Макрон закликав союзників не бути боягузами щодо війни України

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Чехії заявив, що союзникам України час активізуватися, підкресливши, що зараз не час бути боягузливим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми, безумовно, наближаємось до моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом", — сказав Макрон французьким емігрантам, які проживають у Празі.

Говорячи про вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив, що Франція та Чехія "добре усвідомлюють, що війна знову на нашій землі (в Європі), що деякі держави, які стали неконтрольованими, з кожним днем дедалі більше погрожують нападом на нас, і що нам доведеться відповідати історії та мужності, якої вона вимагає".

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Зазначається, що президент Франції зіткнувся з негативною реакцією багатьох західних союзників після того, як він відкрито обговорив ідею відправки західних військ в Україну на конференції з питань України в Парижі 26 лютого.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.