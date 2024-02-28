Канада не збирається розміщувати в Україні війська, - глава Міноборони Блер
Канада не планує розміщувати своїх військовослужбовців в Україні.
Про це заявив міністр оборони Канади країни Білл Блер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми продовжимо надавати військову допомогу Україні, але, як член НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", - заявив він.
Зі свого боку пресаташе Міністерства оборони Канади Діана Ебаді зазначила, що канадські війська вже розміщені в Польщі та Латвії, щоб активно сприяти зусиллям із забезпечення безпеки в регіоні та простягати руку допомоги українцям.
Робота, виконана канадськими військами, які навчили понад 40 тисяч українських солдатів і бойових медиків у Польщі, демонструє прихильність Канади до триваючої боротьби демократії проти диктатури.
Канада надасть Україні 3,02 мільярда доларів у вигляді фінансової та військової допомоги у 2024 році. Таким чином, загальний обсяг допомоги, наданої Оттавою Україні з лютого 2022 року, становитиме понад 13,3 млрд доларів, включно з 4 млрд доларів у вигляді військової допомоги.
Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.
Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.
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ви ще до ][уйла на поклон явісться і особисто це скажіть.
чи може існує легальний механізм замінити х*йпіду і його шапіто?
А уряд і штаб хай очолюють генерали із великою довірою. з обойми Залужного.
Розміщення військ партнерів на території України? Партнери - це хто?
Опортуністичний, корумпований, боягузливий, фарисейсько-лукавий умовний Захід, який здебільшого прямо, чи приховано опосередковано час від часу виступає в ролі полєзних ідіотів Кремля - та ж Словаччина, Угорщина, ... тепер Польща дестабілізує ситуацію в Європі на користь Путіна, а в США взагалі "прозасєдавшієся,... коли небудь можуть досягти консенсусу? Фантастика! Як говорять в народі, аби тільки щось ляпнути! Знають, що цього ніколи не наважаться зробити, але говорять, аби тільки щось пообіцяти, замість реальної і ДОСТАТНЬОЇ допомоги для протистояння агресору. Слова, слова, слова... Так КПСС дурила населення не тільки СССР, а і всього світу...
Pavlo Klimkin (див. ФБ Pavlo Klimkin щодо "Розміщення військ партнерів на території України") знає, що його по-перше і потім, це просто вправи дипломата, який розмірковує над "плюсами і мінусами" того, що ніколи не станеться.
Тож саме останні навряд чи насміляться вимагати ще щось від канадської влади, бо й так вдячні хоча б за те, що не сидять під загрозою ракетно-бомбового удару. А ранішня діаспора в другому поколінні повдягає вишиванки та сходить на врочистий концерт присвяченій українським подіям. Їхні ж діти часто вже не розмовляють українською, може ще трохи розуміють. І саме ми винуваті, що завжди купляємось на солодкоголосі обіцянки то більшовиків, що поділять землю і фабрики, то новітніх більшовиків, що після 1991 обіцятимуть те ж саме, чи у 2019 році обіцятимуть молочні ріки і кисельні береги. А взамін ми завжди мали лише біність і смерть. але не для всіх - ті, що обіцяли, всі збагатилися на нашій довірі. Тоді наша земля і люди на ній чисто теоретично заслуговуютьна набагато кращу долю. І це підтверджують долі багатьох вихідців з України як в Америці, так і в Європі. І бізнесмени є і вчені, і політики і просто заможні зі своїх трудів люди.
Рівень життя яких не порівняти з життям так само здібних людей в Україні.
Зачем Голобородьке Майдан 3?