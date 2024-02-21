РФ втратила щонайменше 216 військових пілотів з початку повномасштабної війни, - BBC
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила щонайменше 216 військових пілотів. На підготовку кожного пілота потрібно не менш ніж 6 років та понад 3 мільйони доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.
За даними видання, у 2023 році Росія втратила щонайменше 62 військових пілотів.
Ще 13 військових російських льотчиків у 2023 році загинули на території самої Росії під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
За наведеними даними, більше одномоментних втрат російська авіація зазнала тільки в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.
Загальні підтверджені втрати армії РФ
Загалом BBC вдалося встановити імена 45 123 російських окупантів, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року.
Щонайменше 6614 - це загиблі з жовтня 2023 року по лютий 2024 року, а саме у період, коли російські війська наступали під Авдіївкою та в сусідніх із нею районах Донецької області.
Видання зауважило, що це лише ті втрати, які вдалося підтвердити за відкритими даними. За оцінкою BBC, реальна кількість загиблих з російської сторони може бути вдвічі більшою.
Такого висновку у BBC дійшли, вивчаючи обстановку на цвинтарях у 70 населених пунктах по всій Росії.
Втрати командувачів РФ
Крім того, 5406 мобілізованих росіян, чия смерть була підтверджена публікаціями в Росії, 80% (4291 особа) загинули за другий рік вторгнення.
Згідно з опублікованими судовими документами, поранених мобілізованих дедалі частіше визнають придатними до подальшої служби та відправляють назад у райони бойових дій в Україну.
Також BBC проаналізувало, що з червня по жовтень 2023 року - тобто в період контрнаступу України - російська сторона втратила щонайменше 413 офіцерів, включно з 44 військовослужбовцями у званні від підполковника і двома генералами (зокрема, начальник штабу 35-ї загальновійськової армії Росії генерал-майор Сергій Горячов і заступник командувача Південним військовим округом генерал-лейтенант Олег Цоков).
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