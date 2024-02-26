Макрон збирає європейських лідерів у Парижі: говоритимуть про підтримку України
У понеділок, 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон в Парижі прийматиме європейських лідерів на конференції, спрямованій на посилення підтримки України.
Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.
Очікується, що на зустрічі в режимі відеоконференції виступить президент України Володимир Зеленський.
Також на зустрічі буде присутня переважна більшість європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда, а також прем’єр-міністри близько 15 країн ЄС.
Також у зустрічі візьмуть участь представники США та Канади та глава МЗС Британії Девід Кемерон.
Зустріч в Парижі відбудуться в той час, коли важлива для Києва американська підтримка все ще заблокована в Конгресі, а Еммануель Макрон закликатиме Європу до "колективного ривка" проти Росії, зазначає видання.
Під час зустрічі також обговорять збільшення кількості кібератак та інформаційних атак з боку все більш агресивної Росії, повідомив Єлисейський палац.
У заяві йдеться, що метою переговорів є "мобілізація і вивчення всіх засобів ефективної підтримки України".
"Йдеться про те, щоб підтвердити, що ми не втомилися, і що ми сповнені рішучості перемогти російську агресію. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал Путіну, що він не переможе в Україні", - наголошується в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо війну заморозять Росія нападе на Європу, щоб захопити Прибалтику.
Росія, Іран за три роки вироблять до 80 000 шахедів по Західній Європі.
Авіація НАТО буде фактично обнулена на перехват фейкових цілей.
Їм буде не до захисту Балтії.
Прибалтика це лісиста територія, ящо Росіяни зайдуть туди 300 000 солдат, і закопаються - то все..
Этих дивизий после окончания холодной войны в 1990 году попросту не существует...
За 2 роки повномаштабної війни в Україні, у Європі, ще щось не обговорили…
Але, усе рівно, дякуємо за допомогу Українцям!
Руководитель чужой страны без общих границ с Украиной или рашкой созывает всю Евроу чтобы мобилизировать усилия для помощи Украине.
Президент Украины созывает... прессуху чтобы ********* о том какой он крутой лидор и как незламно ждет от Европы и Штатов подачек пока его фракция в парламенте четверый месяц блокирует закон о мобилизации....
Очнитесь дебилы!!! Шашлычков в мае не будет! Разве что из вас!