з різною швидкістю, деяких людей гоління заспокоює ... ітп
ХХ. Щодо викладення в мережу - чисті спекуляції хто, чому, навіщо.
Не побачив аргументів, тільки спекуляції
І (насправді) не бачу в тому потреби - треба розшукати ким були зображені люди і все стане ясно.
"деяких людей гоління заспокоює ..." точно. лежит такой тяжелораненный в ожидании машины и плена и вдруг решил побриться. Сбегал за бритвой, полотенцем... За одно умылся.
А от положення руки на телефоні - інакше. Схоже, що хтось включив і переглядає записані відео\фото.
На другому зображенні режим селфі включений і не видно телефону.
Дуже задоволені вирази обличчя для мене дивніше, ніж оцінки заросту... але люди по-різному реагують на критичні ситуації. Деякі воліють сміятися. Тому тут висновків би не робив.
"Зовіншня рука" - це вже відтворення запису чи фото. Бо рука тримає телефон в інший спосіб.
На тому зображенні, де видно телефон - жінка стоїть біля дзеркала.
Жінка могла не вміти переслати відео, тому (при розмові з родичами, котрі з її слів і опублікували відео) відтворювала його на одному телефоні, а знімала - другим.
Надіслане таким способом відео вже було опубліковане.
Це наприклад. Не знаю, звісно, як це відбувалося, але ваші висновки про обов'язковий монтаж - зовсім непереконливі. Це від сили - одна з можливих версій, але аргументи на її користь - слабкі.
- Слиш, кацап, не в службу, а в дружбу, там наши ранєниє, забєрьош іх, ладно?
- О чьом базар, брателло, конєчно, заберу...
Родичі більш тямущі і її вмовили - вишли тільки нам, і ми тим займемлся.
Нічого малоймовірного.
Та ще й "командування домовилось, щоб нас забрали росіяни". Це як?
Зараз це дивно. Але в Авдіївці 110-та була РОКАМИ. Вони час від часу обмінювалися тілами загиблих.
Перед великою війною може навіть якусь контрабанду спільно пропускали (сподіваюся, що тут ні... але таке бувало часто).
Теж нічого малоймовірного, що в комбата такий зв'язок був. І не навіть не надто надіючись на успіх, він скористався останнім шансом збільшити пораненим шанс на виживання.
решта - це тільки ваші придирки
Вічна їм пам'ять!
* Про півтори дні - хз, треба передивлятись оригінал. Таких деталей вже не пам'ятаю
Это уже явный бред.