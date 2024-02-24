Лидеры G7 обещают предоставить Украине достаточную финансовую помощь в течение 2024 года

Лидеры стран "Группы семи" по итогам онлайн-саммита 24 февраля пообещали помочь удовлетворить "насущные финансовые потребности" Украины, а также принять участие в ее послевоенном восстановлении.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подписанты заявления подчеркивают, что Россия "не должна добиться успеха в разрушении украинской экономики, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя".

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"Мы поможем Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности, а также поможем другим уязвимым странам, серьезно пострадавшим от последствий российской войны", - отмечают они.

Лидеры "Группы семи" в этой связи приветствовали принятие Европейским Союзом четырехлетней программы макрофинансовой поддержки Украины в объеме 50 миллиардов евро, а также скорейшее предоставление Японией своей бюджетной поддержки в первом квартале 2024 года и финансирование, о котором объявила Канада.

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"Мы призываем одобрить дополнительную поддержку для покрытия бюджетного дефицита, оставшегося в Украине на 2024 год", – добавили лидеры.

Кроме того, G7 повторно обязалась способствовать восстановлению Украины, для чего будет дальше сотрудничать с ключевыми донорами и проведет новые конференции по восстановлению в Берлине в 2024 году и в Риме – в 2025-м.

Макрофинансовая помощь Украине в 2024 году, как известно, испытывает трудности из-за задержки одобрения дополнительного финансирования в поддержку Киева в Конгрессе США. Не исключено, что его конечное решение будет предусматривать только военную поддержку.

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Украина зависит от макрофинансовой помощи партнеров, поскольку большинство внутренних доходов тратит именно на военные цели.