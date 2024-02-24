РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11313 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 296 16
G7 (799) помощь (7420)

Лидеры G7 обещают предоставить Украине достаточную финансовую помощь в течение 2024 года

G7

Лидеры стран "Группы семи" по итогам онлайн-саммита 24 февраля пообещали помочь удовлетворить "насущные финансовые потребности" Украины, а также принять участие в ее послевоенном восстановлении.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подписанты заявления подчеркивают, что Россия "не должна добиться успеха в разрушении украинской экономики, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя".

Смотрите также: Имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими заражен, - Зеленский обратился к лидерам стран G7. ВИДЕО

"Мы поможем Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности, а также поможем другим уязвимым странам, серьезно пострадавшим от последствий российской войны", - отмечают они.

Лидеры "Группы семи" в этой связи приветствовали принятие Европейским Союзом четырехлетней программы макрофинансовой поддержки Украины в объеме 50 миллиардов евро, а также скорейшее предоставление Японией своей бюджетной поддержки в первом квартале 2024 года и финансирование, о котором объявила Канада.

Читайте также: Байден обсудит с лидерами стран G7 дальнейшую поддержку Украины, - Белый дом

"Мы призываем одобрить дополнительную поддержку для покрытия бюджетного дефицита, оставшегося в Украине на 2024 год", – добавили лидеры.

Кроме того, G7 повторно обязалась способствовать восстановлению Украины, для чего будет дальше сотрудничать с ключевыми донорами и проведет новые конференции по восстановлению в Берлине в 2024 году и в Риме – в 2025-м.

Макрофинансовая помощь Украине в 2024 году, как известно, испытывает трудности из-за задержки одобрения дополнительного финансирования в поддержку Киева в Конгрессе США. Не исключено, что его конечное решение будет предусматривать только военную поддержку.

Смотрите также: Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии программу на 50 млрд евро: первые 4,5 млрд евро будут в марте. ФОТОрепортаж

Украина зависит от макрофинансовой помощи партнеров, поскольку большинство внутренних доходов тратит именно на военные цели.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
показать весь комментарий
24.02.2024 21:47
+3
Україні потрібні не гроші на халяву, а ******* виробничі лінії для створення робочих місць тут і зараз. А от корумпованим "зеленим" потрібні саме "халявні гроші" і чим більше, тим більше вони вкрадуть. Пять років "зелені" не розвивали виробництво промислових товарів в Україні взагалі і жили "з митниці" підвищуючи "тарифи" та "сбори" на експорт та імпорт.
показать весь комментарий
24.02.2024 22:18
+1
най живе велике мародерство ! а військову ?
показать весь комментарий
24.02.2024 21:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
най живе велике мародерство ! а військову ?
показать весь комментарий
24.02.2024 21:24 Ответить
Шаталова, не шатайте човен…
показать весь комментарий
24.02.2024 21:27 Ответить
вдруге за день вже чую, перший раз від безмозглої Дупи - вона вважає свого зеленого поца стовпом України Ну а для мене - то купа лайна, мстивого , зрадницького
показать весь комментарий
24.02.2024 22:26 Ответить
О вова покаявся їм що Татаров перепише Шмигалю той закон котрий ВР заблокував у відповідь на обурення лідерів G7
показать весь комментарий
24.02.2024 21:34 Ответить
МАРОДЕРНЯ думає що рішення Європи давити Путіна йому все спише , й керування країною антикоститутційного ОПУ? Ну тоді Європа справді блохи. У США зараз покази дає агент Рашки, котрий вів з Єрмаком справу проти Байдена та його сина під час втручання у вибори ТРАМПА . Рашці буде інкрміноивно вже судом втручання у вибори США а ЄРМАКУ?
показать весь комментарий
24.02.2024 21:38 Ответить
Тільки без участі отих, зепарейних! Бо буде горе!
показать весь комментарий
24.02.2024 21:26 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2024 21:47 Ответить
Тільки зелених із липкими руцями до тих грошей не підпускайте! Їм владарювати лишилося зовсім нічого, то будуть красти як не в себе
показать весь комментарий
24.02.2024 21:47 Ответить
То 300 млрд $ будуть чи нє?
Бо це найнагальніша потреба високомотивованого лідора патужніх українських шахраїв.
показать весь комментарий
24.02.2024 21:57 Ответить
... аж слюньки течуть
показать весь комментарий
25.02.2024 07:52 Ответить
Україні потрібні не гроші на халяву, а ******* виробничі лінії для створення робочих місць тут і зараз. А от корумпованим "зеленим" потрібні саме "халявні гроші" і чим більше, тим більше вони вкрадуть. Пять років "зелені" не розвивали виробництво промислових товарів в Україні взагалі і жили "з митниці" підвищуючи "тарифи" та "сбори" на експорт та імпорт.
показать весь комментарий
24.02.2024 22:18 Ответить
Якби ви знали, паничи... (с) ТГШ
Скільки всього нам наобісцяв найвеличніший (не рівня вам, сірим та убогим) лідер паралельного Всесвіту Теплої Ванни, то розуміли б, шо до будь-яких обіцянок в Україні ставляться ну дууууууже скептично!
показать весь комментарий
24.02.2024 22:27 Ответить
Нехай надають цільову допомогу.
Не єдиний рахунок. А на рахунок оплати зарплати військових, на рахунок оплати зарплати бюджетних працівників, тощо.
Дико було чути, як президент прочитав, що зарубіжні країни повинні сплачувати допомогу біженцям - в Україну, а там "будуть ці кошти перерозподіляти"! Добре, що схаменувся не сказати " распілєни". Наприклад, 17 мільярдів на ремонт доріг у 2024 році. Мабуть і план довели, скільки потрібно віддати зекономлених...
показать весь комментарий
24.02.2024 22:32 Ответить
Эндрю

@pharmerpnw

Сегодняшняя реальность…

https://twitter.com/i/status/1761460913872507373
показать весь комментарий
25.02.2024 00:40 Ответить
 
 