"Слуга народу" Медяник ухвалив рішення скласти мандат

Народний депутат від фракції "Слуга народу" В’ячеслав Медяник написав заяву про складання мандата.

Про це повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона розповіла, що заяву нардепа Медяника мають найближчим часом винести на голосування. До того часу він залишатиметься народним депутатом.

Медяник обіймає посаду заступника голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Він був обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції 17 депутатів хотіли скласти мандат.

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