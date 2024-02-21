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Украинцы стали хуже относиться к Польше и США, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

прапор,українці,укаїна

Большинство украинцев в феврале 2024 года считают дружественными к Украине США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%), Японию (55%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Дружні та ворожі країни

Польша для большинства украинцев остается дружественной страной. Но положительная оценка по сравнению с июнем прошлого года снизилась с 94% до 79%. Также с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружеской.

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Дружні та ворожі країни

США большинство украинцев тоже продолжают воспринимать как дружественную страну. Но доля тех, кто говорит об однозначной дружественности Штатов, уменьшилась по сравнению с июнем прошлого года с 61 до 35%. В то же время украинцы выбирали вариант "скорее дружеская".

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Дружні та ворожі країни

Враждебными странами абсолютное большинство украинцев считают Россию (97%), Белоруссию (90%), Иран (75%).

Отношение к Беларуси у украинцев ухудшилось: как абсолютно враждебную ее воспринимают уже не 56%, а 71% украинцев.

Дружні та ворожі країни

В категорию скорее недружественных стран перешли Китай и Венгрия. Китай враждебным считают 58%, Венгрию – 52%. Ранее эти два государства воспринимались более нейтрально: Китай в июне 2023 года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной, Венгрию считали ранее враждебной страной 42% опрошенных, еще 26% - нейтральной.

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Израиль украинцы считают нейтрально-дружественным: 44% украинцев оценили его как нейтральный, 38% – как дружеский. Турцию – нейтральной (51%). Мнение о том, что Турция является дружественной страной, снизилось по сравнению с июнем 2023 года с 40 до 30%.

Опрос был проведен 10-11 февраля по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошено 1000 респондентов. Ошибка не превышает 3,1%.

Автор: 

опрос (2827) Польша (8412) россия (95546) США (26672)


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Топ комментарии
+11
не варто через купку упоротих польських маргіналів виражати негативне ставлення до усієї Польщі. і тим більше не варто ставити в один ряд кацапів і поляків. і тим більше не варто забувати ту польску допомогу, яку поляки надали нам у перші місяці війни, зокрема допомогу військову - а це сотні танків, сау і навіть літаків.
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21.02.2024 11:10
+10
Интересно почему нет Чехии, Нидерландов и скандинавских стран в опросе. Пусть страны и небольшие, но помощь от них идет существенная и свою позицию не меняют как штаты и Польша.
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21.02.2024 11:02
+10
а навіщо ця провокативна інформація? щоб трампістам легше було блокувати допомогу??? тицяючи цю статтю о нєблагодарних українцях?
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21.02.2024 11:12
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Здаэться, хтось розпалює ворожнечу
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21.02.2024 11:20 Ответить
В Польщі пʼята колона, у нас тупі корисні зебарани типу фрола федорова, котрий тут засрав ядом всю гілку.
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21.02.2024 12:39 Ответить
Помилка, федора федорова, а не фрола.
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21.02.2024 12:58 Ответить
Кацапня на це мільйони долярів витрачає. Потім дивуємось, чому ватники США вірять Трампу, в рептилоїдів, фейковий коронавірус, в Байдена-баригу, який наживається на війні, і мир між Кацапією і Україною через тиждень. "Нада проста пєрєстать стрєлять, і сайтісь пасрєдінє."
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21.02.2024 11:38 Ответить
Це ті ж українці, які все ще підтримують ЗЄрмака?

Нікому не спадає на думку, що деякі речі пов'язані майже напряму?
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21.02.2024 12:31 Ответить
Ну як проголосували за препіздента з народу і слуг.Тупе одебілене стадо-хузе не будет.Вже у бидлятніка США і Поляки х...ві.Залишилось обнять братушек і здохнуть.
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21.02.2024 12:41 Ответить
спи спокойно дорогой товарышь
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21.02.2024 13:04 Ответить
так и рейтинг республиканцев и Трампа в США падает
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21.02.2024 13:03 Ответить
Молодці,вірною дорогою рухаєтесь.А хтось замислювався на зовнішньою політикою ЗЕ?Вона така сама,як і внутрішня,один трешак кожен день!!!!!
Осел Оман відпрацьовує на 100%
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21.02.2024 13:07 Ответить
Зате 60% підтримують той шлях, яким зеленский упевнено вів та веде до прірви Україну.
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21.02.2024 14:06 Ответить
До цього,ставлення було жахливим,багато наших біженців виїхали в Німеччину і далі за поганого ставлення,більше 400тис.,пшеки дограються,що самі себе абортують.
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21.02.2024 14:51 Ответить
гоните ***** этого "федю федорова", пусть забирает свои портянки и валит отсюда в свою кацапию
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21.02.2024 14:58 Ответить
То ли дело братская россиюшка и беларусь
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21.02.2024 15:04 Ответить
Я особисто амерів і без того ніколи не любив. Капіталісти вони. Відкрили нам с понтом амазон на якому купити можна лише той самий китай, але заплативши податки в казну США. Американська якість так і лишилася для внутрішнього ринку. На біса таке треба? Пшеки так взагалі ніколи нормальними не були. Коли спереду нападає москаль, лях завжди вдарить у спину.
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21.02.2024 17:26 Ответить
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