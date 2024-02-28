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Новости Война
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Канада (2007) НАТО (8643)

Канада не намерена размещать в Украине войска, - глава Минобороны Блэр

армія,військові,канадська,канадські

Канада не планирует размещать своих военнослужащих в Украине.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы продолжим оказывать военную помощь Украине, но, будучи членом НАТО, Канада не намерена размещать боевые войска в Украине", - заявил он.

В свою очередь пресс-атташе Министерства обороны Канады Диана Эбади отметила, что канадские войска уже размещены в Польше и Латвии, чтобы активно содействовать усилиям по обеспечению безопасности в регионе и протягивать руку помощи украинцам.

Работа, проделанная канадскими войсками, которые обучили более 40 тысяч украинских солдат и боевых медиков в Польше, демонстрирует приверженность Канады к продолжающейся борьбе демократии против диктатуры.

Читайте также: Война РФ с НАТО "неизбежна", если войска Альянса будут на территории Украины, - Песков

Канада предоставит Украине 3,02 миллиарда долларов в виде финансовой и военной помощи в 2024 году. Таким образом, общий объем помощи, оказанной Оттавой Украине с февраля 2022 года, составит более 13,3 млрд долларов, включая 4 млрд доларов в виде военной помощи.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война РФ с НАТО неизбежна.
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Топ комментарии
+8
Наступними будуть Барбадос та Антігуа.
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28.02.2024 11:23
+8
Прямо ''парад відмовок''. І це на тлі того що хрінпіду їздить і збирає якісь ''гарантії безпеки''. Що вони нам гарантуватимуть, стурбованості? Дірки від бублика вони варті!
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28.02.2024 11:30
+7
Допомагають і добре. Але у мене є питання до міністра їхньої орборони: їх віська вже розміщені в Польщі. А коли раша з території білорусії зайде в Польщу - вони будуть воювати чи через Германію рвонуть додому? Бо це виглядає, як запрошення агресора йти далі в Європу. Я розумівю, що їхеня зброя значно краща ніж та що у нас. але вони без бойового досвіду. а у раші він вже дуже великий ще до України.
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28.02.2024 11:28
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Наступними будуть Барбадос та Антігуа.
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28.02.2024 11:23 Ответить
Какие у Канаді войска!Смех!
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28.02.2024 11:56 Ответить
А могли б - там же 2млн виходців з Украіни
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28.02.2024 11:23 Ответить
в більшості ті вихідці вже самі старі, а їх діти здатні лише сидіти по ютубах і крутити ролики про свою любов до колишньої неньки. Є пару таких болтунів, що я їм прямо сказав - хайпожери з наявною долею ідіотизму мені не цікаві. Але попри це все таки мають свою авдиторію.
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28.02.2024 11:31 Ответить
А дарма, досить сцятися *****
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28.02.2024 11:24 Ответить
що ж ви всі сцикуняри такі?!

ви ще до ][уйла на поклон явісться і особисто це скажіть.
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28.02.2024 11:24 Ответить
Поки, й так. Достатньо країни на Європейському континенті! Прутін повторює сценарії попередніх війн Німеччини …. Тоді теж, і США і Канада, в останній момент підключалися до вирішення питання в Європ, яке прозасідали.
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28.02.2024 11:26 Ответить
Допомагають і добре. Але у мене є питання до міністра їхньої орборони: їх віська вже розміщені в Польщі. А коли раша з території білорусії зайде в Польщу - вони будуть воювати чи через Германію рвонуть додому? Бо це виглядає, як запрошення агресора йти далі в Європу. Я розумівю, що їхеня зброя значно краща ніж та що у нас. але вони без бойового досвіду. а у раші він вже дуже великий ще до України.
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28.02.2024 11:28 Ответить
1000 відсотків потікають як 70 відсотків поляків
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28.02.2024 11:42 Ответить
Всіх хто по CUAET заїхав мужчин, візьмуть та відправлять в Україну, вот вам і військова допомога. Мало не благодарить .
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28.02.2024 11:29 Ответить
ніхто прямо з України не попав у Канаду після лютого 2022. А з території Польщі чи інших країн. Деякі вже проживали у Європі кілька років. Тож за твоїм височайшим велінням відправлять хіба що туди, звідкіля прибули. А тим більше сім'ю з малими дітьми та ПР навряд чи хтось посміє. Бо там закони про права людини, а не про хатєлки зелеботів.
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28.02.2024 11:36 Ответить
Та вони задолбали ... Знову дают ***** зелене світло. Треба казати "питання розглядається, все буде залежати від обстановки" і т.п.
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28.02.2024 11:30 Ответить
Прямо ''парад відмовок''. І це на тлі того що хрінпіду їздить і збирає якісь ''гарантії безпеки''. Що вони нам гарантуватимуть, стурбованості? Дірки від бублика вони варті!
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28.02.2024 11:30 Ответить
може то відмовки не країні а саме хренпіду?
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28.02.2024 11:37 Ответить
а Україні від того легше?

чи може існує легальний механізм замінити х*йпіду і його шапіто?
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28.02.2024 12:10 Ответить
існує після закінчення каденції. Спікер ВР обирається більшістю. Стефанчук може відмовитися на користь одного із замісників, скажімо є там жінка якась От вона і буде зіц президентом з абсолютно легітимним правом призначати сбу та прокура ну і кого там ще. я думаю - захід це прийме. Херпіду піде лише при гарантії заходу не чіпатти його до кінця його нікчемного життя. А про інших з опи - то вже вони ніхто і гарантій їм давати ніхто не буде. Монобільшість або зробиить це, або прийдеться виходити до ВР. А інакше без зовнішнього стимулу вони просто не хочуть навіть чухатись в цю сторону.
А уряд і штаб хай очолюють генерали із великою довірою. з обойми Залужного.
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28.02.2024 12:24 Ответить
Хто там ще пуйлу не вiдрапортував?
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28.02.2024 11:32 Ответить
може, доста продовжувати цей марахфон "нерозміщення"... простіше один раз, коли буде для цього реальний привід, написати, хто розмістив?...
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28.02.2024 11:33 Ответить
Канада не збирається розміщувати в Україні війська....а для чого їх розміщувати - прийшов побачив переміг - і сЇбав додому.
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28.02.2024 11:35 Ответить
Перекличка пройшла. А ті, хто не зробив аналогічну заяву слідо за Німеччиною та Італію просто введеть війська мовчки - а решта трохи почекає - хоч зараз зарікається - і підтягнеться - куди їм потім діватись
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28.02.2024 11:39 Ответить
Армия ЕС будет воевать в Украине? Як робиться політика: спочатку заява про можливість введення військ союзників в Україну, а через деякий час "радіоперекличка" типу "Бельгія не відправлятиме свої війська в Україну". Замість реальної допомоги вкидання в інформаційний простір всякого марення.

Розміщення військ партнерів на території України? Партнери - це хто?

Опортуністичний, корумпований, боягузливий, фарисейсько-лукавий умовний Захід, який здебільшого прямо, чи приховано опосередковано час від часу виступає в ролі полєзних ідіотів Кремля - та ж Словаччина, Угорщина, ... тепер Польща дестабілізує ситуацію в Європі на користь Путіна, а в США взагалі "прозасєдавшієся,... коли небудь можуть досягти консенсусу? Фантастика! Як говорять в народі, аби тільки щось ляпнути! Знають, що цього ніколи не наважаться зробити, але говорять, аби тільки щось пообіцяти, замість реальної і ДОСТАТНЬОЇ допомоги для протистояння агресору. Слова, слова, слова... Так КПСС дурила населення не тільки СССР, а і всього світу...

Pavlo Klimkin (див. ФБ Pavlo Klimkin щодо "Розміщення військ партнерів на території України") знає, що його по-перше і потім, це просто вправи дипломата, який розмірковує над "плюсами і мінусами" того, що ніколи не станеться.
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28.02.2024 11:41 Ответить
Парад сцикунов продолжается
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28.02.2024 11:41 Ответить
Вот это Макрон кашу заварил. Наверно уже сам не рад.
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28.02.2024 11:42 Ответить
в 2014 говорил,что мокшанских дикарей надо было жечь..Неисправишь их,мокша дибил...
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28.02.2024 13:02 Ответить
Та ніхто на ваше ,,військо" і не чекає!! Було б на що чекати!!
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28.02.2024 12:09 Ответить
Потужні сигнали з усіх боків
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28.02.2024 12:12 Ответить
Єто потому что украинская диаспора в Канаде и США сборище манкуртов которым насрать на Украину.
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28.02.2024 12:14 Ответить
діаспора формувалася ще за часів царя. А потім совєти змусили багатьох тікати з Європи в Канаду. А вже коли упав совок, то попасти стало важче, але можливо було за підтримки родичів, що опинилися там раніше. І остання хвиля по куает. Тобто біженці. Яким дозволили в'їзд лише на три роки. Їх найбільше хвилює політика Канади відносно України. Бо вони там тимчасово і не факт що зможуть закріпитись.
Тож саме останні навряд чи насміляться вимагати ще щось від канадської влади, бо й так вдячні хоча б за те, що не сидять під загрозою ракетно-бомбового удару. А ранішня діаспора в другому поколінні повдягає вишиванки та сходить на врочистий концерт присвяченій українським подіям. Їхні ж діти часто вже не розмовляють українською, може ще трохи розуміють. І саме ми винуваті, що завжди купляємось на солодкоголосі обіцянки то більшовиків, що поділять землю і фабрики, то новітніх більшовиків, що після 1991 обіцятимуть те ж саме, чи у 2019 році обіцятимуть молочні ріки і кисельні береги. А взамін ми завжди мали лише біність і смерть. але не для всіх - ті, що обіцяли, всі збагатилися на нашій довірі. Тоді наша земля і люди на ній чисто теоретично заслуговуютьна набагато кращу долю. І це підтверджують долі багатьох вихідців з України як в Америці, так і в Європі. І бізнесмени є і вчені, і політики і просто заможні зі своїх трудів люди.
Рівень життя яких не порівняти з життям так само здібних людей в Україні.
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28.02.2024 12:44 Ответить
https://youtu.be/kPDtBxpPZMA?si=r_GcwMzTLSHtRZP- ...

Зачем Голобородьке Майдан 3?
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28.02.2024 12:28 Ответить
..очередная политическая проституция,взяться Всем и грохнуть болота мацковии,раз и навсегда...
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28.02.2024 12:59 Ответить
эти чего обос*лись??
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29.02.2024 01:30 Ответить
 
 