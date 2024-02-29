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Новини Війна
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Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, - Повітряні сили

шахед

29 лютого увечері війська РФ атакували територію України ударними БпЛА з кількох напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"БпЛА з південного-сходу через Запорізьку область зайшов на Дніпропетровщину, вектор руху на Дніпро. БпЛА в Синельниківському районі в напрямку Дніпра. БпЛА курсом на Новомосковськ Дніпропетровської області. БпЛА в південній частині Павлограда Дніпропетровської області", - повідомили військові.

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Також про загрозу безпілотників повідомили у Харківській області: "БпЛА в Чугуївському районі Харківської області, курс південний".

Повітряні сили про атаку російських дронів
Повітряні сили про атаку російських дронів

Автор: 

атака (346) дрони (4743) Повітряні сили (2663)


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Кацапські пі@араси невгамовні ,
мабуть перед смертю 😠
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29.02.2024 22:27 Відповісти
Якби прутін не витріщав очі, щоб налякати Світ своїм старечим видом, але сценарій картини, «Ранок стрілецької страти» - картина Василя Івановича Сурікова, написана в 1881 році, невблаганно підходить до ********* її відтворення на московії !
Але перед своєю смертю, прутін криваво гадить в Україні!
Пильнуймо та боронімо Україну !!! Не сподіваймося на отих істот з московськага КВНу!! Вони уже приречені, ще зОману….
Слава Україні!
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29.02.2024 22:57 Відповісти
а де наші шахеди ? вони в асфальті
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29.02.2024 23:05 Відповісти
Трохи чорного юмору, Юсупова де збір на укр мопеди? Чі це "другое"?
Я переконаний це в кінче потрібно чі не так?
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29.02.2024 23:11 Відповісти
 
 