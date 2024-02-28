Вдова Навального виступила в Європарламенті: З Путіним не можна домовлятися, ви маєте справу не з політиком, а з монстром

З російським диктатором Володимиром Путіним не можна вести перемовини, не можна домовлятися із вбивцею та тираном.

Таку думку висловила вдова Юлія Навальна у своєму виступі в Європарламенті у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Публічне вбивство ще раз показало, що Путін здатний на все, і що з ним не можна домовлятися... Ви не можете зашкодити Путіну, ухваливши чергову резолюцію, або розширивши черговий пакет санкцій, які нічим не відрізняються від попередніх. Ви не можете перемогти його, думаючи, що він принципова людина, яка має мораль і правила. Він не такий, ви маєте справу не з політиком, а з монстром", - зазначила Навальна.

На думку вдови опозиціонера, Путін є лідером організованого злочинного угруповання, тож треба боротись насамперед з наближеними до нього друзями та соратниками, що "зберігають мафіозні гроші".

"Ми повинні боротися зі злочинним угрупованням, і політична інновація тут полягає в тому, щоб застосовувати методи боротьби з організованою злочинністю, а не дипломатичні ноти, розслідувати фінансові махінації, а не робити заяви про занепокоєння", - додала вона.

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Навальна наголосила, що Путін повинен відповісти за те, що він зробив з Росією та з її мирною сусідкою.

Голосування за резолюцію щодо вбивства Олексія Навального та необхідності дій ЄС на підтримку політичних в'язнів і пригнобленого громадянського суспільства в Росії має відбутися в Європарламенті 29 лютого.