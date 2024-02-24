Лидеры G7 обещают предоставить Украине достаточную финансовую помощь в течение 2024 года
Лидеры стран "Группы семи" по итогам онлайн-саммита 24 февраля пообещали помочь удовлетворить "насущные финансовые потребности" Украины, а также принять участие в ее послевоенном восстановлении.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Подписанты заявления подчеркивают, что Россия "не должна добиться успеха в разрушении украинской экономики, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя".
"Мы поможем Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности, а также поможем другим уязвимым странам, серьезно пострадавшим от последствий российской войны", - отмечают они.
Лидеры "Группы семи" в этой связи приветствовали принятие Европейским Союзом четырехлетней программы макрофинансовой поддержки Украины в объеме 50 миллиардов евро, а также скорейшее предоставление Японией своей бюджетной поддержки в первом квартале 2024 года и финансирование, о котором объявила Канада.
"Мы призываем одобрить дополнительную поддержку для покрытия бюджетного дефицита, оставшегося в Украине на 2024 год", – добавили лидеры.
Кроме того, G7 повторно обязалась способствовать восстановлению Украины, для чего будет дальше сотрудничать с ключевыми донорами и проведет новые конференции по восстановлению в Берлине в 2024 году и в Риме – в 2025-м.
Макрофинансовая помощь Украине в 2024 году, как известно, испытывает трудности из-за задержки одобрения дополнительного финансирования в поддержку Киева в Конгрессе США. Не исключено, что его конечное решение будет предусматривать только военную поддержку.
Украина зависит от макрофинансовой помощи партнеров, поскольку большинство внутренних доходов тратит именно на военные цели.
Пожалуйста, подождите...
Бо це найнагальніша потреба високомотивованого лідора патужніх українських шахраїв.
Скільки всього нам наобісцяв найвеличніший (не рівня вам, сірим та убогим) лідер паралельного Всесвіту Теплої Ванни, то розуміли б, шо до будь-яких обіцянок в Україні ставляться ну дууууууже скептично!
Не єдиний рахунок. А на рахунок оплати зарплати військових, на рахунок оплати зарплати бюджетних працівників, тощо.
Дико було чути, як президент прочитав, що зарубіжні країни повинні сплачувати допомогу біженцям - в Україну, а там "будуть ці кошти перерозподіляти"! Добре, що схаменувся не сказати " распілєни". Наприклад, 17 мільярдів на ремонт доріг у 2024 році. Мабуть і план довели, скільки потрібно віддати зекономлених...
@pharmerpnw
Сегодняшняя реальность…
https://twitter.com/i/status/1761460913872507373