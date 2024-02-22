Історія розсудить, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість, - МЗС Китаю про війну в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що "історія розсудить всі нюанси "української кризи". Зокрема, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість. Наразі найголовніше - відновити мир, не потрібно відмовлятися від зусиль сприяти переговорам між Україною та РФ.

Про це Ван Ї сказав в інтерв’ю китайським ЗМІ після завершення поїздки до Європи на Мюнхенську безпекову конференцію та відвідання Іспанії й Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.

За його словами, "криза в Україні (так у Китаї називають агресію Росії проти України - ред.)" є однією з двох головних міжнародних гарячих точок, що викликають негативні наслідки по всьому світу, і її продовження не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти.

"Історія розсудить всі нюанси цієї кризи, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість. На цей момент найневідкладніше – відновити мир", - наголосив Ван Ї.

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Історичний досвід доводить, що кінцевою точкою будь-якого конфлікту є повернення за стіл переговорів, зазначив глава МЗС Китаю.

"Ми вважаємо, що єдиним виходом є політичне рішення", - наголосив китайський дипломат.

На його думку, в "українській кризі" все ще є проблиск надії на мир", тому не слід відмовлятися від зусиль, спрямованих на сприяння переговорам між Україною та РФ.

"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у відновленні миру та підтримувати побудову збалансованої, ефективної й стійкої архітектури європейської безпеки", - додав Ван Ї.

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