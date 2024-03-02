Минулої ночі знищено 14 із 17 "Шахедів", - Генштаб
У ніч на 2 березня ворог атакував Україну, використавши 17 БпЛА типу "Shahed".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 17 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БпЛА було знищено", - інформують у Генштабі.
Що наразі відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 2 березня
Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
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Наталья Тамариск
показати весь коментар02.03.2024 08:23 Відповісти Мені подобається 0
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