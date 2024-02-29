Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений , - Воздушные силы

29 февраля вечером войска РФ атаковали территорию Украины ударными БпЛА по нескольким направлениям.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА с юго-востока через Запорожскую область зашел на Днепропетровщину, вектор движения на Днепр. БпЛА в Синельниковском районе в направлении Днепра. БпЛА курсом на Новомосковск Днепропетровской области. БпЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области", - сообщили военные.

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Об угрозе беспилотников сообщили в Харьковской области: "БпЛА в Чугуевском районе Харьковской области, курс южный".



