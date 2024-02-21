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Більшість українських біженців все ще хочуть повернутися додому, - ООН

біженці

Більшість опитаних ООН українських біженців і внутрішньо переміщених осіб (65% і 72% відповідно) все ще висловлюють бажання повернутися додому, однак їхня частка знижується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними Агентства ООН у справах біженців, частка біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну в майбутньому, зменшилася порівняно з минулим роком (з 77 до 65%), натомість зросла частка тих, хто не визначився щодо повернення (з 18 до 24%), а також тих, хто не має надії повернутися (з 5 до 11%). Аналогічна тенденція спостерігається і серед внутрішньо переміщених осіб.

Звіт УВКБ ООН ґрунтується на інтерв’ю, проведених у січні та лютому цього року, з майже 9 900 українськими біженцями, внутрішньо переміщеними особами. Опитані переселенці переважно називали небезпеку в Україні основним чинником, що гальмує їхнє повернення, тоді як іншими проблемами були брак економічних можливостей та житла.

Значна частина опитаних українських біженців (близько 59%) вказали, що вони можуть бути змушені повернутися додому, якщо і далі стикатимуться з проблемами в країнах перебування, в основному пов’язаними з можливостями роботи та юридичним статусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 320 тисяч українських біженців виїхали з Німеччини

Зараз дедалі більше біженців здійснюють короткострокові візити в Україну – майже 50% порівняно з 39% минулого року, в основному для відвідування членів сім’ї, але також для перевірки своєї власності. В ООН вважають, що такі візити зрештою можуть допомогти сприяти повністю обґрунтованим рішенням щодо довгострокового повернення, коли цьому сприятимуть умови.

В ООН нагадують, що наразі майже 6,5 мільйона біженців з України шукають притулку по всьому світу і майже 3,7 мільйона людей залишаються вимушено переміщеними всередині країни.

Також читайте: Якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони наших біженців, - Зеленський

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біженці (1868) ООН (3347) опитування (1936) українці (2539)


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Бач які хитрі. Наголосувпли в 19-му. Самі виїхали, а повертатися не хочуть).
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21.02.2024 16:58 Відповісти
ООН це п'яте колесо у авто. Її спонукає доля Ліги націй
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21.02.2024 16:59 Відповісти
Надайте нам переможну перспективу довжиною років ще в 5 і населення України стане менше ніж в Угорщині.
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21.02.2024 17:00 Відповісти
Боже, нехай скоріше припиниться ця Війна й в Україні буде Мир!!!
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21.02.2024 17:06 Відповісти
Хотіти - не означає повернутись. Ніхто не повернувся з тих, кого я знаю. Вони лише переїхали подалі від Польщі, хто куди, але всі рухаються у протилежний бік від України.
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21.02.2024 17:30 Відповісти
Більшість опитаних ООН
Дальше можно не читать...
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21.02.2024 17:53 Відповісти
В ЄС, Британії, США та інших країнах, ніхто нашим біженцям громадянство не дає і не дасть в осяжному майбутньому. Тут питання лише політичної волі - і всім покажуть на вихід незалежно від того чи хочуть біженці повертатися в Україну чи не хочуть.
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21.02.2024 20:32 Відповісти
Украинцы-не арабы
могут и часто хотят работать
в то же Германии на тех работах,где местные не хотят,а арабы тем более
таких людей никто из страны депортировать не будет
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21.02.2024 22:23 Відповісти
А сколько это от 73 процентов?
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21.02.2024 23:08 Відповісти
 
 