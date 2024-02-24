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Лідери G7 обіцяють надати Україні достатню фінансову допомогу протягом 2024 року

G7

Лідери країн "Групи семи" за підсумками онлайн-саміту 24 лютого пообіцяли допомогти задовольнити "нагальні фінансові потреби" України, а також узяти участь у її повоєнній відбудові.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Підписанти заяви наголошують, що Росія "не повинна досягти успіху в руйнуванні української економіки, щоб компенсувати свої невдачі на полі бою".

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"Ми допоможемо Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби, а також допоможемо іншим вразливим країнам, які серйозно постраждали від наслідків російської війни", – наголошують вони.

Лідери "Групи семи" в цьому зв’язку привітали ухвалення Європейським Союзом чотирирічної програми макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро, а також швидке надання Японією своєї бюджетної підтримки в першому кварталі 2024 року та фінансування, про яке оголосила Канада.

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"Ми закликаємо схвалити додаткову підтримку для покриття бюджетного дефіциту, що залишився в Україні на 2024 рік", – додали лідери.

Крім того, G7 повторно зобов’язалась сприяти відбудові України, для чого буде далі співпрацювати з ключовими донорами й проведе нові конференції з відбудови в Берліні у 2024 році та в Римі – у 2025-му.

Макрофінансова допомога Україні у 2024 році, як відомо, зазнає труднощів через затримку схвалення додаткового фінансування на підтримку Києва в Конгресі США. Не виключено, що його кінцеве рішення передбачатиме лише військову підтримку.

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Україна залежить від макрофінансової допомоги партнерів, позаяк переважну більшість внутрішніх доходів витрачає саме на військові цілі.

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Топ коментарі
+3
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24.02.2024 21:47
+3
Україні потрібні не гроші на халяву, а ******* виробничі лінії для створення робочих місць тут і зараз. А от корумпованим "зеленим" потрібні саме "халявні гроші" і чим більше, тим більше вони вкрадуть. Пять років "зелені" не розвивали виробництво промислових товарів в Україні взагалі і жили "з митниці" підвищуючи "тарифи" та "сбори" на експорт та імпорт.
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24.02.2024 22:18
+1
най живе велике мародерство ! а військову ?
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24.02.2024 21:24
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най живе велике мародерство ! а військову ?
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24.02.2024 21:24 Відповісти
Шаталова, не шатайте човен…
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24.02.2024 21:27 Відповісти
вдруге за день вже чую, перший раз від безмозглої Дупи - вона вважає свого зеленого поца стовпом України Ну а для мене - то купа лайна, мстивого , зрадницького
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24.02.2024 22:26 Відповісти
О вова покаявся їм що Татаров перепише Шмигалю той закон котрий ВР заблокував у відповідь на обурення лідерів G7
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24.02.2024 21:34 Відповісти
МАРОДЕРНЯ думає що рішення Європи давити Путіна йому все спише , й керування країною антикоститутційного ОПУ? Ну тоді Європа справді блохи. У США зараз покази дає агент Рашки, котрий вів з Єрмаком справу проти Байдена та його сина під час втручання у вибори ТРАМПА . Рашці буде інкрміноивно вже судом втручання у вибори США а ЄРМАКУ?
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24.02.2024 21:38 Відповісти
Тільки без участі отих, зепарейних! Бо буде горе!
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24.02.2024 21:26 Відповісти
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24.02.2024 21:47 Відповісти
Тільки зелених із липкими руцями до тих грошей не підпускайте! Їм владарювати лишилося зовсім нічого, то будуть красти як не в себе
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24.02.2024 21:47 Відповісти
То 300 млрд $ будуть чи нє?
Бо це найнагальніша потреба високомотивованого лідора патужніх українських шахраїв.
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24.02.2024 21:57 Відповісти
... аж слюньки течуть
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25.02.2024 07:52 Відповісти
Україні потрібні не гроші на халяву, а ******* виробничі лінії для створення робочих місць тут і зараз. А от корумпованим "зеленим" потрібні саме "халявні гроші" і чим більше, тим більше вони вкрадуть. Пять років "зелені" не розвивали виробництво промислових товарів в Україні взагалі і жили "з митниці" підвищуючи "тарифи" та "сбори" на експорт та імпорт.
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24.02.2024 22:18 Відповісти
Якби ви знали, паничи... (с) ТГШ
Скільки всього нам наобісцяв найвеличніший (не рівня вам, сірим та убогим) лідер паралельного Всесвіту Теплої Ванни, то розуміли б, шо до будь-яких обіцянок в Україні ставляться ну дууууууже скептично!
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24.02.2024 22:27 Відповісти
Нехай надають цільову допомогу.
Не єдиний рахунок. А на рахунок оплати зарплати військових, на рахунок оплати зарплати бюджетних працівників, тощо.
Дико було чути, як президент прочитав, що зарубіжні країни повинні сплачувати допомогу біженцям - в Україну, а там "будуть ці кошти перерозподіляти"! Добре, що схаменувся не сказати " распілєни". Наприклад, 17 мільярдів на ремонт доріг у 2024 році. Мабуть і план довели, скільки потрібно віддати зекономлених...
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24.02.2024 22:32 Відповісти
Эндрю

@pharmerpnw

Сегодняшняя реальность…

https://twitter.com/i/status/1761460913872507373
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25.02.2024 00:40 Відповісти
 
 