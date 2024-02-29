Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, - Повітряні сили

29 лютого увечері війська РФ атакували територію України ударними БпЛА з кількох напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"БпЛА з південного-сходу через Запорізьку область зайшов на Дніпропетровщину, вектор руху на Дніпро. БпЛА в Синельниківському районі в напрямку Дніпра. БпЛА курсом на Новомосковськ Дніпропетровської області. БпЛА в південній частині Павлограда Дніпропетровської області", - повідомили військові.

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Також про загрозу безпілотників повідомили у Харківській області: "БпЛА в Чугуївському районі Харківської області, курс південний".



