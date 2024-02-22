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Новини Війна
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На Авдіївському напрямку росіяни хочуть здобути певні успіхи до "червоних дат", - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

авдіївка

Російські загарбники посилюють свої резерви додатковими підрозділами. Водночас Сили оборони України також посилюють свої лінії оборони.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"По лінії фронту завжди відбувається перекидання. Росіяни посилюють свої резерви в робочому порядку. Деякі підрозділи відводять на відновлення. Зокрема це спостерігалося в Авдіївці, де у них відбулося перегрупування. Деякі позиції вони посилюють, але і ми також посилюємо свої лінії оборони. Посилюємо додатковими підрозділами. Створюються нові позиції, це процес двосторонній", - зазначив він.

"Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку і конкретно на Донеччині. Тому що на Авдіївці ворог провів перегрупування і включає деякі нові підрозділи на підсилення. З нашого боку також є підсилення.

За вчора там відбили 19 атак біля сіл Степове, Ласточкіне, Сєверне, Первомайське і Невельське, де ворог хоче здобути певні успіхи, можливо, до їхніх "красних дат календаря", пов’язаних з 23 лютого і трагічної для всіх нас датою 24 лютого. Вони там розвивають активність", - додав речник.

Також читайте: Кількість зниклих безвісти під час відступу з Авдіївки не називають, бо ще не завершено верифікацію, - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

Автор: 

Авдіївка (2342) Лиховій Дмитро (75)


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А Сирський чому не посилює, робить подарунок?
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22.02.2024 15:00 Відповісти
Так сьогодні наче писали, що кцпи там зупитились і не наступають, в них сил немає.
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22.02.2024 15:02 Відповісти
На Авдіївському напрямку росіяни хочуть здобути певні успіхи до "червоних дат", реальний успіх рашистів на Авдіївскому напрямку- окупована ними Авдіївка. Всі решту слова і фантазії .до одного місця...
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22.02.2024 15:06 Відповісти
Авдіївка була дужо зручною для оборони. Дякуючи Зеленському ми її втратили, тепер кас@пи мають можливість йти далі, що вони і роблять.
А людям замилюють очі якимись червоними датами.
Кас@пам до одного місця їх втрати, вони навчилися користуватися своїми одноразовими чмобіками, щоб виснажувати наших хлопців. Верховний головнокомандувач нічого в противагу цьому не робе.
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22.02.2024 16:23 Відповісти
що , яку мету переслудувала 3,14дерація окупацією Авдіївки .котрої не досягала за 10 років війни в Україні .починаючи з 2014 року. і для чого їм це було робити саме зараз?
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22.02.2024 16:30 Відповісти
вони начебто досягли
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22.02.2024 16:06 Відповісти
Чтоб к ихним красным датам были красные поля от ихней крови
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22.02.2024 16:37 Відповісти
Я бы на месте командования РФ не тупил, а поворачивал от Авдеевки на Угледар - это, в принципе, самое перспективное в данной ситуации (захват Угледара меняет всю оперативную обстановку на южном направлении).
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22.02.2024 18:50 Відповісти
 
 