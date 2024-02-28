УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6268 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 818 31

Канада не збирається розміщувати в Україні війська, - глава Міноборони Блер

армія,військові,канадська,канадські

Канада не планує розміщувати своїх військовослужбовців в Україні.

Про це заявив міністр оборони Канади країни Білл Блер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми продовжимо надавати військову допомогу Україні, але, як член НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", - заявив він.

Читайте: Канада стоятиме поруч, поки Україна не переможе, - заява канадійських міністрів Фріланд і Блера

Зі свого боку пресаташе Міністерства оборони Канади Діана Ебаді зазначила, що канадські війська вже розміщені в Польщі та Латвії, щоб активно сприяти зусиллям із забезпечення безпеки в регіоні та простягати руку допомоги українцям.

Робота, виконана канадськими військами, які навчили понад 40 тисяч українських солдатів і бойових медиків у Польщі, демонструє прихильність Канади до триваючої боротьби демократії проти диктатури.

Також читайте: Жодних військ країн НАТО чи ЄС в Україні не буде, - Шольц

Канада надасть Україні 3,02 мільярда доларів у вигляді фінансової та військової допомоги у 2024 році. Таким чином, загальний обсяг допомоги, наданої Оттавою Україні з лютого 2022 року, становитиме понад 13,3 млрд доларів, включно з 4 млрд доларів у вигляді військової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не планує відправляти свої війська в Україну, - Столтенберг

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Автор: 

Канада (2198) НАТО (6459)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Наступними будуть Барбадос та Антігуа.
показати весь коментар
28.02.2024 11:23
+8
Прямо ''парад відмовок''. І це на тлі того що хрінпіду їздить і збирає якісь ''гарантії безпеки''. Що вони нам гарантуватимуть, стурбованості? Дірки від бублика вони варті!
показати весь коментар
28.02.2024 11:30
+7
Допомагають і добре. Але у мене є питання до міністра їхньої орборони: їх віська вже розміщені в Польщі. А коли раша з території білорусії зайде в Польщу - вони будуть воювати чи через Германію рвонуть додому? Бо це виглядає, як запрошення агресора йти далі в Європу. Я розумівю, що їхеня зброя значно краща ніж та що у нас. але вони без бойового досвіду. а у раші він вже дуже великий ще до України.
показати весь коментар
28.02.2024 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наступними будуть Барбадос та Антігуа.
показати весь коментар
28.02.2024 11:23 Відповісти
Какие у Канаді войска!Смех!
показати весь коментар
28.02.2024 11:56 Відповісти
А могли б - там же 2млн виходців з Украіни
показати весь коментар
28.02.2024 11:23 Відповісти
в більшості ті вихідці вже самі старі, а їх діти здатні лише сидіти по ютубах і крутити ролики про свою любов до колишньої неньки. Є пару таких болтунів, що я їм прямо сказав - хайпожери з наявною долею ідіотизму мені не цікаві. Але попри це все таки мають свою авдиторію.
показати весь коментар
28.02.2024 11:31 Відповісти
А дарма, досить сцятися *****
показати весь коментар
28.02.2024 11:24 Відповісти
що ж ви всі сцикуняри такі?!

ви ще до ][уйла на поклон явісться і особисто це скажіть.
показати весь коментар
28.02.2024 11:24 Відповісти
Поки, й так. Достатньо країни на Європейському континенті! Прутін повторює сценарії попередніх війн Німеччини …. Тоді теж, і США і Канада, в останній момент підключалися до вирішення питання в Європ, яке прозасідали.
показати весь коментар
28.02.2024 11:26 Відповісти
Допомагають і добре. Але у мене є питання до міністра їхньої орборони: їх віська вже розміщені в Польщі. А коли раша з території білорусії зайде в Польщу - вони будуть воювати чи через Германію рвонуть додому? Бо це виглядає, як запрошення агресора йти далі в Європу. Я розумівю, що їхеня зброя значно краща ніж та що у нас. але вони без бойового досвіду. а у раші він вже дуже великий ще до України.
показати весь коментар
28.02.2024 11:28 Відповісти
1000 відсотків потікають як 70 відсотків поляків
показати весь коментар
28.02.2024 11:42 Відповісти
Всіх хто по CUAET заїхав мужчин, візьмуть та відправлять в Україну, вот вам і військова допомога. Мало не благодарить .
показати весь коментар
28.02.2024 11:29 Відповісти
ніхто прямо з України не попав у Канаду після лютого 2022. А з території Польщі чи інших країн. Деякі вже проживали у Європі кілька років. Тож за твоїм височайшим велінням відправлять хіба що туди, звідкіля прибули. А тим більше сім'ю з малими дітьми та ПР навряд чи хтось посміє. Бо там закони про права людини, а не про хатєлки зелеботів.
показати весь коментар
28.02.2024 11:36 Відповісти
Та вони задолбали ... Знову дают ***** зелене світло. Треба казати "питання розглядається, все буде залежати від обстановки" і т.п.
показати весь коментар
28.02.2024 11:30 Відповісти
Прямо ''парад відмовок''. І це на тлі того що хрінпіду їздить і збирає якісь ''гарантії безпеки''. Що вони нам гарантуватимуть, стурбованості? Дірки від бублика вони варті!
показати весь коментар
28.02.2024 11:30 Відповісти
може то відмовки не країні а саме хренпіду?
показати весь коментар
28.02.2024 11:37 Відповісти
а Україні від того легше?

чи може існує легальний механізм замінити х*йпіду і його шапіто?
показати весь коментар
28.02.2024 12:10 Відповісти
існує після закінчення каденції. Спікер ВР обирається більшістю. Стефанчук може відмовитися на користь одного із замісників, скажімо є там жінка якась От вона і буде зіц президентом з абсолютно легітимним правом призначати сбу та прокура ну і кого там ще. я думаю - захід це прийме. Херпіду піде лише при гарантії заходу не чіпатти його до кінця його нікчемного життя. А про інших з опи - то вже вони ніхто і гарантій їм давати ніхто не буде. Монобільшість або зробиить це, або прийдеться виходити до ВР. А інакше без зовнішнього стимулу вони просто не хочуть навіть чухатись в цю сторону.
А уряд і штаб хай очолюють генерали із великою довірою. з обойми Залужного.
показати весь коментар
28.02.2024 12:24 Відповісти
Хто там ще пуйлу не вiдрапортував?
показати весь коментар
28.02.2024 11:32 Відповісти
може, доста продовжувати цей марахфон "нерозміщення"... простіше один раз, коли буде для цього реальний привід, написати, хто розмістив?...
показати весь коментар
28.02.2024 11:33 Відповісти
Канада не збирається розміщувати в Україні війська....а для чого їх розміщувати - прийшов побачив переміг - і сЇбав додому.
показати весь коментар
28.02.2024 11:35 Відповісти
Перекличка пройшла. А ті, хто не зробив аналогічну заяву слідо за Німеччиною та Італію просто введеть війська мовчки - а решта трохи почекає - хоч зараз зарікається - і підтягнеться - куди їм потім діватись
показати весь коментар
28.02.2024 11:39 Відповісти
Армия ЕС будет воевать в Украине? Як робиться політика: спочатку заява про можливість введення військ союзників в Україну, а через деякий час "радіоперекличка" типу "Бельгія не відправлятиме свої війська в Україну". Замість реальної допомоги вкидання в інформаційний простір всякого марення.

Розміщення військ партнерів на території України? Партнери - це хто?

Опортуністичний, корумпований, боягузливий, фарисейсько-лукавий умовний Захід, який здебільшого прямо, чи приховано опосередковано час від часу виступає в ролі полєзних ідіотів Кремля - та ж Словаччина, Угорщина, ... тепер Польща дестабілізує ситуацію в Європі на користь Путіна, а в США взагалі "прозасєдавшієся,... коли небудь можуть досягти консенсусу? Фантастика! Як говорять в народі, аби тільки щось ляпнути! Знають, що цього ніколи не наважаться зробити, але говорять, аби тільки щось пообіцяти, замість реальної і ДОСТАТНЬОЇ допомоги для протистояння агресору. Слова, слова, слова... Так КПСС дурила населення не тільки СССР, а і всього світу...

Pavlo Klimkin (див. ФБ Pavlo Klimkin щодо "Розміщення військ партнерів на території України") знає, що його по-перше і потім, це просто вправи дипломата, який розмірковує над "плюсами і мінусами" того, що ніколи не станеться.
показати весь коментар
28.02.2024 11:41 Відповісти
Парад сцикунов продолжается
показати весь коментар
28.02.2024 11:41 Відповісти
Вот это Макрон кашу заварил. Наверно уже сам не рад.
показати весь коментар
28.02.2024 11:42 Відповісти
в 2014 говорил,что мокшанских дикарей надо было жечь..Неисправишь их,мокша дибил...
показати весь коментар
28.02.2024 13:02 Відповісти
Та ніхто на ваше ,,військо" і не чекає!! Було б на що чекати!!
показати весь коментар
28.02.2024 12:09 Відповісти
Потужні сигнали з усіх боків
показати весь коментар
28.02.2024 12:12 Відповісти
Єто потому что украинская диаспора в Канаде и США сборище манкуртов которым насрать на Украину.
показати весь коментар
28.02.2024 12:14 Відповісти
діаспора формувалася ще за часів царя. А потім совєти змусили багатьох тікати з Європи в Канаду. А вже коли упав совок, то попасти стало важче, але можливо було за підтримки родичів, що опинилися там раніше. І остання хвиля по куает. Тобто біженці. Яким дозволили в'їзд лише на три роки. Їх найбільше хвилює політика Канади відносно України. Бо вони там тимчасово і не факт що зможуть закріпитись.
Тож саме останні навряд чи насміляться вимагати ще щось від канадської влади, бо й так вдячні хоча б за те, що не сидять під загрозою ракетно-бомбового удару. А ранішня діаспора в другому поколінні повдягає вишиванки та сходить на врочистий концерт присвяченій українським подіям. Їхні ж діти часто вже не розмовляють українською, може ще трохи розуміють. І саме ми винуваті, що завжди купляємось на солодкоголосі обіцянки то більшовиків, що поділять землю і фабрики, то новітніх більшовиків, що після 1991 обіцятимуть те ж саме, чи у 2019 році обіцятимуть молочні ріки і кисельні береги. А взамін ми завжди мали лише біність і смерть. але не для всіх - ті, що обіцяли, всі збагатилися на нашій довірі. Тоді наша земля і люди на ній чисто теоретично заслуговуютьна набагато кращу долю. І це підтверджують долі багатьох вихідців з України як в Америці, так і в Європі. І бізнесмени є і вчені, і політики і просто заможні зі своїх трудів люди.
Рівень життя яких не порівняти з життям так само здібних людей в Україні.
показати весь коментар
28.02.2024 12:44 Відповісти
https://youtu.be/kPDtBxpPZMA?si=r_GcwMzTLSHtRZP- ...

Зачем Голобородьке Майдан 3?
показати весь коментар
28.02.2024 12:28 Відповісти
..очередная политическая проституция,взяться Всем и грохнуть болота мацковии,раз и навсегда...
показати весь коментар
28.02.2024 12:59 Відповісти
эти чего обос*лись??
показати весь коментар
29.02.2024 01:30 Відповісти
 
 