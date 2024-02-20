Намагаємося розв’язати проблему, - Дуда про блокування кордону польськими фермерами

Це певний конфлікт інтересів між фермерами і виробниками сільськогосподарської продукції в Україні, фермерами, які бояться за своє існування. Ми намагаємося розв’язати цю проблему.

Як інформує Цензор.НЕТ, так президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Українському Радіо прокоментував блокування польсько-українського кордону польськими фермерами.

Він додав: сподівається, що це питання можна буде вирішити мирним шляхом.

Коментуючи ситуацію із фермерськими протестами і блокуванням кордону для будь-яких перевезень, Дуда зауважив, що "ці протести на даний момент, можна сказати, прокотилися практично по всьому Європейському Союзу. Простіше кажучи, фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу".

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Переговори з цього приводу зараз тривають, наголосив Дуда, але "це справді складна проблема". "Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі", - підкреслив польський президент.

Водночас він нагадав, що "Польща - це демократична країна, де право на протест просто існує і воно гарантоване Конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається". А також підкреслив, що польська влада не мала змоги не схвалити запити на проведення фермерських протестів, бо "має діяти на підставі та в межах чинного законодавства".

"Блокування кордону - це не є рішенням польського уряду, це не рішення жодної польської влади. Це просто рішення ухвалене фермерами, фермерськими організаціями", - сказав Дуда.

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