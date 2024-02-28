Канада не намерена размещать в Украине войска, - глава Минобороны Блэр
Канада не планирует размещать своих военнослужащих в Украине.
Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы продолжим оказывать военную помощь Украине, но, будучи членом НАТО, Канада не намерена размещать боевые войска в Украине", - заявил он.
В свою очередь пресс-атташе Министерства обороны Канады Диана Эбади отметила, что канадские войска уже размещены в Польше и Латвии, чтобы активно содействовать усилиям по обеспечению безопасности в регионе и протягивать руку помощи украинцам.
Работа, проделанная канадскими войсками, которые обучили более 40 тысяч украинских солдат и боевых медиков в Польше, демонстрирует приверженность Канады к продолжающейся борьбе демократии против диктатуры.
Канада предоставит Украине 3,02 миллиарда долларов в виде финансовой и военной помощи в 2024 году. Таким образом, общий объем помощи, оказанной Оттавой Украине с февраля 2022 года, составит более 13,3 млрд долларов, включая 4 млрд доларов в виде военной помощи.
Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.
О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война РФ с НАТО неизбежна.
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ви ще до ][уйла на поклон явісться і особисто це скажіть.
чи може існує легальний механізм замінити х*йпіду і його шапіто?
А уряд і штаб хай очолюють генерали із великою довірою. з обойми Залужного.
Розміщення військ партнерів на території України? Партнери - це хто?
Опортуністичний, корумпований, боягузливий, фарисейсько-лукавий умовний Захід, який здебільшого прямо, чи приховано опосередковано час від часу виступає в ролі полєзних ідіотів Кремля - та ж Словаччина, Угорщина, ... тепер Польща дестабілізує ситуацію в Європі на користь Путіна, а в США взагалі "прозасєдавшієся,... коли небудь можуть досягти консенсусу? Фантастика! Як говорять в народі, аби тільки щось ляпнути! Знають, що цього ніколи не наважаться зробити, але говорять, аби тільки щось пообіцяти, замість реальної і ДОСТАТНЬОЇ допомоги для протистояння агресору. Слова, слова, слова... Так КПСС дурила населення не тільки СССР, а і всього світу...
Pavlo Klimkin (див. ФБ Pavlo Klimkin щодо "Розміщення військ партнерів на території України") знає, що його по-перше і потім, це просто вправи дипломата, який розмірковує над "плюсами і мінусами" того, що ніколи не станеться.
Тож саме останні навряд чи насміляться вимагати ще щось від канадської влади, бо й так вдячні хоча б за те, що не сидять під загрозою ракетно-бомбового удару. А ранішня діаспора в другому поколінні повдягає вишиванки та сходить на врочистий концерт присвяченій українським подіям. Їхні ж діти часто вже не розмовляють українською, може ще трохи розуміють. І саме ми винуваті, що завжди купляємось на солодкоголосі обіцянки то більшовиків, що поділять землю і фабрики, то новітніх більшовиків, що після 1991 обіцятимуть те ж саме, чи у 2019 році обіцятимуть молочні ріки і кисельні береги. А взамін ми завжди мали лише біність і смерть. але не для всіх - ті, що обіцяли, всі збагатилися на нашій довірі. Тоді наша земля і люди на ній чисто теоретично заслуговуютьна набагато кращу долю. І це підтверджують долі багатьох вихідців з України як в Америці, так і в Європі. І бізнесмени є і вчені, і політики і просто заможні зі своїх трудів люди.
Рівень життя яких не порівняти з життям так само здібних людей в Україні.
Зачем Голобородьке Майдан 3?