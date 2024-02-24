Лідери G7 обіцяють надати Україні достатню фінансову допомогу протягом 2024 року

Лідери країн "Групи семи" за підсумками онлайн-саміту 24 лютого пообіцяли допомогти задовольнити "нагальні фінансові потреби" України, а також узяти участь у її повоєнній відбудові.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Підписанти заяви наголошують, що Росія "не повинна досягти успіху в руйнуванні української економіки, щоб компенсувати свої невдачі на полі бою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений, - Зеленський звернувся до лідерів країн G7. ВIДЕО

"Ми допоможемо Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби, а також допоможемо іншим вразливим країнам, які серйозно постраждали від наслідків російської війни", – наголошують вони.

Лідери "Групи семи" в цьому зв’язку привітали ухвалення Європейським Союзом чотирирічної програми макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро, а також швидке надання Японією своєї бюджетної підтримки в першому кварталі 2024 року та фінансування, про яке оголосила Канада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден обговорить з лідерами країн G7 подальшу підтримку України, - Білий дім

"Ми закликаємо схвалити додаткову підтримку для покриття бюджетного дефіциту, що залишився в Україні на 2024 рік", – додали лідери.

Крім того, G7 повторно зобов’язалась сприяти відбудові України, для чого буде далі співпрацювати з ключовими донорами й проведе нові конференції з відбудови в Берліні у 2024 році та в Римі – у 2025-му.

Макрофінансова допомога Україні у 2024 році, як відомо, зазнає труднощів через затримку схвалення додаткового фінансування на підтримку Києва в Конгресі США. Не виключено, що його кінцеве рішення передбачатиме лише військову підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав G7 якнайшвидше ухвалити рішення щодо конфіскації та використання заморожених активів РФ

Україна залежить від макрофінансової допомоги партнерів, позаяк переважну більшість внутрішніх доходів витрачає саме на військові цілі.