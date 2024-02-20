Намагаємося розв’язати проблему, - Дуда про блокування кордону польськими фермерами
Це певний конфлікт інтересів між фермерами і виробниками сільськогосподарської продукції в Україні, фермерами, які бояться за своє існування. Ми намагаємося розв’язати цю проблему.
Як інформує Цензор.НЕТ, так президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Українському Радіо прокоментував блокування польсько-українського кордону польськими фермерами.
Він додав: сподівається, що це питання можна буде вирішити мирним шляхом.
Коментуючи ситуацію із фермерськими протестами і блокуванням кордону для будь-яких перевезень, Дуда зауважив, що "ці протести на даний момент, можна сказати, прокотилися практично по всьому Європейському Союзу. Простіше кажучи, фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу".
Переговори з цього приводу зараз тривають, наголосив Дуда, але "це справді складна проблема". "Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі", - підкреслив польський президент.
Водночас він нагадав, що "Польща - це демократична країна, де право на протест просто існує і воно гарантоване Конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається". А також підкреслив, що польська влада не мала змоги не схвалити запити на проведення фермерських протестів, бо "має діяти на підставі та в межах чинного законодавства".
"Блокування кордону - це не є рішенням польського уряду, це не рішення жодної польської влади. Це просто рішення ухвалене фермерами, фермерськими організаціями", - сказав Дуда.
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Але ти просто собі не уявляєш, яке дно ці Конфедерати... вони бідні як церковні миші весб час були.
Це їхні типки за 500 баксів їхали в Закарпаття, щоб там щось угорське підпалити.
Всі гроші, що кацапи їм дають - краде Корвін-Мікке і той "Меклер", як ти кажеш (здається правильно Менцзен чи якось так).
Яка моя риторика схожа на "путін спасі"? Зацитуй
" за 2 роки в Польщу ввезено 4 млн. тон українських зернових і 12 млн.тон російських."
це дуже вже неправдоподібно!
та й ютуб - то таке джерело )))
а не вимудрюйся тут без сенсу...
але дай лінк хоч на ютуб, з якого ти береш статистику ))
і я не питався за сальдо, як питався за підтвердженням твоєї фрази:
" за 2 роки в Польщу ввезено 4 млн. тон українських зернових і 12 млн.тон російських."
бо вже бачив цей фейк не раз тут
ось тут напр. можна глянути, як стягують дані з Євростату для Rust
а ось тут для R:
https://github.com/tradingeconomics/tradingeconomics/blob/master/R/tradingeconomics/R/eurostat.R
це поправлений другий лінк для R
З вашим комплексом меншовартості важко буде адаптуватися у Європі.
Крім свого вибору, у 2019-му році українцям нема кого звинувачувати…
то народ блокує весь трафік товарів до Польші через свої ініціативні групи (щоб нас не вважали слабаками та людьми 2 го сорту),
відмовляється від польских товарів,
а ВРУ наказує припинити постачання зерна цим шляхом, якщо це й справді 5 % експорту (а не чергова брехня) та провести попереджувальні заходи в інших країнах - транзитерах,
щоб ми були чесні, білі та пухнасті, а запроданці та "ждуни" в країнах - партнерах, навпаки в лайні (на яке заслуговують).
Головний пріорітет - це перевезення людей та зброї. Ось на що ВРУ має звернути увагу уряду, а той хай виконує (постійна критика на державному рівні, ноти протесту, вимоги до розслідування). оПа тут ні до чого (хай краще сконцентрується, щоб Еквадор https://defence-ua.com/news/ekvador_viddast_ukrajini_stari_mi_17_natomist_otrimaje_vid_ssha_uh_60_black_hawk-14429.html дав свій металобрухт ).
И не прикрывайся конституцией, трус.