На Авдіївському напрямку росіяни хочуть здобути певні успіхи до "червоних дат", - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

Російські загарбники посилюють свої резерви додатковими підрозділами. Водночас Сили оборони України також посилюють свої лінії оборони.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"По лінії фронту завжди відбувається перекидання. Росіяни посилюють свої резерви в робочому порядку. Деякі підрозділи відводять на відновлення. Зокрема це спостерігалося в Авдіївці, де у них відбулося перегрупування. Деякі позиції вони посилюють, але і ми також посилюємо свої лінії оборони. Посилюємо додатковими підрозділами. Створюються нові позиції, це процес двосторонній", - зазначив він.

"Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку і конкретно на Донеччині. Тому що на Авдіївці ворог провів перегрупування і включає деякі нові підрозділи на підсилення. З нашого боку також є підсилення.

За вчора там відбили 19 атак біля сіл Степове, Ласточкіне, Сєверне, Первомайське і Невельське, де ворог хоче здобути певні успіхи, можливо, до їхніх "красних дат календаря", пов’язаних з 23 лютого і трагічної для всіх нас датою 24 лютого. Вони там розвивають активність", - додав речник.

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