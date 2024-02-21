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Українці стали гірше ставитися до Польщі та США, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

прапор,українці,укаїна

Більшість українців у лютому 2024 року вважають дружніми до України США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дружні та ворожі країни

Польща для більшості українців залишається дружньою країною. Але позитивна оцінка порівняно з червнем минулого року зменшилася з 94% до 79%. Також із 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою.

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Дружні та ворожі країни

США більшість українців теж продовжують сприймати як дружню країну. Але частка тих, хто говорить про однозначну дружність Штатів, зменшилася порівняно з червнем минулого року з 61% до 35%. Натомість українці обирали варіант "скоріше дружня".

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Дружні та ворожі країни

Ворожими країнами абсолютна більшість українців вважають Росію (97%), Білорусь (90%), Іран (75%).

Ставлення до Білорусі в українців погіршилося: як абсолютно ворожу її сприймають вже не 56%, а 71% українців.

Дружні та ворожі країни

У категорію скоріше недружніх країн перейшли Китай та Угорщина. Китай ворожим вважають 58%, Угорщину - 52%. Раніше ці дві держави сприймалися більш нейтрально: Китай у червні 2023 року вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% - нейтральною, а Угорщину вважали раніше ворожою країною 42% опитаних, ще 26% - нейтральною.

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Ізраїль українці вважають нейтрально-дружнім: 44% українців оцінили його як нейтральний, 38% - як дружній. Туреччину - нейтральною (51%). Думка про те, що Туреччина є дружньою країною, знизилася порівняно з червнем 2023 року з 40% до 30%.

Опитування було проведене 10-11 лютого на всій території України, крім окупованого Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 1000 респондентів. Похибка не перевищує 3,1%.

Автор: 

опитування (1936) Польща (8500) росія (65191) США (22840)


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Топ коментарі
+11
не варто через купку упоротих польських маргіналів виражати негативне ставлення до усієї Польщі. і тим більше не варто ставити в один ряд кацапів і поляків. і тим більше не варто забувати ту польску допомогу, яку поляки надали нам у перші місяці війни, зокрема допомогу військову - а це сотні танків, сау і навіть літаків.
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21.02.2024 11:10
+10
Интересно почему нет Чехии, Нидерландов и скандинавских стран в опросе. Пусть страны и небольшие, но помощь от них идет существенная и свою позицию не меняют как штаты и Польша.
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21.02.2024 11:02
+10
а навіщо ця провокативна інформація? щоб трампістам легше було блокувати допомогу??? тицяючи цю статтю о нєблагодарних українцях?
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21.02.2024 11:12
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Здаэться, хтось розпалює ворожнечу
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21.02.2024 11:20 Відповісти
В Польщі пʼята колона, у нас тупі корисні зебарани типу фрола федорова, котрий тут засрав ядом всю гілку.
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21.02.2024 12:39 Відповісти
Помилка, федора федорова, а не фрола.
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21.02.2024 12:58 Відповісти
Кацапня на це мільйони долярів витрачає. Потім дивуємось, чому ватники США вірять Трампу, в рептилоїдів, фейковий коронавірус, в Байдена-баригу, який наживається на війні, і мир між Кацапією і Україною через тиждень. "Нада проста пєрєстать стрєлять, і сайтісь пасрєдінє."
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21.02.2024 11:38 Відповісти
Це ті ж українці, які все ще підтримують ЗЄрмака?

Нікому не спадає на думку, що деякі речі пов'язані майже напряму?
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21.02.2024 12:31 Відповісти
Ну як проголосували за препіздента з народу і слуг.Тупе одебілене стадо-хузе не будет.Вже у бидлятніка США і Поляки х...ві.Залишилось обнять братушек і здохнуть.
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21.02.2024 12:41 Відповісти
спи спокойно дорогой товарышь
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21.02.2024 13:04 Відповісти
так и рейтинг республиканцев и Трампа в США падает
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21.02.2024 13:03 Відповісти
Молодці,вірною дорогою рухаєтесь.А хтось замислювався на зовнішньою політикою ЗЕ?Вона така сама,як і внутрішня,один трешак кожен день!!!!!
Осел Оман відпрацьовує на 100%
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21.02.2024 13:07 Відповісти
Зате 60% підтримують той шлях, яким зеленский упевнено вів та веде до прірви Україну.
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21.02.2024 14:06 Відповісти
До цього,ставлення було жахливим,багато наших біженців виїхали в Німеччину і далі за поганого ставлення,більше 400тис.,пшеки дограються,що самі себе абортують.
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21.02.2024 14:51 Відповісти
гоните ***** этого "федю федорова", пусть забирает свои портянки и валит отсюда в свою кацапию
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21.02.2024 14:58 Відповісти
То ли дело братская россиюшка и беларусь
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21.02.2024 15:04 Відповісти
Я особисто амерів і без того ніколи не любив. Капіталісти вони. Відкрили нам с понтом амазон на якому купити можна лише той самий китай, але заплативши податки в казну США. Американська якість так і лишилася для внутрішнього ринку. На біса таке треба? Пшеки так взагалі ніколи нормальними не були. Коли спереду нападає москаль, лях завжди вдарить у спину.
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21.02.2024 17:26 Відповісти
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