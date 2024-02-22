Історія розсудить, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість, - МЗС Китаю про війну в Україні
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що "історія розсудить всі нюанси "української кризи". Зокрема, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість. Наразі найголовніше - відновити мир, не потрібно відмовлятися від зусиль сприяти переговорам між Україною та РФ.
Про це Ван Ї сказав в інтерв’ю китайським ЗМІ після завершення поїздки до Європи на Мюнхенську безпекову конференцію та відвідання Іспанії й Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.
За його словами, "криза в Україні (так у Китаї називають агресію Росії проти України - ред.)" є однією з двох головних міжнародних гарячих точок, що викликають негативні наслідки по всьому світу, і її продовження не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти.
"Історія розсудить всі нюанси цієї кризи, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість. На цей момент найневідкладніше – відновити мир", - наголосив Ван Ї.
Історичний досвід доводить, що кінцевою точкою будь-якого конфлікту є повернення за стіл переговорів, зазначив глава МЗС Китаю.
"Ми вважаємо, що єдиним виходом є політичне рішення", - наголосив китайський дипломат.
На його думку, в "українській кризі" все ще є проблиск надії на мир", тому не слід відмовлятися від зусиль, спрямованих на сприяння переговорам між Україною та РФ.
"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у відновленні миру та підтримувати побудову збалансованої, ефективної й стійкої архітектури європейської безпеки", - додав Ван Ї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Американський хаос у внутр.політиці надихає Іран і Китай більше підтримувати кацапів. Мабуть, ще трошки і наважаться підтримувати військовим обладнанням.
Історія розсудить, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість, - МЗС Китаю про війну в Україні
Вища форма лукавого фарисейства...
"Китай не був ініціатором і не є учасником "кризи в Україні" - ту т і далі ключові слова виділені жирним шрифтом (1)
Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру. (2)
Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам (3)
Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів (4)
"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у відновленні миру та підтримувати побудову збалансованої, ефективної й стійкої архітектури європейської безпеки" (5).
Ще раз: агресія ФР проти України, війна... - ЕФЕКТИВНА, СТІЙКА архітектура безпеки.
А за тим ... ТАЙВАНЬ, ТАЙВАНЬ, ТАЙВАНЬ!
І нічого більше: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, - загальні фрази, звичайна риторика агресора з цитуванням "принципів" колгоспу ООН, який на стороні зла.
Корейський варіант, а ще ліпше в'єтнамський: "мирні" переговори на умовах агресора - МЮНХЕН 1938 року в 21-му столітті при участі Китаю (т. Сі, замість т. Муссоліні?)
пс істота хламідія аплодує тихо, на самоті, чи разом з дєрьмачнею?
Куйня це все! В китайській зовнішній політиці до цих пір діє конфуціанський постулат, який дуже ******** повторювати британський премʼєр У Черчіль - «немає постійних ворогів, немає постійних друзів, є тільки постійні інтереси імперії»! Так шо китайці хітруни та ліцемери ще ті!
У будь-якому випадку ми хочемо, щоб російські агресори програли. Слава Україні.