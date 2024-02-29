Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, - Повітряні сили
29 лютого увечері війська РФ атакували територію України ударними БпЛА з кількох напрямків.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"БпЛА з південного-сходу через Запорізьку область зайшов на Дніпропетровщину, вектор руху на Дніпро. БпЛА в Синельниківському районі в напрямку Дніпра. БпЛА курсом на Новомосковськ Дніпропетровської області. БпЛА в південній частині Павлограда Дніпропетровської області", - повідомили військові.
Також про загрозу безпілотників повідомили у Харківській області: "БпЛА в Чугуївському районі Харківської області, курс південний".
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мабуть перед смертю 😠
Але перед своєю смертю, прутін криваво гадить в Україні!
Пильнуймо та боронімо Україну !!! Не сподіваймося на отих істот з московськага КВНу!! Вони уже приречені, ще зОману….
Слава Україні!
Я переконаний це в кінче потрібно чі не так?