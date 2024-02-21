"Слуга народу" Медяник ухвалив рішення скласти мандат
Народний депутат від фракції "Слуга народу" В’ячеслав Медяник написав заяву про складання мандата.
Про це повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона розповіла, що заяву нардепа Медяника мають найближчим часом винести на голосування. До того часу він залишатиметься народним депутатом.
Медяник обіймає посаду заступника голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Він був обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції 17 депутатів хотіли скласти мандат.
Топ коментарі
+17 Сергей Бойко #578883
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Команда Володимира Зеленського вважає, що підставою для дострокового розпуску є відсутність коаліції у Верховній Раді.
Причому, кажуть юристи президента, цей факт не треба доводити у суді, оскільки коаліція не має необхідних 226 депутатів ще з часу, як у 2016 році з неї вийшли фракції "Батьківщина" і "Самопоміч". Відсутність коаліції 21 травня підтвердила і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко...
НУ І !!!Де сьогодні Тимошенко крва?
От що воно скаже журналістам й ЯКІ ЗМІ запустить на пресуху?
"то російське іпсо" , "я легітимний"
Щоб з'ясувати, на яку кількість депутатів може розраховувати ключова політична сила парламенту, ми виключили низку технічних питань та проаналізували майже 900 голосувань. В результаті отримуємо показник парламентської дисципліни "Слуги народу" у понад 81% - в основному це голосування "за".
Рівень присутності нардепів франції теж чудовий - найкращий у парламенті. Проте саме в тих 19% неголосувань та прогулів фракція у середньому не набирає навіть 200 голосів "За", не кажучи вже про 226.
Далі буде. Ноунейми занервували…
із ВР України , бо вже набралися бабла , як собаки бліх 😠
Крысы бегут с корабля!