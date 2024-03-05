Макрон закликав союзників не бути боягузами щодо війни України
Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Чехії заявив, що союзникам України час активізуватися, підкресливши, що зараз не час бути боягузливим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми, безумовно, наближаємось до моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом", — сказав Макрон французьким емігрантам, які проживають у Празі.
Говорячи про вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив, що Франція та Чехія "добре усвідомлюють, що війна знову на нашій землі (в Європі), що деякі держави, які стали неконтрольованими, з кожним днем дедалі більше погрожують нападом на нас, і що нам доведеться відповідати історії та мужності, якої вона вимагає".
Зазначається, що президент Франції зіткнувся з негативною реакцією багатьох західних союзників після того, як він відкрито обговорив ідею відправки західних військ в Україну на конференції з питань України в Парижі 26 лютого.
Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні
Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.
Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.
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Ну і звичайно наші лишньохромосомі опущені біосміттьєві троляки з-за поребрику ваш вихід, давайте вже ваші зрадливі коментарі типу :це не правда не так швидко буде і тому подібну діч типу "вже немає сечі терпіти це борошно"!
озвєрєл ле мужик
Макрон это понял что в военном блоке Европы грядет большой шухер и всех кто в этом блоке прижился как трутни выбросят оставив самые боеспособных.
настав час створити єдині віська Європи з єдиним командуванням і зі всіх по 3-5% на військові витрати на їх утримання
а реднеки хай бодаються з чайнезами та пупсом-кімом, ми то з рашкою на європейському театрі розберемось, а вот як вони не знаю.
хитросдєланий орбан заспівав останнім часом, що мудярщина не хоче мати спільного кордону із рашкою і воліла би мати, як він виразився, курва "буфер" себто залишки України
І продовжують вигадувати нові виправдання.
ми все пам'ятаєм! гуппі - це ті, які в акваріумі
Приход Трампа в Белый Дом означал бы катастрофу мирового исторического масштаба. Как приход Гитлера или Сталина, например, в свое время. Это был бы конец Америки в том виде, в котором мы ее знали. Это был бы конец Свободного мира. Это был бы конец независимой Украины.
Потому что Трамп был бы другим Трампом.
В первый приход Трамп многого не знал. Старался формально действовать в рамках закона. Много времени заняла расстановка своих людей. Много времени заняла война с Мюллером.
В Конгрессе была Пелоси, которая боролась с Трампом.
И так и пролетели 4 года. То есть, Америке хватило инерции, запаса хода пережить Трампа за счет устойчивости системы и традиций.
Но. Но в случае нового прихода Трампа он не будет уже терять время. Им будет руководить ярость и месть.
Он сразу назначит на ключевые посты подонков и агентов России, таких как генерал Флинн, Гейтс, Беннон, Джордан, Тейлор Грин и тд - Генпрокуратура, Пентагон, ФБР и тд.
Он будет преследовать своих врагов (демпартию и др.) как Путин - их будут сажать и убивать.
Он будет просто игнорировать Конгресс.
Он заявит членам НАТО, что на США не следует рассчитывать и это же он сообщит Путину - делай что хочешь, Запада нет.
Он сообщит в первый же день Украине и Путину, что США прекращают любую помощь Украине. И только дело времени пока Путин превратит Украину в Беларусь.
Приход Трампа в Белый Дом был бы самым черным днем этого столетия. (с)
хто вам лікар?
але коли є сильна мотивація, то страх можна перебороти..