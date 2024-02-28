Канада не намерена размещать в Украине войска, - глава Минобороны Блэр

Канада не планирует размещать своих военнослужащих в Украине.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы продолжим оказывать военную помощь Украине, но, будучи членом НАТО, Канада не намерена размещать боевые войска в Украине", - заявил он.

В свою очередь пресс-атташе Министерства обороны Канады Диана Эбади отметила, что канадские войска уже размещены в Польше и Латвии, чтобы активно содействовать усилиям по обеспечению безопасности в регионе и протягивать руку помощи украинцам.

Работа, проделанная канадскими войсками, которые обучили более 40 тысяч украинских солдат и боевых медиков в Польше, демонстрирует приверженность Канады к продолжающейся борьбе демократии против диктатуры.

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Канада предоставит Украине 3,02 миллиарда долларов в виде финансовой и военной помощи в 2024 году. Таким образом, общий объем помощи, оказанной Оттавой Украине с февраля 2022 года, составит более 13,3 млрд долларов, включая 4 млрд доларов в виде военной помощи.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война РФ с НАТО неизбежна.