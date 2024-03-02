Минулої ночі знищено 14 із 17 "Шахедів", - Генштаб

У ніч на 2 березня ворог атакував Україну, використавши 17 БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 17 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БпЛА було знищено", - інформують у Генштабі.

Що наразі відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 2 березня

Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.