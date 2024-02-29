Соратника Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Соратнику ліквідованого екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви оголосили вирок. Чоловік шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви, якого ліквідували наприкінці 2023 року в Росії.

"Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ. Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення рф для проведення підривної діяльності на користь окупантів. За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру", - йдеться в повідомленні.

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Його затримали під час спецоперації на території області восени 2022 року.

"Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з кивою. Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері", - зазначили в СБУ.

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 6 грудня на території готелю у Підмосков'ї виявили тіло зрадника України Іллі Киви. Його ліквідували в рамках спецоперації СБУ.

Джерела Цензор.НЕТ в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви.

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