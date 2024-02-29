Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений , - Воздушные силы
29 февраля вечером войска РФ атаковали территорию Украины ударными БпЛА по нескольким направлениям.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"БпЛА с юго-востока через Запорожскую область зашел на Днепропетровщину, вектор движения на Днепр. БпЛА в Синельниковском районе в направлении Днепра. БпЛА курсом на Новомосковск Днепропетровской области. БпЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области", - сообщили военные.
Об угрозе беспилотников сообщили в Харьковской области: "БпЛА в Чугуевском районе Харьковской области, курс южный".
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мабуть перед смертю 😠
Але перед своєю смертю, прутін криваво гадить в Україні!
Пильнуймо та боронімо Україну !!! Не сподіваймося на отих істот з московськага КВНу!! Вони уже приречені, ще зОману….
Слава Україні!
Я переконаний це в кінче потрібно чі не так?