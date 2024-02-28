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Новини
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Вдова Навального виступила в Європарламенті: З Путіним не можна домовлятися, ви маєте справу не з політиком, а з монстром

навальная

З російським диктатором Володимиром Путіним не можна вести перемовини, не можна домовлятися із вбивцею та тираном.

Таку думку висловила вдова Юлія Навальна у своєму виступі в Європарламенті у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Публічне вбивство ще раз показало, що Путін здатний на все, і що з ним не можна домовлятися... Ви не можете зашкодити Путіну, ухваливши чергову резолюцію, або розширивши черговий пакет санкцій, які нічим не відрізняються від попередніх. Ви не можете перемогти його, думаючи, що він принципова людина, яка має мораль і правила. Він не такий, ви маєте справу не з політиком, а з монстром", - зазначила Навальна.

На думку вдови опозиціонера, Путін є лідером організованого злочинного угруповання, тож треба боротись насамперед з наближеними до нього друзями та соратниками, що "зберігають мафіозні гроші".

"Ми повинні боротися зі злочинним угрупованням, і політична інновація тут полягає в тому, щоб застосовувати методи боротьби з організованою злочинністю, а не дипломатичні ноти, розслідувати фінансові махінації, а не робити заяви про занепокоєння", - додала вона.

Читайте: Навальний дійсно помер природною смертю - через тромб, - Буданов

Навальна наголосила, що Путін повинен відповісти за те, що він зробив з Росією та з її мирною сусідкою.

Голосування за резолюцію щодо вбивства Олексія Навального та необхідності дій ЄС на підтримку політичних в'язнів і пригнобленого громадянського суспільства в Росії має відбутися в Європарламенті 29 лютого.

Автор: 

путін володимир (23857) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+22
Ніхто ще не сказав про пуціна краще, ніж колись Борис Нємцов.
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28.02.2024 14:35
+16
Коментатори під цією новиною не розуміють, що саме такі заяви вдови Бутерброда на користь Україні.
Не дивно, що нашим населенням керують обрані цим населенням зеленські, єрмаки, татарови.
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28.02.2024 14:40
+13
Деякі люди стають більш корисними коли помирають...
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28.02.2024 14:35
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Тепер про вдову наваляли, блд...

"Вторая смєна! Вторая смєна!"
(хф "Фантомас разбушевался"
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28.02.2024 14:34 Відповісти
ворог нашого ворога це наш союзник

Навальная хорошая русская женщина

пи-си: з нею треба мати справи, бо вона зараз реально на чолі російської опозиції
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28.02.2024 14:45 Відповісти
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28.02.2024 14:53 Відповісти
Самка Бутерброда негодуєть !!!!
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28.02.2024 14:35 Відповісти
Тобі напевно часто кажуть, що ти довбоіоп. Як, до речі, і тим 9 гівнюкам, які лайкнули твій висер.
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28.02.2024 16:38 Відповісти
Ny ti i PRIDYROK !!
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28.02.2024 22:10 Відповісти
Ніхто ще не сказав про пуціна краще, ніж колись Борис Нємцов.
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28.02.2024 14:35 Відповісти
Деякі люди стають більш корисними коли помирають...
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28.02.2024 14:35 Відповісти
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28.02.2024 14:36 Відповісти
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28.02.2024 14:36 Відповісти
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28.02.2024 14:37 Відповісти
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28.02.2024 16:40 Відповісти
Курва кацапська .
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28.02.2024 14:36 Відповісти
Поперло молодиці))) Виступи, гранти, популярність....
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28.02.2024 14:54 Відповісти
Зараз в якості адвоката Ху@ла на арену вийде Баканов і спростує заяви про ху@ла-монстра.
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28.02.2024 14:37 Відповісти
тільки от не знаю - сміятись чи плакати...
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28.02.2024 14:41 Відповісти
Та геть не весело ... ((
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28.02.2024 14:42 Відповісти
Тут і без Баканова вистачає таких. Один чого вартий. Аж піну пускає.
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28.02.2024 16:43 Відповісти
Нам зараз потрібно шоб путін таки правив дальше,ніхто крім нього не розвалить рашу,якщо прийдуть опозиціонери то буде заморозка з подальшею війною. Так що нє голубушка, путін буде до кінця,а ліхіє 90тиє вам покажуться раєм.
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28.02.2024 14:39 Відповісти
Коментатори під цією новиною не розуміють, що саме такі заяви вдови Бутерброда на користь Україні.
Не дивно, що нашим населенням керують обрані цим населенням зеленські, єрмаки, татарови.
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28.02.2024 14:40 Відповісти
Аби ж ти була трохи розумніша... Та ладно - хоч тупувата, та яка є - зате своя...

Такі зави тієї сучки формують думку що русськіє харошіє - путєна памагітє убрать і памагітє встать с калєн харошім русськім.
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28.02.2024 14:45 Відповісти
Україні буде гірше від того, що приберуть ху@ла?
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28.02.2024 14:53 Відповісти
Якщо не доб'ють Московію а просто замінять одне чмо на друге - буде гірше. Тим що там міняється єкатерина на петра а ніколай на лєніна з подальшим сраліним - Україні не легше.
Гидота під назвою Рассєя повинна здохнути та розвалитись на національні держави.
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28.02.2024 15:01 Відповісти
Історія тієї ж роZії доводить, що при усуненні ( смерті ) диктатора наступали суттєві зміні. І це може суттєво вплинути на поведінку навколоху@ловських щурів.
В цей період точно впаде завзятість рашистського біосміття на фронті.
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28.02.2024 15:09 Відповісти
Бидлота правдивої історії не знає. Вона знає історії, які їй ****** пропаганда.
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28.02.2024 16:45 Відповісти
Та оспади кто его приберет? Эта мымра?
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28.02.2024 15:01 Відповісти
Прочитайте текст статті.
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28.02.2024 15:11 Відповісти
👍💯
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28.02.2024 14:53 Відповісти
"Коментатори під цією новиною не розуміють, що саме такі заяви вдови Бутерброда на користь Укрїни". У мене великі сумніви після заяв радника Президента Зеленського аристовича і начальника ГУР Буданова, який недавно сказав, що Навальний помер природною смертю від тромба, ніби був там при розтині тіла. А західні країни мали вводити снкції проти Засрашки, які б послабили Цапію і захистили наших військових. Але від влади сказали так, навіщо?
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28.02.2024 20:51 Відповісти
Ну як навіщо? Виручають свого спільника Ху@ла.
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28.02.2024 22:47 Відповісти
Спитайте ії чий Крим і все стане на своє місце
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28.02.2024 14:40 Відповісти
перестаньте питати "чий Крим ?"

Ізраїль не питає "чия Палестина"
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28.02.2024 14:46 Відповісти
Дуже погано що багато негативних коментарів що до виступів вдови Навального. Я не хочу зараз дискутувати був Навальний проектом Кремля чи не був. Але зараз його дружина є нашим ситуативним другом. Нам потрібна абсолютно люба допомога. Навіть якщо вона зараз йде від бувших нейтральних до нас чи навіть недругів. Потрібно ВСЕ.
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28.02.2024 14:46 Відповісти
Немає там хАроших, вони тільки ЗА " прєкрасную расєю будущєго" , але аж ніяк не за її розчленування.
Тому в нас і "рашаопозиції" зовсім протилежні цілі
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28.02.2024 15:20 Відповісти
Мені по барабану з хороших чи поганих руських ворог *****. Поки в нас одна ціль треба сприймати допомогу.
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28.02.2024 16:24 Відповісти
"На думку вдови опозиціонера, Путін є лідером організованого злочинного угруповання..."
------
Немає на росії ніяких опозиціонерів, є лише вороги режиму.
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28.02.2024 14:57 Відповісти
А х...і ви поперлися назад після отруєння??!! Що, принесли вам ,,водочку", ,,дєкабрісти" хрен...ві?!
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28.02.2024 14:58 Відповісти
Деякі вчинки важко пояснити.
Наприклад, навіщо Саакашвілі повернувся додому?
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28.02.2024 15:06 Відповісти
враг нашего врага, наш друг
пусть у нее все получится...
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28.02.2024 15:07 Відповісти
Прісвятая Бутербродіца
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28.02.2024 15:16 Відповісти
Не бидло ж, як ти от.
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28.02.2024 16:47 Відповісти
Подивимось на голосування.
Якщо бояться визнати росію країною-терористом, то нехай борються як із мафією.
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28.02.2024 15:30 Відповісти
Что характерно слово Украина предпочитает вообще не упоминать и постоянно трындит что ***** плохой а народ на расеюшке ни при чём.
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28.02.2024 15:41 Відповісти
Вдова Навального витісняє геополітика всіх часів з інфопростору. 😁

Може ЗЄ стати вдовою...
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28.02.2024 15:58 Відповісти
Безутішна вдова боться вимовити слово Україна, як ***** боялось вимовити слово Навальний. То чим вона краща?
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28.02.2024 16:19 Відповісти
Юля, чий Крим?
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28.02.2024 17:20 Відповісти
эта шмара в обращении рассуждала о будущем прекрасной расеи!хотя всему миру давно известно что никакого будущего у страны террориста,империи насилия и зла нет и быть не может!
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28.02.2024 18:54 Відповісти
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28.02.2024 18:55 Відповісти
Зараз бєзутєшная вдова доводить всьому світу, що раісянє хороші і з них треба знімати санкції , бо вони не працюють, а зброю нам давати теж не треба, бо вона також не працює. Ця ТП своіми промовами допомагає ***** та його людожерам, навіть не підозрюючи про це.

А ось така «отчаявщаяся *********» буде обурюватись, що Україна на не проливає сльози за їхнім бутербродним, якого ця Люля сама відпустила у лапи *****. Шоб ви всі там провалились, імперці грьобані.
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28.02.2024 23:00 Відповісти
 
 