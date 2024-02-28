Канада не збирається розміщувати в Україні війська, - глава Міноборони Блер

Канада не планує розміщувати своїх військовослужбовців в Україні.

Про це заявив міністр оборони Канади країни Білл Блер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми продовжимо надавати військову допомогу Україні, але, як член НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", - заявив він.

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Зі свого боку пресаташе Міністерства оборони Канади Діана Ебаді зазначила, що канадські війська вже розміщені в Польщі та Латвії, щоб активно сприяти зусиллям із забезпечення безпеки в регіоні та простягати руку допомоги українцям.

Робота, виконана канадськими військами, які навчили понад 40 тисяч українських солдатів і бойових медиків у Польщі, демонструє прихильність Канади до триваючої боротьби демократії проти диктатури.

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Канада надасть Україні 3,02 мільярда доларів у вигляді фінансової та військової допомоги у 2024 році. Таким чином, загальний обсяг допомоги, наданої Оттавою Україні з лютого 2022 року, становитиме понад 13,3 млрд доларів, включно з 4 млрд доларів у вигляді військової допомоги.

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Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.