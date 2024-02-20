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Пытаемся решить проблему, - Дуда о блокировании границы польскими фермерами

дуда

Это определенный конфликт интересов между производителями сельскохозяйственной продукции в Украине и польськими фермерами, которые боятся за свое существование. Мы пытаемся решить эту проблему.

Как информирует Цензор.НЕТ, так президент Польши Анджей Дуда в интервью Українському Радіо прокомментировал блокирование польско-украинской границы польскими фермерами.

Он добавил: надеется, что этот вопрос можно будет решить мирным путем.

Комментируя ситуацию с фермерскими протестами и блокированием границы для любых перевозок, Дуда заметил, что "эти протесты на данный момент, можно сказать, прокатились практически по всему Европейскому Союзу. Проще говоря, фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран Европейского Союза" ".

Читайте также: Польские фермеры угрожают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной до апреля

Переговоры на этот счет сейчас продолжаются, подчеркнул Дуда, но "это действительно сложная проблема". "Она началась из-за российской агрессии против Украины. Поэтому давайте помнить, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще", - подчеркнул польский президент.

В то же время, он напомнил, что "Польша - это демократическая страна, где право на протест просто существует, и оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто толерантно воспринимается и защищается". А также он подчеркнул, что польские власти не имели возможности не одобрить запросы на проведение фермерских протестов, поскольку "должны действовать на основании и в пределах действующего законодательства".

"Блокирование границы - это не решение польского правительства, это не решение никакой польской власти. Это просто решение, принятое фермерами, фермерскими организациями", - сказал Дуда.

Читайте также: "Блокирование транспорта на польской границе будет иметь тяжелые последствия для обеих стран", - министр Кубраков

Автор: 

граница (5270) Польша (8412) Дуда Анджей (756) пункт пропуска (676) блокирование (462)


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Топ комментарии
+23
Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !

Заборонити ввіз в Україну всіх польських продуктів і товарів!
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20.02.2024 22:05
+19
у нас були зелені чоловічкі і доблєсниє шахтьори - у них "фермери", які вже навіть й не ховаються. поляки не вчаться на наших помилках
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20.02.2024 22:00
+14
> Він додав: сподівається, що це питання можна буде вирішити мирним шляхом.

А що, може бути не мирне розв'язання? Типу сьогодні зерно розкидують, а завтра техніку (що їде до України) палитимуть?
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20.02.2024 22:01
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Там дрібна партія, на Одещині вирощували.
Але ти просто собі не уявляєш, яке дно ці Конфедерати... вони бідні як церковні миші весб час були.
Це їхні типки за 500 баксів їхали в Закарпаття, щоб там щось угорське підпалити.
Всі гроші, що кацапи їм дають - краде Корвін-Мікке і той "Меклер", як ти кажеш (здається правильно Менцзен чи якось так).
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21.02.2024 04:03 Ответить
Брешеш, як навіжений
Яка моя риторика схожа на "путін спасі"? Зацитуй
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21.02.2024 04:20 Ответить
Але ти так і не навів джерела до
" за 2 роки в Польщу ввезено 4 млн. тон українських зернових і 12 млн.тон російських."

це дуже вже неправдоподібно!
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21.02.2024 04:05 Ответить
може ти й маєш своїх міністрів, я - ні
та й ютуб - то таке джерело )))
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21.02.2024 04:15 Ответить
так лінк дай!
а не вимудрюйся тут без сенсу...
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21.02.2024 04:31 Ответить
хто це "ви"? ти не забуваєшся?
але дай лінк хоч на ютуб, з якого ти береш статистику ))
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21.02.2024 04:17 Ответить
я є однією особою, і не є поляком

і я не питався за сальдо, як питався за підтвердженням твоєї фрази:
" за 2 роки в Польщу ввезено 4 млн. тон українських зернових і 12 млн.тон російських."

бо вже бачив цей фейк не раз тут
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21.02.2024 04:33 Ответить
https://github.com/tradingeconomics/tradingeconomics/blob/master/Rust/Eurostat/src/main.rs

ось тут напр. можна глянути, як стягують дані з Євростату для Rust

а ось тут для R:
https://github.com/tradingeconomics/tradingeconomics/blob/master/R/tradingeconomics/R/eurostat.R
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21.02.2024 04:14 Ответить
https://github.com/tradingeconomics/tradingeconomics/blob/master/R/tradingeconomics/R/eurostat.R
це поправлений другий лінк для R
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21.02.2024 04:16 Ответить
Ох, як тут всі напали на поляків, як взивають їх ненавидіти. Загальмуйте, бо ворог у вас не Польща, а Кацапія, яка окупувала величезну нашу територію, зтерла з лиця землі міста і села, вбила сотні тисяч українців, вигнала із рідних домівок до 8 мільйонів громадян і відправила їх скитатися по Європі і мільйони громадян внутрішніх переселенців. Кожного дня на голови українців летять ракети, снаряди, керовані бомби і шахеди..., а вони накинулися на сотню тупорилих поляк з правих партій, які приєдналися до фермерів, яких розвела сотня тупорилих українців-шахраїв. Та в Польщі мільйони наших громадян і 100% на їх голови не впадуть кацапські ракети і не плюйте в криницю, бо хто його знає, можливо і вам прийдеться туди втікати. Як миттєво декілька троляк переключили увагу українців з Цапії, яка нас вбиває на поляк, які не дають вивезти шахраям скуплене у фермерів зерно. В який раз переконуюся, що дебіли, то величезна і страшна сила.
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20.02.2024 23:28 Ответить
А смерті українців із-за того що не пропускають зброю і ракети до ппо(про) - на чиїх руках окрім кацапських, не пшеків? Один ти такий мудрий і акуєнний тут. Це що виходить, якщо нас вбивають кацапи то інші можуть робити з нами що хочуть і ми не повинні звертати на це уваги? Ти взагалі в своєму розумі ?
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20.02.2024 23:59 Ответить
Я в своєму розумі і я можу писати те, що думаю. Для вирішення питань на державному рівані є Президент, уряд і інші офіційні особи. Всі питання до них, чому вони нічого не роблять, щоб припинити цю блокаду. Чому до цього часу не розібралися в наших порушеннях? Чи ми такі білі і пухнасті, а поляки на рівному місці почали блокаду? Не вірю!
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21.02.2024 20:28 Ответить
"які не дають вивезти шахраям скуплене у фермерів зерно" - ага, особливо їх мисливці, які долучилися до протесту!
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21.02.2024 04:28 Ответить
Ти вже не соромся, піди до ляхів зніми штани та відпрацюй ротиком у своїх нових братів.
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21.02.2024 09:14 Ответить
Не зупиняйся, мабуть маєш напрацювання і практику, то йди.Займайся своєю справою.
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21.02.2024 20:29 Ответить
Не думай, що якщо ти ляшський защоканець то й всі такі, так підлизувати у пшеків як ти не кожен зуміє.
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21.02.2024 20:56 Ответить
Поляки відкрили другий фронт, а дебіли в Україні їм за це дякують. Дивні деякі українці , які в усьому звинувачують лише своїх , а не ворога.

З вашим комплексом меншовартості важко буде адаптуватися у Європі.
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21.02.2024 10:04 Ответить
дуда дудіт в дуду...
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20.02.2024 23:36 Ответить
Ну да, це ж боти висипають українське зерно, малюють як дають під зад українцям і просях ***** з нами розібратися? Якщо ти звикла, що до тебе відносяться як до лайна - то не треба тут іншим розказувати як правильно ставати раком перед пшеками. Не для всіх вони "пани" бл.
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21.02.2024 00:03 Ответить
Це повний пройоп зовнішньополітичної роботи зєОПи - дєрьмакодємократія у всій красі…
Крім свого вибору, у 2019-му році українцям нема кого звинувачувати…
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21.02.2024 00:05 Ответить
np. "...Це просто рішення ухвалене фермерами, фермерськими організаціями", - сказав Дуда." Чудово, так як у нас за Конституцією єдиним джерелом влади є укранській народ;
то народ блокує весь трафік товарів до Польші через свої ініціативні групи (щоб нас не вважали слабаками та людьми 2 го сорту),
відмовляється від польских товарів,
а ВРУ наказує припинити постачання зерна цим шляхом, якщо це й справді 5 % експорту (а не чергова брехня) та провести попереджувальні заходи в інших країнах - транзитерах,
щоб ми були чесні, білі та пухнасті, а запроданці та "ждуни" в країнах - партнерах, навпаки в лайні (на яке заслуговують).
Головний пріорітет - це перевезення людей та зброї. Ось на що ВРУ має звернути увагу уряду, а той хай виконує (постійна критика на державному рівні, ноти протесту, вимоги до розслідування). оПа тут ні до чого (хай краще сконцентрується, щоб Еквадор https://defence-ua.com/news/ekvador_viddast_ukrajini_stari_mi_17_natomist_otrimaje_vid_ssha_uh_60_black_hawk-14429.html дав свій металобрухт ).
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21.02.2024 00:18 Ответить
Дамбасяни вже кликали путіна - путін прийшов, але зі своїми планамим.
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21.02.2024 01:54 Ответить
Я везу із/в Іспанію обладнання. Якім боком іспанське обладнання заважає поДлякам ?!?
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21.02.2024 07:00 Ответить
Дударику ! Проблема в тому що твоя корупція подружилася з нашою. Тай весь *** до копєйкі.
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21.02.2024 08:13 Ответить
Цікаво що це за фермери які на тракторі повісили гасло путін памаги.Я вважаю,що це не фермери ,а адепти руськаго міра в польщі
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21.02.2024 09:07 Ответить
Одне иншому не заважає.
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21.02.2024 09:16 Ответить
Шо ты мелешь, клоун? Завтра твои фремеры атомные станции мирно поблокируют, все порты и аэропорты и железнодорожные узлы. А еще банки заблокируют и будут вскрывать инкасаторские машины (как открывали наши вагоны с зерном)

И не прикрывайся конституцией, трус.
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21.02.2024 11:38 Ответить
Ещё один союзник орбанка родился. Как они быстро покупаются. У полского фермера курица сдохла. Виновата агрессия росии против Украины. Короче дудик сдулся. После победы Украина станет самой сильной страной ЕС. поляки этого боятся. Не народ, а власть дудовская. Прикрывается демократией. ВСЕ Будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.02.2024 11:43 Ответить
Дуда работает на вову.
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21.02.2024 12:43 Ответить
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