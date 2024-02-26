Макрон збирає європейських лідерів у Парижі: говоритимуть про підтримку України

У понеділок, 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон в Парижі прийматиме європейських лідерів на конференції, спрямованій на посилення підтримки України.

Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що на зустрічі в режимі відеоконференції виступить президент України Володимир Зеленський.

Також на зустрічі буде присутня переважна більшість європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда, а також прем’єр-міністри близько 15 країн ЄС.

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Також у зустрічі візьмуть участь представники США та Канади та глава МЗС Британії Девід Кемерон.

Зустріч в Парижі відбудуться в той час, коли важлива для Києва американська підтримка все ще заблокована в Конгресі, а Еммануель Макрон закликатиме Європу до "колективного ривка" проти Росії, зазначає видання.

Під час зустрічі також обговорять збільшення кількості кібератак та інформаційних атак з боку все більш агресивної Росії, повідомив Єлисейський палац.

У заяві йдеться, що метою переговорів є "мобілізація і вивчення всіх засобів ефективної підтримки України".

"Йдеться про те, щоб підтвердити, що ми не втомилися, і що ми сповнені рішучості перемогти російську агресію. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал Путіну, що він не переможе в Україні", - наголошується в заяві.

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