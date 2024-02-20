Пытаемся решить проблему, - Дуда о блокировании границы польскими фермерами

Это определенный конфликт интересов между производителями сельскохозяйственной продукции в Украине и польськими фермерами, которые боятся за свое существование. Мы пытаемся решить эту проблему.

Как информирует Цензор.НЕТ, так президент Польши Анджей Дуда в интервью Українському Радіо прокомментировал блокирование польско-украинской границы польскими фермерами.

Он добавил: надеется, что этот вопрос можно будет решить мирным путем.

Комментируя ситуацию с фермерскими протестами и блокированием границы для любых перевозок, Дуда заметил, что "эти протесты на данный момент, можно сказать, прокатились практически по всему Европейскому Союзу. Проще говоря, фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран Европейского Союза" ".

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Переговоры на этот счет сейчас продолжаются, подчеркнул Дуда, но "это действительно сложная проблема". "Она началась из-за российской агрессии против Украины. Поэтому давайте помнить, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще", - подчеркнул польский президент.

В то же время, он напомнил, что "Польша - это демократическая страна, где право на протест просто существует, и оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто толерантно воспринимается и защищается". А также он подчеркнул, что польские власти не имели возможности не одобрить запросы на проведение фермерских протестов, поскольку "должны действовать на основании и в пределах действующего законодательства".

"Блокирование границы - это не решение польского правительства, это не решение никакой польской власти. Это просто решение, принятое фермерами, фермерскими организациями", - сказал Дуда.

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