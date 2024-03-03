Наслідки російських обстрілів областей за минулу добу: 2 людини загинули

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Під ворожим вогнем опинилися 65 населених пунктів та 134 об’єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це повідомляє Ситуаційний центр Міноборони України.

Херсонщина та Миколаївщина

Минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, під ворожим вогнем опинилися понад 20 міст та сіл області. Пошкоджені 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено поштове відділення.

"Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазин. Також пошкоджені автівки. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення, - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Миколаївській області минулої доби ворог декілька разів обстріляв акваторію та територію Очаківської громади. Також під ворожим артилерійським обстрілом були й населені пункти і берегова лінія Куцурубської громади.

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ворожі обстріли по акваторії Очаківської громади фіксувалися 2 березня, о 08:58 та вночі 3 березня, о 00:03. Також вночі під ворожим артилерійським обстрілом були й населені пункти і берегова лінія Куцурубської громади.

Удень, 2 березня ворог спрямував FPV-дрони по акваторії та території Очаківської громади. Постраждалих немає.

221 удар завдали загарбники по 10 населених пунктах Запорізької області

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти вгатили 3 авіаснарядами по Малій Токмачці й Роботиному, атакували 44 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине, а також здійснили 11 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки.

163 артудари прийшлися по території Оріхова, Малинівки, Омельника, Приморського, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

2 березня від ворожого артснаряду загинув 38-річний житель Приморського Василівського району.

Луганщина й Донеччина

Протягом 2 березня зафіксовано три вибухи запалювальних боєприпасів на околиці Невського Луганської області.

"Винило загоряння. Частково вигоріли лісопосадка та суха рослинність. Наразі загрози цивільному населенню немає", - розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

На Донеччині ракетних ударів зазнали Мирноград і Покровськ. Поранення дістали п’ятеро людей, повідомили у прокуратурі Донецької області.

"У ніч на 3 березня 2024 року збройні сили РФ здійснили масовану ракетну атаку на м. Мирноград, випустивши 4 ракети, попередньо – "С-300". Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою. Дістали поранення двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік.

О 06:30, росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по м. Покровську, де в епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки. Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Сумська та Чернігівська області

Протягом дня 2 березня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади, - повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

"Уночі та зранку 3 березня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

У Чернігівській області протягом минулої доби ворог обстріляв три громади. Як повідомили в ОК "Північ", окупанти били зі ствольної артилерії, мінометів, САУ, скинули НВП з БПЛа.

Також минулої доби завдали ракетного удару по Дніпру та обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області, завдали авіаударів по Берестовому та Куп’янську.