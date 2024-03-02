Прошлой ночью уничтожены 14 из 17 "Шахедов", - Генштаб

В ночь на 2 марта враг атаковал Украину, использовав 17 БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 ударных БпЛА были уничтожены", - информируют в Генштабе.

Что известно об атаке "Шахедами" в ночь на 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

На 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

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