Україна і Туреччина домовилися продовжити "транспортний безвіз" до завершення війни

"Транспортний безвіз" з Туреччиною діятиме щонайменше до завершення війни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України провела засідання Змішаної комісії з перевезень з Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини. Результат роботи – продовження лібералізації вантажних перевезень. "Транспортний безвіз", або ж лібералізація вантажних перевезень з Туреччиною, включає двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом.

"Вдячний турецьким колегам за конструктивну співпрацю для розвитку економік обох країн. Продовження лібералізації вантажних перевезень – це приклад ухвалення рішень на основі цифр та реальних показників щодо позитивного впливу на ринок двосторонніх перевезень. З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", – підкреслив Віцепрем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Таким чином для виконання вантажних і транзитних перевезень не потрібно дозволів. Домовленості включають бездозвільний проїзд для порожнього вʼїзду вантажівок. Відповідне рішення зафіксоване протоколом засідання.

Окрім цього, вдалось збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на одну тисячу – до 3500.



