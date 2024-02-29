Одна людина загинула внаслідок авіаудару РФ по селу Юльївка на Запоріжжі
Окупанти завдали удару керованими авіабомбами по селу Юльївка Запорізького району Запорізької області, загинула людина.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по прифронтовому селу Юльївка. Приблизно о 13.10 військові РФ нанесли авіаудар керованими авіабомбами по Новоолександрівській громаді Запорізького району. І забрали життя безневинної людини.
Інформація про поранених та руйнування уточнюється", - написав він.
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Olyx
показати весь коментар29.02.2024 14:57 Відповісти Мені подобається 1
ВІКТОР #474355
показати весь коментар29.02.2024 16:01 Відповісти Мені подобається 0
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