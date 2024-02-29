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Соратника Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

наручники,сізо,тюрма,злочинці

Соратнику ліквідованого екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви оголосили вирок. Чоловік шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви, якого ліквідували наприкінці 2023 року в Росії.

"Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ. Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення рф для проведення підривної діяльності на користь окупантів. За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Царьов про ліквідацію Киви у Підмосков’ї: "Безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают эффективно. Списки на ликвидацию визирует Зеленский". ВIДЕО

Його затримали під час спецоперації на території області восени 2022 року.

"Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з кивою. Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері", - зазначили в СБУ.

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 6 грудня на території готелю у Підмосков'ї виявили тіло зрадника України Іллі Киви. Його ліквідували в рамках спецоперації СБУ.

Джерела Цензор.НЕТ в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви.

Читайте: Ліквідація Киви підтверджує, що вороги відповідатимуть за свої злочини. Всі деталі спецоперацій суспільство дізнається після перемоги, - СБУ

Автор: 

вирок (1077) СБУ (12842) Кива Ілля (377) Дніпропетровська область (3756)


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Топ коментарі
+7
Треба було відправити до дружбана киви, а так 15 років кормити підарка!🤬
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29.02.2024 17:17
+6
шуфрич?
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29.02.2024 17:16
+3
Шуфрича з калаМойським, переховує влада Зеленського, від Суду Людського!!
Вони мабуть, таки, їй відслюнявили копієчку … за нагадані послуги…
Це ж не якісь там, дубінський чи насралов, у зеленій ковдрі казенній з Феофанії… Одні збитки від них…, але теж, вони таки, відкосили від захисту України!! Модернізували схеми, привладні…
Співпадіння чи …
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29.02.2024 17:34
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шуфрич?
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29.02.2024 17:16 Відповісти
Та ну. Соратники ківи це та влада, яка йому ордени давала і нагородну зброю. А було все це з 2014 до 2019.
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29.02.2024 17:34 Відповісти
да ну...і скільки ви чекали щоб це написати...сподіваюсь що ви отримуєте добрі гроші за такі пости....
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29.02.2024 17:38 Відповісти


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Реєстрація:10.02.2024
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29.02.2024 17:39 Відповісти
Якщо є що заперечити, заперечь по суті. А так ..... черговий пшик.....
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29.02.2024 17:43 Відповісти
пробачте мене, але з ботами нема сенсу і часу дискутувати..допобачення
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29.02.2024 17:47 Відповісти
Треба було відправити до дружбана киви, а так 15 років кормити підарка!🤬
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29.02.2024 17:17 Відповісти
А хвамилие назвать стесняются?
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29.02.2024 17:20 Відповісти
Ківі жив
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29.02.2024 17:20 Відповісти
реали ?

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29.02.2024 17:26 Відповісти
сьогодні в АТБ бачив.
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29.02.2024 17:28 Відповісти
соратнік ківа в застенке СБУ - уже "побрили"

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29.02.2024 17:24 Відповісти
Нарешті ківі зустрінеться з манго, дуже на це чекаю.
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29.02.2024 17:28 Відповісти
Якщо соратнік, вимагаємо на восоєдінєніє однопартійців, якщо ківі неможливо до нього, то засудженого відправити до ківи.
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29.02.2024 17:30 Відповісти
Шуфрича з калаМойським, переховує влада Зеленського, від Суду Людського!!
Вони мабуть, таки, їй відслюнявили копієчку … за нагадані послуги…
Це ж не якісь там, дубінський чи насралов, у зеленій ковдрі казенній з Феофанії… Одні збитки від них…, але теж, вони таки, відкосили від захисту України!! Модернізували схеми, привладні…
Співпадіння чи …
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29.02.2024 17:34 Відповісти
ОПЗЖ -це і є зрадницька партія де були кацапські агенти
Але багато хто голосував за ОПЗЖ
Тобто хотіли Росії
Це або пенсіонери які плачуть за СРСР або етнічні кацапи
І таких партій в Україні було багато
А народ голосує аби голосувати
Щось дали пенсіонеру, і він з радістю проголосує
А йому що?
Це страждає молодь а не пенсіонер яко нічого втрачати
Тому в Україні може щось змінитися тільки тоді коли зникнуть покоління які плачуть за СРСР
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29.02.2024 17:37 Відповісти
А міг піти шляхом Киви.
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29.02.2024 17:46 Відповісти
Маловато буде. А може як Ківі - на довічне..
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29.02.2024 17:48 Відповісти
На вiчне
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29.02.2024 18:23 Відповісти
Чому НЕ засудили до 25 років тюрми ???
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29.02.2024 18:42 Відповісти
 
 