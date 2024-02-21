УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14627 відвідувачів онлайн
Новини
8 407 49

"Слуга народу" Медяник ухвалив рішення скласти мандат

медяник

Народний депутат від фракції "Слуга народу" В’ячеслав Медяник написав заяву про складання мандата.

Про це повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона розповіла, що заяву нардепа Медяника мають найближчим часом винести на голосування. До того часу він залишатиметься народним депутатом.

Медяник обіймає посаду заступника голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Він був обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції 17 депутатів хотіли скласти мандат. 

Читайте також: Арахамія каже, що багато нардепів хочуть скласти мандати: Ми вже не відпускаємо людей

Автор: 

ВР (14975) мандат (148) Слуга народу (2813) Медяник В’ячеслав (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Зелёные гавноеды начинают разбегаться.
показати весь коментар
21.02.2024 22:39
+15
ВВС Украіїна травень 2019 р

Команда Володимира Зеленського вважає, що підставою для дострокового розпуску є відсутність коаліції у Верховній Раді.

Причому, кажуть юристи президента, цей факт не треба доводити у суді, оскільки коаліція не має необхідних 226 депутатів ще з часу, як у 2016 році з неї вийшли фракції "Батьківщина" і "Самопоміч". Відсутність коаліції 21 травня підтвердила і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко...

НУ І !!!Де сьогодні Тимошенко крва?
показати весь коментар
21.02.2024 22:43
+13
ви ж знаєте відповідь.

"то російське іпсо" , "я легітимний"
показати весь коментар
21.02.2024 22:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пацюкі біжуть....
показати весь коментар
21.02.2024 22:32 Відповісти
А він заяву де писав?: - в Києві, чи в Монако?
показати весь коментар
21.02.2024 22:49 Відповісти
що характерно, після зустрічі фракції із ЗЄпацюком....
показати весь коментар
21.02.2024 23:07 Відповісти
Первий пашьол- комітет првовохоронноїдіяльності , після зустрічі з Верховним ?
показати весь коментар
21.02.2024 22:32 Відповісти
ВВС Украіїна травень 2019 р

Команда Володимира Зеленського вважає, що підставою для дострокового розпуску є відсутність коаліції у Верховній Раді.

Причому, кажуть юристи президента, цей факт не треба доводити у суді, оскільки коаліція не має необхідних 226 депутатів ще з часу, як у 2016 році з неї вийшли фракції "Батьківщина" і "Самопоміч". Відсутність коаліції 21 травня підтвердила і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко...

НУ І !!!Де сьогодні Тимошенко крва?
показати весь коментар
21.02.2024 22:43 Відповісти
Отже, мало того, що Вові 10о днів залишилося бути легітимним ще й коаліції не буде (по-моєму вже немає) у ВР ...
От що воно скаже журналістам й ЯКІ ЗМІ запустить на пресуху?
показати весь коментар
21.02.2024 22:45 Відповісти
ви ж знаєте відповідь.

"то російське іпсо" , "я легітимний"
показати весь коментар
21.02.2024 22:52 Відповісти
Поповнення в рядах лєгітімних? Один в Ростові вже є.
показати весь коментар
21.02.2024 23:16 Відповісти
в день інавгурації Зе ДОСТРОКОВО!!! розпускає ВР - коаліціє не налічує встановлену коституцією кількість нардепів !!!!
показати весь коментар
21.02.2024 22:49 Відповісти
дослідження УП

Щоб з'ясувати, на яку кількість депутатів може розраховувати ключова політична сила парламенту, ми виключили низку технічних питань та проаналізували майже 900 голосувань. В результаті отримуємо показник парламентської дисципліни "Слуги народу" у понад 81% - в основному це голосування "за".

Рівень присутності нардепів франції теж чудовий - найкращий у парламенті. Проте саме в тих 19% неголосувань та прогулів фракція у середньому не набирає навіть 200 голосів "За", не кажучи вже про 226.
показати весь коментар
21.02.2024 22:57 Відповісти
Де-де!? Вана працює!
показати весь коментар
21.02.2024 23:13 Відповісти
Вана устала

показати весь коментар
21.02.2024 23:21 Відповісти
десь заплакав Суліма Іван та Всеволод Марченко (тепер Марчело), бо бахилу поп.рдолило від великого .енісу.
показати весь коментар
21.02.2024 23:49 Відповісти
Значить, діла наші геть погані
показати весь коментар
21.02.2024 22:32 Відповісти
"Фсьо пропала"?
показати весь коментар
21.02.2024 22:57 Відповісти
Перший пішов…

Далі буде. Ноунейми занервували…
показати весь коментар
21.02.2024 22:33 Відповісти
Або спалився, або не поділився..
показати весь коментар
21.02.2024 22:33 Відповісти
а может понял что главное это вовремя уйти , всех денег не украдешь
показати весь коментар
21.02.2024 22:40 Відповісти
Краще щоби всі депутати слуг , склали свої мандати і пішли геть
із ВР України , бо вже набралися бабла , як собаки бліх 😠
показати весь коментар
21.02.2024 22:34 Відповісти
ТАК С ВР В ВОЕНКОМАТ ЕГО СРАЗУ !!!
показати весь коментар
21.02.2024 22:35 Відповісти
Додув шо це не иого -- таи мабуть затарився
показати весь коментар
21.02.2024 22:37 Відповісти
з завтрішньої автобіографії цьої нардупи "Не был, не состоял, не учавствовал, не привлекался,.." (С)
показати весь коментар
21.02.2024 22:37 Відповісти
Да там клейма ніде ставити.
показати весь коментар
21.02.2024 22:43 Відповісти
Зелёные гавноеды начинают разбегаться.
показати весь коментар
21.02.2024 22:39 Відповісти
Нічого дивного. Розуміє, що до наступної ВР за списком "СН" може не пройти, пройде може бути від іншої партії. Згадується минула ВР, скільки там перебіжчиків від партії до партії було, аби туди просунутися. А якщо не виходило у ВР просунутися, бігли все одно хоч до місцевої засунутись, але аби до годівниці.
показати весь коментар
21.02.2024 22:40 Відповісти
можно ще встигнути до майбутніх виборів змінити прізвище, і в наступному скликанні обереться вже як Срібняк. З урахуванням того, що пам'ять у наших виборців яу у гупі, то таким є ще куди "рости".
показати весь коментар
21.02.2024 22:47 Відповісти
Навіщо? Ось, наприклад, В. Пташник, прізвище не змінювала. Однак із НФ вирішила перебігти до ВР через "Голос", номер не вийшов. Побігла до місцевої Київської, але вже через "ЄС". І все якось тіп-топ.
показати весь коментар
21.02.2024 22:55 Відповісти
ну, таке... НФ - це далеко не СН.
показати весь коментар
21.02.2024 23:01 Відповісти
Зе-крысы мародерные уже бегут....Куда побежит главкрыса....?
показати весь коментар
21.02.2024 22:42 Відповісти
К якуневічу в ростов,під сходами буде жити як Гарі Поттер
показати весь коментар
21.02.2024 22:50 Відповісти
в Монако до арестовича
показати весь коментар
21.02.2024 22:43 Відповісти
ЗЄ сьогодні з цією лайняною купою зустріч проводив. Щось не так у банці з павуками.
показати весь коментар
21.02.2024 22:45 Відповісти
мабуть діхлофосом завоняло.
показати весь коментар
21.02.2024 22:48 Відповісти
БІЖИ , КУРВА , БІЖИ
показати весь коментар
21.02.2024 22:49 Відповісти
Шлєппєри, побігли пацюки….
показати весь коментар
21.02.2024 22:51 Відповісти
интересно, а что сделали все депутаты за 2+ года полномасштабки и вообще, с 14го года, дебет-кредит, обороное обеспечение, эвакуация, создание материальных ценностей, путей сообщения, заводов, энергонезависимости, защита права, повышения морали, культурного уровня, образования, науки, медицины и т.д. и т.п.
показати весь коментар
21.02.2024 22:51 Відповісти
Oh honey pie! (с)
показати весь коментар
21.02.2024 22:52 Відповісти
кажуть, там близько 30 маляв. агрохімія десь ляпнув
показати весь коментар
21.02.2024 23:05 Відповісти
А куда клоун побежит с ермаком после не удавшейся сдачи Украины?
показати весь коментар
21.02.2024 23:45 Відповісти
Він сдав Украіну ще у 2019-20роках,а те що зараз-це наслідки.
показати весь коментар
22.02.2024 04:43 Відповісти
Інтуїція - це здатність мозку відчувати сракою...
показати весь коментар
21.02.2024 23:45 Відповісти


Крысы бегут с корабля!
показати весь коментар
22.02.2024 01:53 Відповісти
Поматросіл і бросіл.
показати весь коментар
22.02.2024 01:58 Відповісти
Вот сдам мандвт, куплю костюм сиотливом и...в Монако!😁
показати весь коментар
22.02.2024 03:36 Відповісти
Всі обсуждають тушку з СН.А чьому ніхто не звертає увагу на депутатів бувшого ОПЖЗ.Всі на місцях окрім тих хто звалив на початку повномаштабної війни.І голосують в унісон з слугами.Більшість слуг прийшли в раду "приборахлітся",а ось ОПЗЖ набогато небезпечне.Бо повязани не тіки з алігархатом,а і з міжнародною мафією под кришей фсб.
показати весь коментар
22.02.2024 04:41 Відповісти
Складає мандат, бо побратими позвали у ТРО Монако служити
показати весь коментар
22.02.2024 07:58 Відповісти
ШО ? З молодим поколінням ригів вже НЄ ПО ПУТИ ? ! Правильно зробив. Там тільки мар'янам місце.
показати весь коментар
22.02.2024 08:12 Відповісти
Зі складанням мандату, депутат автоматично втрачає бронь від мобілізації. Де там воєнком?
показати весь коментар
22.02.2024 10:05 Відповісти
 
 