Данія анонсувала нову військову допомогу Україні на $250 млн

Уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн доларів.

Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ekstra Bladet.

"Данія ухвалила ще один пакет допомоги для України. Данія посилає дуже чіткий сигнал про те, що її підтримка України непохитна", - зазначила вона.

За її словами, Данія є однією з країн, які найбільше підтримують Україну. Копенгаген витратив 33 мільярди данських крон на підтримку.

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"Україна може розраховувати на підтримку Данії протягом наступних десяти років. Те ж саме стосується і низки інших країн. Свобода має свою ціну", - наголосила Фредеріксен.

Крім того, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що вартість нового пакета допомоги становить 1,7 мільярда данських крон (близько 247 млн доларів).

Він зазначив, що ініціатива здійснюється у співпраці з іншими союзниками, включно з Нідерландами та Чехією.

Міністр додав, що попереднє фінансування військової підтримки виділено до 2028 року.

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Постачання F-16 для України

Поульсен заявив, що перша партія винищувачів F-16 від Данії надійде в Україну цього літа. Однак, міністр заявив, що не може точно сказати, коли це станеться.