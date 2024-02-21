"Слуга народа" Медяник принял решение сложить мандат
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник написал заявление о сложении мандата.
Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она рассказала, что заявление нардепа Медяника должны в ближайшее время вынести на голосование. К тому времени он будет оставаться народным депутатом.
Медяник занимает должность заместителя главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Он был избран в парламент по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во фракции 17 депутатов хотели сложить мандат.
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Команда Володимира Зеленського вважає, що підставою для дострокового розпуску є відсутність коаліції у Верховній Раді.
Причому, кажуть юристи президента, цей факт не треба доводити у суді, оскільки коаліція не має необхідних 226 депутатів ще з часу, як у 2016 році з неї вийшли фракції "Батьківщина" і "Самопоміч". Відсутність коаліції 21 травня підтвердила і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко...
НУ І !!!Де сьогодні Тимошенко крва?
От що воно скаже журналістам й ЯКІ ЗМІ запустить на пресуху?
"то російське іпсо" , "я легітимний"
Щоб з'ясувати, на яку кількість депутатів може розраховувати ключова політична сила парламенту, ми виключили низку технічних питань та проаналізували майже 900 голосувань. В результаті отримуємо показник парламентської дисципліни "Слуги народу" у понад 81% - в основному це голосування "за".
Рівень присутності нардепів франції теж чудовий - найкращий у парламенті. Проте саме в тих 19% неголосувань та прогулів фракція у середньому не набирає навіть 200 голосів "За", не кажучи вже про 226.
Далі буде. Ноунейми занервували…
із ВР України , бо вже набралися бабла , як собаки бліх 😠
Крысы бегут с корабля!