Пытаемся решить проблему, - Дуда о блокировании границы польскими фермерами
Это определенный конфликт интересов между производителями сельскохозяйственной продукции в Украине и польськими фермерами, которые боятся за свое существование. Мы пытаемся решить эту проблему.
Как информирует Цензор.НЕТ, так президент Польши Анджей Дуда в интервью Українському Радіо прокомментировал блокирование польско-украинской границы польскими фермерами.
Он добавил: надеется, что этот вопрос можно будет решить мирным путем.
Комментируя ситуацию с фермерскими протестами и блокированием границы для любых перевозок, Дуда заметил, что "эти протесты на данный момент, можно сказать, прокатились практически по всему Европейскому Союзу. Проще говоря, фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран Европейского Союза" ".
Переговоры на этот счет сейчас продолжаются, подчеркнул Дуда, но "это действительно сложная проблема". "Она началась из-за российской агрессии против Украины. Поэтому давайте помнить, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще", - подчеркнул польский президент.
В то же время, он напомнил, что "Польша - это демократическая страна, где право на протест просто существует, и оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто толерантно воспринимается и защищается". А также он подчеркнул, что польские власти не имели возможности не одобрить запросы на проведение фермерских протестов, поскольку "должны действовать на основании и в пределах действующего законодательства".
"Блокирование границы - это не решение польского правительства, это не решение никакой польской власти. Это просто решение, принятое фермерами, фермерскими организациями", - сказал Дуда.
Пожалуйста, подождите...
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Але ти просто собі не уявляєш, яке дно ці Конфедерати... вони бідні як церковні миші весб час були.
Це їхні типки за 500 баксів їхали в Закарпаття, щоб там щось угорське підпалити.
Всі гроші, що кацапи їм дають - краде Корвін-Мікке і той "Меклер", як ти кажеш (здається правильно Менцзен чи якось так).
Яка моя риторика схожа на "путін спасі"? Зацитуй
" за 2 роки в Польщу ввезено 4 млн. тон українських зернових і 12 млн.тон російських."
це дуже вже неправдоподібно!
та й ютуб - то таке джерело )))
а не вимудрюйся тут без сенсу...
але дай лінк хоч на ютуб, з якого ти береш статистику ))
і я не питався за сальдо, як питався за підтвердженням твоєї фрази:
" за 2 роки в Польщу ввезено 4 млн. тон українських зернових і 12 млн.тон російських."
бо вже бачив цей фейк не раз тут
ось тут напр. можна глянути, як стягують дані з Євростату для Rust
а ось тут для R:
https://github.com/tradingeconomics/tradingeconomics/blob/master/R/tradingeconomics/R/eurostat.R
це поправлений другий лінк для R
З вашим комплексом меншовартості важко буде адаптуватися у Європі.
Крім свого вибору, у 2019-му році українцям нема кого звинувачувати…
то народ блокує весь трафік товарів до Польші через свої ініціативні групи (щоб нас не вважали слабаками та людьми 2 го сорту),
відмовляється від польских товарів,
а ВРУ наказує припинити постачання зерна цим шляхом, якщо це й справді 5 % експорту (а не чергова брехня) та провести попереджувальні заходи в інших країнах - транзитерах,
щоб ми були чесні, білі та пухнасті, а запроданці та "ждуни" в країнах - партнерах, навпаки в лайні (на яке заслуговують).
Головний пріорітет - це перевезення людей та зброї. Ось на що ВРУ має звернути увагу уряду, а той хай виконує (постійна критика на державному рівні, ноти протесту, вимоги до розслідування). оПа тут ні до чого (хай краще сконцентрується, щоб Еквадор https://defence-ua.com/news/ekvador_viddast_ukrajini_stari_mi_17_natomist_otrimaje_vid_ssha_uh_60_black_hawk-14429.html дав свій металобрухт ).
И не прикрывайся конституцией, трус.