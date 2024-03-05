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Макрон закликав союзників не бути боягузами щодо війни України

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Чехії заявив, що союзникам України час активізуватися, підкресливши, що зараз не час бути боягузливим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми, безумовно, наближаємось до моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом", — сказав Макрон французьким емігрантам, які проживають у Празі.

Говорячи про вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив, що Франція та Чехія "добре усвідомлюють, що війна знову на нашій землі (в Європі), що деякі держави, які стали неконтрольованими, з кожним днем дедалі більше погрожують нападом на нас, і що нам доведеться відповідати історії та мужності, якої вона вимагає".

Також читайте: Франція не розглядає відправку своїх військ в Україну в найближчому майбутньому, - Макрон

Зазначається, що президент Франції зіткнувся з негативною реакцією багатьох західних союзників після того, як він відкрито обговорив ідею відправки західних військ в Україну на конференції з питань України в Парижі 26 лютого.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Автор: 

Франція (3084) Макрон Емманюель (1473)


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Топ коментарі
+17
Реально змінилась думка про цього Політика, з нерішучої, непевної людини, що закликала до миру з лишньохромосомими людини він став одним з найвпливовішим політиком світу своєю жорсткою позицією щодо відправки зброї та контингенту на війну з підо.рашкою!
Ну і звичайно наші лишньохромосомі опущені біосміттьєві троляки з-за поребрику ваш вихід, давайте вже ваші зрадливі коментарі типу :це не правда не так швидко буде і тому подібну діч типу "вже немає сечі терпіти це борошно"!
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05.03.2024 17:05
+14
дістали Емануеля пєчєнєги та пісьма Богдана Хмельницького
озвєрєл ле мужик

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05.03.2024 17:07
+9
Добре що деГоль з Кюрі свого часу послали в грубій формі своїх заокеанських "партнерів" з їх "гарантіями", тепер у Франції є бомба ракети і літаки.
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05.03.2024 17:21
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Реально змінилась думка про цього Політика, з нерішучої, непевної людини, що закликала до миру з лишньохромосомими людини він став одним з найвпливовішим політиком світу своєю жорсткою позицією щодо відправки зброї та контингенту на війну з підо.рашкою!
Ну і звичайно наші лишньохромосомі опущені біосміттьєві троляки з-за поребрику ваш вихід, давайте вже ваші зрадливі коментарі типу :це не правда не так швидко буде і тому подібну діч типу "вже немає сечі терпіти це борошно"!
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05.03.2024 17:05 Відповісти
а що кардинально змінилось, крім слів ?
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05.03.2024 18:20 Відповісти
Франція і так постачає Scalp( Шторм Шадоу) і закладує військову допомогу по 3 мільярда доларів кожен рік. Це більше камінь в Шольца, щоб Тауруси давав. І в принципі, Італія і Іспанія теж можуть робити більше.
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05.03.2024 18:41 Відповісти
Змінилось те що з початку широкомасштабного вторгнення Франція гадала безпрецедентну до цього військову в тому числі летальну(ням - ням для каців), а ще готує своє війська до війни з ворогом, і розглядає введення їх в Україну, так як на початку тільки розглядали поставку зброї, а зараз промоніторьте скільки її було передано Францією!
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05.03.2024 19:39 Відповісти
дістали Емануеля пєчєнєги та пісьма Богдана Хмельницького
озвєрєл ле мужик

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05.03.2024 17:07 Відповісти
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05.03.2024 17:10 Відповісти
Вот почему Трамп и хочет расформировать НАТО - От этой организации нет никакого толка, только поглощение ресурсов. Куча военной техники используется исключительно для парадов и военных учений. Трамп хочет создать боеспособный блок с теми кто хочет и будет воевать в момент глобальной угрозы, а не прикрываться вывеской НАТО

Макрон это понял что в военном блоке Европы грядет большой шухер и всех кто в этом блоке прижился как трутни выбросят оставив самые боеспособных.
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05.03.2024 17:10 Відповісти
куда ви викинете мудярщину та словаччину, які в центрі Європи ?

настав час створити єдині віська Європи з єдиним командуванням і зі всіх по 3-5% на військові витрати на їх утримання

а реднеки хай бодаються з чайнезами та пупсом-кімом, ми то з рашкою на європейському театрі розберемось, а вот як вони не знаю.
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05.03.2024 17:19 Відповісти
Трамп зрозумів що значно ефективніше потратити суму рівнозначну потраченій на НАТО на три - чотири держави такі як Франція, Великобританія та Україна, ніж утримувати 30 країн таких як Угорщина та Слваччина. І то є вірно - на ринг потрібно випускати боксерів, а не балярин. А ті країни які виконують роль балярин можуть платити за свою беспеку тим хто їх буде захищати.
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05.03.2024 17:27 Відповісти
не все так просто.
хитросдєланий орбан заспівав останнім часом, що мудярщина не хоче мати спільного кордону із рашкою і воліла би мати, як він виразився, курва "буфер" себто залишки України
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05.03.2024 18:15 Відповісти
Трамп опущена пропід.аросійська шляпа - політичний труп, як і будь які політики, що підтримують гнилу піде.рацію
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05.03.2024 19:41 Відповісти
та не хоче Трамп розпускати ніяке НАТО. він навпаки хоче, щоб країни-члени НАТО витрачали на оборону 2% від свого ВВП. просто він фрік і тому робить такі радикальні і недипломатичні заяви, щоб НАТО проснулось. от нехай і просинається Європа і запускає свій ВПК, паралельно закупляючи зброю і у США.
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05.03.2024 17:22 Відповісти
Прибабахані трампісти чомусь забувають. що цей рижий покидьок відверто казав, що Україна повинна поступитися теріторіями на користь русні.
І продовжують вигадувати нові виправдання.
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05.03.2024 17:52 Відповісти
і ще казав що Крим належить рашці
ми все пам'ятаєм! гуппі - це ті, які в акваріумі
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05.03.2024 18:18 Відповісти
Трамп сдал бы Украину Путину!!!

Приход Трампа в Белый Дом означал бы катастрофу мирового исторического масштаба. Как приход Гитлера или Сталина, например, в свое время. Это был бы конец Америки в том виде, в котором мы ее знали. Это был бы конец Свободного мира. Это был бы конец независимой Украины.

Потому что Трамп был бы другим Трампом.

В первый приход Трамп многого не знал. Старался формально действовать в рамках закона. Много времени заняла расстановка своих людей. Много времени заняла война с Мюллером.

В Конгрессе была Пелоси, которая боролась с Трампом.

И так и пролетели 4 года. То есть, Америке хватило инерции, запаса хода пережить Трампа за счет устойчивости системы и традиций.

Но. Но в случае нового прихода Трампа он не будет уже терять время. Им будет руководить ярость и месть.

Он сразу назначит на ключевые посты подонков и агентов России, таких как генерал Флинн, Гейтс, Беннон, Джордан, Тейлор Грин и тд - Генпрокуратура, Пентагон, ФБР и тд.

Он будет преследовать своих врагов (демпартию и др.) как Путин - их будут сажать и убивать.

Он будет просто игнорировать Конгресс.

Он заявит членам НАТО, что на США не следует рассчитывать и это же он сообщит Путину - делай что хочешь, Запада нет.

Он сообщит в первый же день Украине и Путину, что США прекращают любую помощь Украине. И только дело времени пока Путин превратит Украину в Беларусь.

Приход Трампа в Белый Дом был бы самым черным днем этого столетия. (с)
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05.03.2024 18:48 Відповісти
"Всі сумніви роблять боягузів з нас..." (с)
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05.03.2024 17:13 Відповісти
Шановний пане Макрон якщо ти не боягуз, дай літаки та ЗРК
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05.03.2024 17:14 Відповісти
кому? водолазам з Тиси? так це ж підводні війська..
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05.03.2024 17:25 Відповісти
А ти за кацапів, я так розумію
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05.03.2024 17:30 Відповісти
зброя сама по собі не перемагає ворога - перемагають люди..
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05.03.2024 17:35 Відповісти
Згоден, але на ту кількість особового складу у нас нема даже довоєнного забезпечення військовою технікою, а якщо взяти за приклад армію Франції то співідношення особового складу до одиниць техніки то нам як до Марса
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05.03.2024 18:07 Відповісти
маєте те, що маєте..
хто вам лікар?
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07.03.2024 13:57 Відповісти
ЗРК вони дають...А щодо літаків, військові вибрали на свою голову Ф-16. Бо вони найпоширеніші у світі. Але з врахуванням ситуації в США, краще б вибрали французські Міражі і шведські Грипени. Все виробництво і комплектуючі під боком. Але хто знав, що США захворіє..Знав би прикуп...
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05.03.2024 18:55 Відповісти
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05.03.2024 17:14 Відповісти
всі, так чи інакше, чогось бояться..
але коли є сильна мотивація, то страх можна перебороти..
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05.03.2024 17:18 Відповісти
Цікаво, що це так Макрона торкнуло? Наче яка бабка пошептала. Треба б ще до Шольца цю бабцю запросити.
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05.03.2024 17:19 Відповісти
хло на дзвінки не відповідає..?
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05.03.2024 17:26 Відповісти
Так вона там, схоже, не вилазить від нього. Тільки бабця поломана.
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05.03.2024 17:27 Відповісти
Добре що деГоль з Кюрі свого часу послали в грубій формі своїх заокеанських "партнерів" з їх "гарантіями", тепер у Франції є бомба ракети і літаки.
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05.03.2024 17:21 Відповісти
раніше називав його, коли він все до пуйла звертався, Емманюель Мермишель, зараз бачу наче справжній Макрон
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05.03.2024 17:25 Відповісти
Не спішимо. Спостерігаємо.
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05.03.2024 17:28 Відповісти
Как сказал один из греков(не помню) - Легко быть храбрым на расстоянии.
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05.03.2024 17:34 Відповісти
Якби Макрон після цих слів проштрикнув виделкою сосиску та хвацько відгриз половину - ефект був би ще сильніший! Так, Штольце?!
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05.03.2024 18:00 Відповісти
А макрон тихенько всю війну відсидів і тут з'явився на коні, або під ним..
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05.03.2024 18:16 Відповісти
Всю? Ти ще доживи до кінця війни...
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05.03.2024 19:00 Відповісти
А ти добрий хлопець..
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05.03.2024 19:18 Відповісти
Він прозрів наприкінці свого президентського терміну? Хоче піти, голосно крюкнувши дверима? Але якось запізно... Треба було раніше думати...
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05.03.2024 18:20 Відповісти
Дякуємо пану Макрону за рішучість та наполегливість у допомозі України. Якби хоч половина європейських лідерів робили як він .
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05.03.2024 18:23 Відповісти
я не боягуз, але я боюся
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05.03.2024 18:44 Відповісти
Місьє приємно дивує ..тепер)
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05.03.2024 20:05 Відповісти
 
 