Українці стали гірше ставитися до Польщі та США, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Більшість українців у лютому 2024 року вважають дружніми до України США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Польща для більшості українців залишається дружньою країною. Але позитивна оцінка порівняно з червнем минулого року зменшилася з 94% до 79%. Також із 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою.

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США більшість українців теж продовжують сприймати як дружню країну. Але частка тих, хто говорить про однозначну дружність Штатів, зменшилася порівняно з червнем минулого року з 61% до 35%. Натомість українці обирали варіант "скоріше дружня".

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Ворожими країнами абсолютна більшість українців вважають Росію (97%), Білорусь (90%), Іран (75%).

Ставлення до Білорусі в українців погіршилося: як абсолютно ворожу її сприймають вже не 56%, а 71% українців.

У категорію скоріше недружніх країн перейшли Китай та Угорщина. Китай ворожим вважають 58%, Угорщину - 52%. Раніше ці дві держави сприймалися більш нейтрально: Китай у червні 2023 року вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% - нейтральною, а Угорщину вважали раніше ворожою країною 42% опитаних, ще 26% - нейтральною.

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Ізраїль українці вважають нейтрально-дружнім: 44% українців оцінили його як нейтральний, 38% - як дружній. Туреччину - нейтральною (51%). Думка про те, що Туреччина є дружньою країною, знизилася порівняно з червнем 2023 року з 40% до 30%.

Опитування було проведене 10-11 лютого на всій території України, крім окупованого Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 1000 респондентів. Похибка не перевищує 3,1%.