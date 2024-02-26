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Новини Підтримка Україні
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Франція (2905) допомога і підтримка (1120) Макрон Емманюель (1326)

Макрон збирає європейських лідерів у Парижі: говоритимуть про підтримку України

макрон

У понеділок, 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон в Парижі прийматиме європейських лідерів на конференції, спрямованій на посилення підтримки України.

Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що на зустрічі в режимі відеоконференції виступить президент України Володимир Зеленський.

Також на зустрічі буде присутня переважна більшість європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда, а також прем’єр-міністри близько 15 країн ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував приїзд Макрона в Україну та нові деталі підтримки від Франції

Також у зустрічі візьмуть участь представники США та Канади та глава МЗС Британії Девід Кемерон.

Зустріч в Парижі відбудуться в той час, коли важлива для Києва американська підтримка все ще заблокована в Конгресі, а Еммануель Макрон закликатиме Європу до "колективного ривка" проти Росії, зазначає видання.

Під час зустрічі також обговорять збільшення кількості кібератак та інформаційних атак з боку все більш агресивної Росії, повідомив Єлисейський палац.

У заяві йдеться, що метою переговорів є "мобілізація і вивчення всіх засобів ефективної підтримки України".

"Йдеться про те, щоб підтвердити, що ми не втомилися, і що ми сповнені рішучості перемогти російську агресію. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал Путіну, що він не переможе в Україні", - наголошується в заяві.

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Топ коментарі
+8
говорити, це у західних лідерів виходить найкраще...
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26.02.2024 11:07
+7
Дайте всю наявну техніку вже нарешті. У вас є час на запуск виробництва всього нового. А нам треба хоч щось, і зараз !
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26.02.2024 11:08
+7
Я представляю если бы рф напала, например не на Украину, а на страны прибалтов и пошла бы дальше, долго бы они там думали все?
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26.02.2024 11:08
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Говорили - балакали ......
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26.02.2024 11:06 Відповісти
Перемога України це перемога Європи. Треба добивати гадину.

Якщо війну заморозять Росія нападе на Європу, щоб захопити Прибалтику.

Росія, Іран за три роки вироблять до 80 000 шахедів по Західній Європі.

Авіація НАТО буде фактично обнулена на перехват фейкових цілей.
Їм буде не до захисту Балтії.

Прибалтика це лісиста територія, ящо Росіяни зайдуть туди 300 000 солдат, і закопаються - то все..
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26.02.2024 11:29 Відповісти
говорити, це у західних лідерів виходить найкраще...
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26.02.2024 11:07 Відповісти
Взагалі-то ,ми європейською зброєю воюємо з 3-го тижня, вже тоді на Гради не було наших снарядів,таємно постачала Болгарія.
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26.02.2024 11:09 Відповісти
говоруни пустодзвони...
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26.02.2024 11:07 Відповісти
Дайте всю наявну техніку вже нарешті. У вас є час на запуск виробництва всього нового. А нам треба хоч щось, і зараз !
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26.02.2024 11:08 Відповісти
Я представляю если бы рф напала, например не на Украину, а на страны прибалтов и пошла бы дальше, долго бы они там думали все?
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26.02.2024 11:08 Відповісти
Вот как-то совсем не могу представить, что в случае массированного вторжения орков в Эстонию группировкой Ленинградского округа численностью 157 тысяч солдат , туда, на фронт под Нарву и под Тарту за 3 дня прибудут 10 немецких и 10 французских дивизий и обеспечат жёсткую и эффективную оборону Эстонии.

Этих дивизий после окончания холодной войны в 1990 году попросту не существует...
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26.02.2024 21:53 Відповісти
х-ло кусает локти что не напал на них, думал что какой то там запад еще существует, а его просто нет. Вместо Украины лёгкой добычей могли бы стать страны Европы. Но он видит как Украине помогают и понимает что не всё еще потеряно для него.
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27.02.2024 14:41 Відповісти
"Зеленський анонсував приїзд Макрона в Україну та нові деталі підтримки від Франції " - але щось пішло не так?
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26.02.2024 11:09 Відповісти
Менше б воно анонсувало. Зе-п*дор.
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26.02.2024 13:58 Відповісти
Добре що хоч не весь колгосп збирають
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26.02.2024 11:09 Відповісти
Будуть разом пуйлу телефонувати?
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26.02.2024 11:12 Відповісти
Давай макарон, напрягайся.. бо щось ти взагалі десь загубився..
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26.02.2024 11:15 Відповісти
Лишь бы ЭТОТ из Киева не приперся ... все перегадит - у него талант превращать в непотріб все , за что он возьмется , антиМидас наш!
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26.02.2024 11:15 Відповісти
Дзвонити будуть як на початку вторгнення по пару годин?)
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26.02.2024 11:16 Відповісти
Молодець Макрон, слушна балачка, головне - ОБГОВОРИТИ, а у цей же час, КНДР та Іран, уже контейнери з ************ відправили, на московію, прутіну+патрушеву!!
За 2 роки повномаштабної війни в Україні, у Європі, ще щось не обговорили…
Але, усе рівно, дякуємо за допомогу Українцям!
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26.02.2024 11:16 Відповісти
два роки-"говорили балакали- сіли і накакали"
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26.02.2024 11:18 Відповісти
24-го не приїхали а ні Макрон, а ні Шольц, а ні Дуда. Ось це і є їхнє справжнє відношення до України.
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26.02.2024 11:18 Відповісти
непохитна рішучість
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26.02.2024 11:49 Відповісти
Може пора помогать уже...
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26.02.2024 12:00 Відповісти
23 лютого Міністерство фінансів США включило до санкційного списку російських провайдерів дата-центрів, серед яких Rostelcom-DPC, 3data, Oxygen, Miran та інші. Раніше масштабні санкції проти російських дата-центрів не вводилися, кажуть експерти видання. Вони припускають, що причиною включення дата-центрів до санкційного списку можуть бути контракти з підприємствами оборонно-промислового комплексу.
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26.02.2024 13:35 Відповісти
Говорити, говорити про Україну, ну так поговоріть, у вас же ще є 5-7 років до нападу орків на Європу. дебіли
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26.02.2024 13:50 Відповісти
Через три года орки обязательно нападут на Эстония и Латвию, если им сейчас в Украине совместными усилиями Евросоюза не устроить массированную кровавую баню такого масштаба, чтобы потери орков были около 400-500 тысяч.
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26.02.2024 21:57 Відповісти
Макрон зберись!!! Вся надія на тебе, бо Шольц щойно злився
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26.02.2024 17:53 Відповісти
ще можна подудеть в дудку ахметова
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26.02.2024 21:01 Відповісти
Максимально тупорлые коментарии от глядачив дебиломарафона выше.

Руководитель чужой страны без общих границ с Украиной или рашкой созывает всю Евроу чтобы мобилизировать усилия для помощи Украине.

Президент Украины созывает... прессуху чтобы ********* о том какой он крутой лидор и как незламно ждет от Европы и Штатов подачек пока его фракция в парламенте четверый месяц блокирует закон о мобилизации....

Очнитесь дебилы!!! Шашлычков в мае не будет! Разве что из вас!
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27.02.2024 01:14 Відповісти
 
 