Польща не відправлятиме свої війська до України, - міністр оборони Косіняк-Камиш.

У Польщі відреагували на ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості відправки військ НАТО до України.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Таких планів немає, Польща не посилатиме свої війська в Україну. Ми дуже чітко про це говорили – і президент, і прем’єр-міністр, і я це підтверджую: введення польських військ в Україну не планується", - зазначив він.

Косіняк-Камиш наголосив, що позиція Польщі чітка: допомога Україні має надаватися у формі спільних оборонних закупівель і передачі техніки, а не направленням військ.

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Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

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