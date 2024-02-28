Вдова Навального виступила в Європарламенті: З Путіним не можна домовлятися, ви маєте справу не з політиком, а з монстром
З російським диктатором Володимиром Путіним не можна вести перемовини, не можна домовлятися із вбивцею та тираном.
Таку думку висловила вдова Юлія Навальна у своєму виступі в Європарламенті у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Публічне вбивство ще раз показало, що Путін здатний на все, і що з ним не можна домовлятися... Ви не можете зашкодити Путіну, ухваливши чергову резолюцію, або розширивши черговий пакет санкцій, які нічим не відрізняються від попередніх. Ви не можете перемогти його, думаючи, що він принципова людина, яка має мораль і правила. Він не такий, ви маєте справу не з політиком, а з монстром", - зазначила Навальна.
На думку вдови опозиціонера, Путін є лідером організованого злочинного угруповання, тож треба боротись насамперед з наближеними до нього друзями та соратниками, що "зберігають мафіозні гроші".
"Ми повинні боротися зі злочинним угрупованням, і політична інновація тут полягає в тому, щоб застосовувати методи боротьби з організованою злочинністю, а не дипломатичні ноти, розслідувати фінансові махінації, а не робити заяви про занепокоєння", - додала вона.
Навальна наголосила, що Путін повинен відповісти за те, що він зробив з Росією та з її мирною сусідкою.
Голосування за резолюцію щодо вбивства Олексія Навального та необхідності дій ЄС на підтримку політичних в'язнів і пригнобленого громадянського суспільства в Росії має відбутися в Європарламенті 29 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Вторая смєна! Вторая смєна!"
(хф "Фантомас разбушевался"
Навальная хорошая
русскаяженщина
пи-си: з нею треба мати справи, бо вона зараз реально на чолі російської опозиції
Не дивно, що нашим населенням керують обрані цим населенням зеленські, єрмаки, татарови.
Такі зави тієї сучки формують думку що русськіє харошіє - путєна памагітє убрать і памагітє встать с калєн харошім русськім.
Гидота під назвою Рассєя повинна здохнути та розвалитись на національні держави.
В цей період точно впаде завзятість рашистського біосміття на фронті.
Ізраїль не питає "чия Палестина"
Тому в нас і "рашаопозиції" зовсім протилежні цілі
------
Немає на росії ніяких опозиціонерів, є лише вороги режиму.
Наприклад, навіщо Саакашвілі повернувся додому?
пусть у нее все получится...
Якщо бояться визнати росію країною-терористом, то нехай борються як із мафією.
Може ЗЄ стати вдовою...
А ось така «отчаявщаяся *********» буде обурюватись, що Україна на не проливає сльози за їхнім бутербродним, якого ця Люля сама відпустила у лапи *****. Шоб ви всі там провалились, імперці грьобані.