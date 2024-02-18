Росіяни вдарили по Краматорську та Слов’янську ракетами Х-22 та "Іскандер-М"

Правоохоронці встановили тип ракет, якими окупанти обстріляли Слов’янськ та Краматорськ 17 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

"Вчора, 17 лютого, близько 19:30 окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов’янську. Наразі вибухотехніки встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу у Краматорську загинуло три особи, ракети влучили у приватний будинок.

"Пошукові операції у Краматорську завершені, рятувальники деблокували з-під завалів останні фрагменти тіла загиблої жінки - третьої жертви ракетного удару. Росія вбила бабусю та мати з сином", - повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко

У Слов'янську росіяни завдали ракетного удару по школі, де в якій розміщувалися соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги. З-під завалів будівлі рятувальники дістали тіло охоронця.

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