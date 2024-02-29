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Новини Агресія Росії проти України
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Одна людина загинула внаслідок авіаудару РФ по селу Юльївка на Запоріжжі

область,запорізька

Окупанти завдали удару керованими авіабомбами по селу Юльївка Запорізького району Запорізької області, загинула людина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по прифронтовому селу Юльївка. Приблизно о 13.10 військові РФ нанесли авіаудар керованими авіабомбами по Новоолександрівській громаді Запорізького району. І забрали життя безневинної людини.

Інформація про поранених та руйнування уточнюється", - написав він.

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Автор: 

обстріл (28613) Запорізька область (3624)


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29.02.2024 14:57 Відповісти
Від зеленої брехні,в москальні літаків менше не стає.
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29.02.2024 16:01 Відповісти
 
 