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Новини Війна
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Польща не відправлятиме свої війська до України, - міністр оборони Косіняк-Камиш

армія,польща,польська

У Польщі відреагували на ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості відправки військ НАТО до України.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Таких планів немає, Польща не посилатиме свої війська в Україну. Ми дуже чітко про це говорили – і президент, і прем’єр-міністр, і я це підтверджую: введення польських військ в Україну не планується", - зазначив він.

Косіняк-Камиш наголосив, що позиція Польщі чітка: допомога Україні має надаватися у формі спільних оборонних закупівель і передачі техніки, а не направленням військ.

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Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

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Автор: 

НАТО (6459) Польща (8523) Косіняк-Камиш Владислав (46)


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Топ коментарі
+22
Дякуємо нам вже вистачає ваших фермерів …..
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29.02.2024 13:18
+21
поляки всю армію кинули на нищення української агропродукції! Їм немає часу на інше
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29.02.2024 13:15
+20
Ой та на вас в Україні вже ніхто надії непокладає,згниділа польша.
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29.02.2024 13:16
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Ясно Бо ми по рилу можемо дати
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29.02.2024 13:15 Відповісти
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29.02.2024 13:36 Відповісти
Ай, Маладец! Єто по нашому! По русски!

Сидите поляки в сторонке, пока мы вашего соседа добьем.

А с вами потом поговорим…
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29.02.2024 15:11 Відповісти
Польская Влада повністью наклала у штани.

Та стала у « бойову позу» страуса - голова у пісок
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29.02.2024 15:14 Відповісти
поляки всю армію кинули на нищення української агропродукції! Їм немає часу на інше
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29.02.2024 13:15 Відповісти
Ой та на вас в Україні вже ніхто надії непокладає,згниділа польша.
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29.02.2024 13:16 Відповісти
Сусід кров"ю спливає а вам пох
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29.02.2024 13:17 Відповісти
Дякуємо нам вже вистачає ваших фермерів …..
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29.02.2024 13:18 Відповісти
Тракторні війська фсб рф уже в польщі. Зайнявся краще нагальними проблемами а не гопника заспокоювати.
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29.02.2024 13:18 Відповісти
Усі вояки на трактори залізли
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29.02.2024 13:19 Відповісти
Чекаєте "Дива на Віслі-2"?
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29.02.2024 13:20 Відповісти
Нам вже й "польських фермерів" вистачає. По вуха. А з кацапськими агентами ми вже не впораємось. Та й у Польщі начебто органи є, якщо вони ще не потрапили під шефство фЕсЕбЕ.
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29.02.2024 13:22 Відповісти
Щоб стріляти нам у спину ?!!!!!!
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29.02.2024 13:22 Відповісти
Щоби постояти на кордоні з РБ.
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29.02.2024 13:24 Відповісти
сцикуни!
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29.02.2024 13:24 Відповісти
черговий вскукарек куколдів 😂
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29.02.2024 13:26 Відповісти
Краще дивіться щоб Україна не відправила до Польщі свої війська.
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29.02.2024 13:28 Відповісти
Нема на вас Бандери та Богдана Хмельницького...
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29.02.2024 13:29 Відповісти
звичайно, будуть блокувати кордон )) блокєратори *****
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29.02.2024 13:29 Відповісти
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29.02.2024 14:14 Відповісти
Так їх трахтористи не випустять
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29.02.2024 13:32 Відповісти
Самое главное господа поляки, что вас в Украину ни кто не приглашает.
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29.02.2024 13:36 Відповісти
Ще би - войсько польське гонорове - вшисткі баби на роверах ! Ще упівці цю приповідку склали.
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29.02.2024 13:36 Відповісти
Перепейсь сцикунів продовжується
Далі буде....
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29.02.2024 13:37 Відповісти
Та від вас допомоги хоч відбавляй-перевізники,трактористи,мисливці....Дякуємо ми колись вам всім віддячимо.... все так не буде!!!
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29.02.2024 13:42 Відповісти
Фермерів відправляйте і війні кінець
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29.02.2024 13:47 Відповісти
пшеки, а на фіга? ваших фермерів досить...
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29.02.2024 13:56 Відповісти
Польща не відправлятиме свої війська до України. А навпаки для фашистського кремля вона злочинно блокує кордон з Україною. При цьому підло у величезних масштабах торгує сільсько-господарською продукцією з паРашею та з її колонією Білоруссю.
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29.02.2024 13:58 Відповісти
Ще один "брат" зламався. Ваша пшеки хата не зкраю. Ваша хата може бути наступна.
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29.02.2024 14:07 Відповісти
Польща не посилатиме свої війська в Україну. Ми дуже чітко про це говорили - і президент, і прем'єр-міністр, і я це підтверджую: введення польських " блокераторних прорашистських контингентів для блокування польсько-українського кордону , яке планувалося із рашистом ,так і буде виконуватися, згідно досягнутих раніше домовленностей ",
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29.02.2024 14:09 Відповісти
Дуже і дуже погано, нам крайнє необхідна військова коаліція і допомога, подивіться на карту хто пре на нас
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29.02.2024 14:38 Відповісти
Польща не відправлятиме свої війська до України, - міністр оборони Косіняк-Камиш.
Польща буде відправляти бидлюків для блокування українського транспорту.
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29.02.2024 14:39 Відповісти
Поляки запросто введуть війська в Україну. Як і мадяри з румунами. Але є нюанс.
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29.02.2024 14:40 Відповісти
Єще польска нє зґінєла
Алє зґінєт мусі!
Єще поляк украйонцу
Буде чістіть бути!
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29.02.2024 14:41 Відповісти
Бо треба на своїй території з зерном повоювати.
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29.02.2024 14:42 Відповісти
Від війни не зарікайтесь, якшо ви не ідете на війну, то війна прийде до вас.
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29.02.2024 15:26 Відповісти
У нас своїх засранців вистарчає..навіщо нам ще польські?
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29.02.2024 15:38 Відповісти
Якщо гора не йде до Мвгомета, то...
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29.02.2024 16:01 Відповісти
ну що, псякров буде воювати на теріторії польщі.
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29.02.2024 21:12 Відповісти
не хочу видеть этих гнид тут
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01.03.2024 01:38 Відповісти
 
 