РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8236 посетителей онлайн
Новости
8 407 49

"Слуга народа" Медяник принял решение сложить мандат

медяник

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник написал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она рассказала, что заявление нардепа Медяника должны в ближайшее время вынести на голосование. К тому времени он будет оставаться народным депутатом.

Медяник занимает должность заместителя главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Он был избран в парламент по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во фракции 17 депутатов хотели сложить мандат.

Читайте также: Арахамия говорит, что многие нардепы хотят сложить мандаты: Мы уже не отпускаем людей

Автор: 

ВР (29247) мандат (385) Слуга народа (2631) Медяник Вячеслав (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Зелёные гавноеды начинают разбегаться.
показать весь комментарий
21.02.2024 22:39
+15
ВВС Украіїна травень 2019 р

Команда Володимира Зеленського вважає, що підставою для дострокового розпуску є відсутність коаліції у Верховній Раді.

Причому, кажуть юристи президента, цей факт не треба доводити у суді, оскільки коаліція не має необхідних 226 депутатів ще з часу, як у 2016 році з неї вийшли фракції "Батьківщина" і "Самопоміч". Відсутність коаліції 21 травня підтвердила і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко...

НУ І !!!Де сьогодні Тимошенко крва?
показать весь комментарий
21.02.2024 22:43
+13
ви ж знаєте відповідь.

"то російське іпсо" , "я легітимний"
показать весь комментарий
21.02.2024 22:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пацюкі біжуть....
показать весь комментарий
21.02.2024 22:32 Ответить
А він заяву де писав?: - в Києві, чи в Монако?
показать весь комментарий
21.02.2024 22:49 Ответить
що характерно, після зустрічі фракції із ЗЄпацюком....
показать весь комментарий
21.02.2024 23:07 Ответить
Первий пашьол- комітет првовохоронноїдіяльності , після зустрічі з Верховним ?
показать весь комментарий
21.02.2024 22:32 Ответить
ВВС Украіїна травень 2019 р

Команда Володимира Зеленського вважає, що підставою для дострокового розпуску є відсутність коаліції у Верховній Раді.

Причому, кажуть юристи президента, цей факт не треба доводити у суді, оскільки коаліція не має необхідних 226 депутатів ще з часу, як у 2016 році з неї вийшли фракції "Батьківщина" і "Самопоміч". Відсутність коаліції 21 травня підтвердила і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко...

НУ І !!!Де сьогодні Тимошенко крва?
показать весь комментарий
21.02.2024 22:43 Ответить
Отже, мало того, що Вові 10о днів залишилося бути легітимним ще й коаліції не буде (по-моєму вже немає) у ВР ...
От що воно скаже журналістам й ЯКІ ЗМІ запустить на пресуху?
показать весь комментарий
21.02.2024 22:45 Ответить
ви ж знаєте відповідь.

"то російське іпсо" , "я легітимний"
показать весь комментарий
21.02.2024 22:52 Ответить
Поповнення в рядах лєгітімних? Один в Ростові вже є.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:16 Ответить
в день інавгурації Зе ДОСТРОКОВО!!! розпускає ВР - коаліціє не налічує встановлену коституцією кількість нардепів !!!!
показать весь комментарий
21.02.2024 22:49 Ответить
дослідження УП

Щоб з'ясувати, на яку кількість депутатів може розраховувати ключова політична сила парламенту, ми виключили низку технічних питань та проаналізували майже 900 голосувань. В результаті отримуємо показник парламентської дисципліни "Слуги народу" у понад 81% - в основному це голосування "за".

Рівень присутності нардепів франції теж чудовий - найкращий у парламенті. Проте саме в тих 19% неголосувань та прогулів фракція у середньому не набирає навіть 200 голосів "За", не кажучи вже про 226.
показать весь комментарий
21.02.2024 22:57 Ответить
Де-де!? Вана працює!
показать весь комментарий
21.02.2024 23:13 Ответить
Вана устала

показать весь комментарий
21.02.2024 23:21 Ответить
десь заплакав Суліма Іван та Всеволод Марченко (тепер Марчело), бо бахилу поп.рдолило від великого .енісу.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:49 Ответить
Значить, діла наші геть погані
показать весь комментарий
21.02.2024 22:32 Ответить
"Фсьо пропала"?
показать весь комментарий
21.02.2024 22:57 Ответить
Перший пішов…

Далі буде. Ноунейми занервували…
показать весь комментарий
21.02.2024 22:33 Ответить
Або спалився, або не поділився..
показать весь комментарий
21.02.2024 22:33 Ответить
а может понял что главное это вовремя уйти , всех денег не украдешь
показать весь комментарий
21.02.2024 22:40 Ответить
Краще щоби всі депутати слуг , склали свої мандати і пішли геть
із ВР України , бо вже набралися бабла , як собаки бліх 😠
показать весь комментарий
21.02.2024 22:34 Ответить
ТАК С ВР В ВОЕНКОМАТ ЕГО СРАЗУ !!!
показать весь комментарий
21.02.2024 22:35 Ответить
Додув шо це не иого -- таи мабуть затарився
показать весь комментарий
21.02.2024 22:37 Ответить
з завтрішньої автобіографії цьої нардупи "Не был, не состоял, не учавствовал, не привлекался,.." (С)
показать весь комментарий
21.02.2024 22:37 Ответить
Да там клейма ніде ставити.
показать весь комментарий
21.02.2024 22:43 Ответить
Зелёные гавноеды начинают разбегаться.
показать весь комментарий
21.02.2024 22:39 Ответить
Нічого дивного. Розуміє, що до наступної ВР за списком "СН" може не пройти, пройде може бути від іншої партії. Згадується минула ВР, скільки там перебіжчиків від партії до партії було, аби туди просунутися. А якщо не виходило у ВР просунутися, бігли все одно хоч до місцевої засунутись, але аби до годівниці.
показать весь комментарий
21.02.2024 22:40 Ответить
можно ще встигнути до майбутніх виборів змінити прізвище, і в наступному скликанні обереться вже як Срібняк. З урахуванням того, що пам'ять у наших виборців яу у гупі, то таким є ще куди "рости".
показать весь комментарий
21.02.2024 22:47 Ответить
Навіщо? Ось, наприклад, В. Пташник, прізвище не змінювала. Однак із НФ вирішила перебігти до ВР через "Голос", номер не вийшов. Побігла до місцевої Київської, але вже через "ЄС". І все якось тіп-топ.
показать весь комментарий
21.02.2024 22:55 Ответить
ну, таке... НФ - це далеко не СН.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:01 Ответить
Зе-крысы мародерные уже бегут....Куда побежит главкрыса....?
показать весь комментарий
21.02.2024 22:42 Ответить
К якуневічу в ростов,під сходами буде жити як Гарі Поттер
показать весь комментарий
21.02.2024 22:50 Ответить
в Монако до арестовича
показать весь комментарий
21.02.2024 22:43 Ответить
ЗЄ сьогодні з цією лайняною купою зустріч проводив. Щось не так у банці з павуками.
показать весь комментарий
21.02.2024 22:45 Ответить
мабуть діхлофосом завоняло.
показать весь комментарий
21.02.2024 22:48 Ответить
БІЖИ , КУРВА , БІЖИ
показать весь комментарий
21.02.2024 22:49 Ответить
Шлєппєри, побігли пацюки….
показать весь комментарий
21.02.2024 22:51 Ответить
интересно, а что сделали все депутаты за 2+ года полномасштабки и вообще, с 14го года, дебет-кредит, обороное обеспечение, эвакуация, создание материальных ценностей, путей сообщения, заводов, энергонезависимости, защита права, повышения морали, культурного уровня, образования, науки, медицины и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
21.02.2024 22:51 Ответить
Oh honey pie! (с)
показать весь комментарий
21.02.2024 22:52 Ответить
кажуть, там близько 30 маляв. агрохімія десь ляпнув
показать весь комментарий
21.02.2024 23:05 Ответить
А куда клоун побежит с ермаком после не удавшейся сдачи Украины?
показать весь комментарий
21.02.2024 23:45 Ответить
Він сдав Украіну ще у 2019-20роках,а те що зараз-це наслідки.
показать весь комментарий
22.02.2024 04:43 Ответить
Інтуїція - це здатність мозку відчувати сракою...
показать весь комментарий
21.02.2024 23:45 Ответить


Крысы бегут с корабля!
показать весь комментарий
22.02.2024 01:53 Ответить
Поматросіл і бросіл.
показать весь комментарий
22.02.2024 01:58 Ответить
Вот сдам мандвт, куплю костюм сиотливом и...в Монако!😁
показать весь комментарий
22.02.2024 03:36 Ответить
Всі обсуждають тушку з СН.А чьому ніхто не звертає увагу на депутатів бувшого ОПЖЗ.Всі на місцях окрім тих хто звалив на початку повномаштабної війни.І голосують в унісон з слугами.Більшість слуг прийшли в раду "приборахлітся",а ось ОПЗЖ набогато небезпечне.Бо повязани не тіки з алігархатом,а і з міжнародною мафією под кришей фсб.
показать весь комментарий
22.02.2024 04:41 Ответить
Складає мандат, бо побратими позвали у ТРО Монако служити
показать весь комментарий
22.02.2024 07:58 Ответить
ШО ? З молодим поколінням ригів вже НЄ ПО ПУТИ ? ! Правильно зробив. Там тільки мар'янам місце.
показать весь комментарий
22.02.2024 08:12 Ответить
Зі складанням мандату, депутат автоматично втрачає бронь від мобілізації. Де там воєнком?
показать весь комментарий
22.02.2024 10:05 Ответить
 
 