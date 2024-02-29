РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11545 посетителей онлайн
Новости Война
2 384 4

Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений , - Воздушные силы

шахед

29 февраля вечером войска РФ атаковали территорию Украины ударными БпЛА по нескольким направлениям.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА с юго-востока через Запорожскую область зашел на Днепропетровщину, вектор движения на Днепр. БпЛА в Синельниковском районе в направлении Днепра. БпЛА курсом на Новомосковск Днепропетровской области. БпЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области", - сообщили военные.

Читайте также: Уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении, - Олещук. ИНФОГРАФИКА

Об угрозе беспилотников сообщили в Харьковской области: "БпЛА в Чугуевском районе Харьковской области, курс южный".

Повітряні сили про атаку російських дронів
Повітряні сили про атаку російських дронів

Автор: 

атака (381) дроны (3955) Воздушные силы (2321)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапські пі@араси невгамовні ,
мабуть перед смертю 😠
показать весь комментарий
29.02.2024 22:27 Ответить
Якби прутін не витріщав очі, щоб налякати Світ своїм старечим видом, але сценарій картини, «Ранок стрілецької страти» - картина Василя Івановича Сурікова, написана в 1881 році, невблаганно підходить до ********* її відтворення на московії !
Але перед своєю смертю, прутін криваво гадить в Україні!
Пильнуймо та боронімо Україну !!! Не сподіваймося на отих істот з московськага КВНу!! Вони уже приречені, ще зОману….
Слава Україні!
показать весь комментарий
29.02.2024 22:57 Ответить
а де наші шахеди ? вони в асфальті
показать весь комментарий
29.02.2024 23:05 Ответить
Трохи чорного юмору, Юсупова де збір на укр мопеди? Чі це "другое"?
Я переконаний це в кінче потрібно чі не так?
показать весь комментарий
29.02.2024 23:11 Ответить
 
 