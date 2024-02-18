УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12249 відвідувачів онлайн
Новини
3 449 22
Краматорськ (606) обстріл (27070) ракети (3926) Донецька область (7548) Слов'янськ (561)

Росіяни вдарили по Краматорську та Слов’янську ракетами Х-22 та "Іскандер-М"

Наслідки удару по Краматорську

Правоохоронці встановили тип ракет, якими окупанти обстріляли Слов’янськ та Краматорськ 17 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

"Вчора, 17 лютого, близько 19:30 окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов’янську. Наразі вибухотехніки встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу у Краматорську загинуло три особи, ракети влучили у приватний будинок. 

"Пошукові операції у Краматорську завершені, рятувальники деблокували з-під завалів останні фрагменти тіла загиблої жінки - третьої жертви ракетного удару. Росія вбила бабусю та мати з сином", - повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко 

У Слов'янську росіяни завдали ракетного удару по школі, де в якій розміщувалися соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги. З-під завалів будівлі рятувальники дістали тіло охоронця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під вогнем Слов’янськ і Краматорськ, у Селидовому зруйновано школу. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Сруськай мір це робить проти Українців, ще з 2014 року!!!
Тільки КВНщики, ще й сміялися, на кварталі95, з цього!!
Так у текстах виписували Шефіри …
показати весь коментар
18.02.2024 14:52
+6
Схоже, після Авдіївки, підри готуються до захоплення: Куп'янська, Краматорська та Слов'янська. Судячи з інформації яка є, лінії суровікіна ніхто не спішить будувати і мінувати території для запобігання підрському просуванню. Зато прізєдєнт у нас потужні відоси записує щовечора, у нього немає часу займатися війною, а тим більше укріпленнями.
показати весь коментар
18.02.2024 15:22
+3
Та хай сидять за кордоном,це ж генофонд наш!)))Це ж еліта,бо прості злидні воюють...Хай пишуть,вони ж за нас...Їм ще рождаємость піднімати
показати весь коментар
18.02.2024 15:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сруськай мір це робить проти Українців, ще з 2014 року!!!
Тільки КВНщики, ще й сміялися, на кварталі95, з цього!!
Так у текстах виписували Шефіри …
показати весь коментар
18.02.2024 14:52 Відповісти
В Австрії на пособіях сидиш?
показати весь коментар
18.02.2024 14:55 Відповісти
Хочеш приїхати?А як окоп залишиш?
показати весь коментар
18.02.2024 15:01 Відповісти
Так ти кацап під VPNом?
показати весь коментар
18.02.2024 15:04 Відповісти
Та хай сидять за кордоном,це ж генофонд наш!)))Це ж еліта,бо прості злидні воюють...Хай пишуть,вони ж за нас...Їм ще рождаємость піднімати
показати весь коментар
18.02.2024 15:30 Відповісти
Ага ГамноХВонд нації
показати весь коментар
18.02.2024 17:23 Відповісти
Похвальна самокритичність!
показати весь коментар
18.02.2024 20:31 Відповісти
Кацап чи дебіл?
показати весь коментар
18.02.2024 21:13 Відповісти
а ви на ручках у Зе сидите?
показати весь коментар
18.02.2024 15:16 Відповісти
На подсосе.
показати весь коментар
18.02.2024 17:09 Відповісти
Підсмоктуєш ти, а я на заробленій пенсії сиджу.
показати весь коментар
18.02.2024 17:27 Відповісти
Що ти там могло заробити, таке тупе, якщо мізків не вистачає навіть осягнути той факт, що пенсію плачу тобі я, та інші, нині працюючі українці.
показати весь коментар
18.02.2024 23:56 Відповісти
Чуєш, 3,14дор, я за всю свою трудову діяльність заплатив стільки налогів шо тобі убогому і не снилось. А ти зараз уникаєш їх сплати і ще 3,13здиш шо ти мені пенсію платиш. Закрий своє вонюче хлєбало і навіть не смій його розкривати стосовно цієї теми. Покидьок...
показати весь коментар
19.02.2024 10:09 Відповісти
Я на заробленій пенсії сиджу на дивані. Коли я заробив собі пенсію зебіли ще під стіл пішки ходили
показати весь коментар
18.02.2024 17:25 Відповісти
Та Ви шо? Головний КВНщик управляє Україною, перетворивши парламентсько-президентську республіку в офісно-президентську а його "квартал" мародерить армію. Все як побажав вялікій і наймудренніший нарід 73% на планеті Земля.
показати весь коментар
18.02.2024 18:58 Відповісти
дожились мы ,что нечем захерячить по их Мухосранскам в ответ
показати весь коментар
18.02.2024 15:18 Відповісти
А чого це нічим? Є асфальт, який Володя Херпіду виробляв цілих три роки. Він же стратєг і йому було видніше куди витрачати державні гроші і час. Ото хай беруть і луплять асфальтом по Засрашці. Маленькими кусочками по їх окупаційних військах, а великими кусками, за допомогою пускових - асфальтоукладчиків- по військових заводах, аеродромах і базах на Засрішці. Чи Ви будете казати, що асфальтом не стріляють? Тоді Ви компроментуєте рішення Найвєлічайшого Лідора.
показати весь коментар
18.02.2024 19:07 Відповісти
Схоже, після Авдіївки, підри готуються до захоплення: Куп'янська, Краматорська та Слов'янська. Судячи з інформації яка є, лінії суровікіна ніхто не спішить будувати і мінувати території для запобігання підрському просуванню. Зато прізєдєнт у нас потужні відоси записує щовечора, у нього немає часу займатися війною, а тим більше укріпленнями.
показати весь коментар
18.02.2024 15:22 Відповісти
Нічого вони не захоплять...Нема чим.Після авдіївки викосило кацапа...
показати весь коментар
18.02.2024 15:32 Відповісти
Там 300 тис. зараз навчаються на полігонах вглибині кацапщини, у травні завершать навчання.
показати весь коментар
18.02.2024 23:58 Відповісти
Зате незламний zeкадр з Верховної ради кривосуддя отримав півляма і тепер з "чистою зеленою" совістю можна й на передову, в Монако!
показати весь коментар
18.02.2024 15:55 Відповісти
Так воно і виглядає ззовні і з точки зору їхньої логіки. Ці маста ворог скоріше за все перетворить на такі, що зробив з Бахмутом. А що нашому Верховному? Та нічого, у нього є вілла в Італії, ціла вулиця в Лондоні і на всяк випадок хатинка в Ялті. А ще у нього є мільярди за кордоном і купа паспортів. Але то таке. Вибирали очі, що бачили, то їжте поки не повилазить!
показати весь коментар
18.02.2024 19:03 Відповісти
 
 