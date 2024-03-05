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Макрон призвал союзников не быть трусами в вопросе войны Украины

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Чехию заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время быть трусливыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом", - сказал Макрон французским эмигрантам, проживающим в Праге.

Говоря о вторжении России в Украину, Макрон заявил, что Франция и Чехия "хорошо осознают, что война снова на нашей земле (в Европе), что некоторые государства стали неконтролируемыми и с каждым днем все больше угрожают нападением на нас, и что нам придется соответствовать истории и мужеству, которого она требует".

Читайте также: Заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину показывает, что важность победы Украины дошла до западных политиков, - глава МИД Эстонии Цахкна

Президент Франции столкнулся с негативной реакцией многих западных союзников после того, как он открыто обсудил идею отправки западных войск в Украину на конференции по вопросам Украины в Париже 26 февраля.

Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Автор: 

Франция (3526) Макрон Эмманюэль (1315)


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Топ комментарии
+17
Реально змінилась думка про цього Політика, з нерішучої, непевної людини, що закликала до миру з лишньохромосомими людини він став одним з найвпливовішим політиком світу своєю жорсткою позицією щодо відправки зброї та контингенту на війну з підо.рашкою!
Ну і звичайно наші лишньохромосомі опущені біосміттьєві троляки з-за поребрику ваш вихід, давайте вже ваші зрадливі коментарі типу :це не правда не так швидко буде і тому подібну діч типу "вже немає сечі терпіти це борошно"!
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05.03.2024 17:05
+14
дістали Емануеля пєчєнєги та пісьма Богдана Хмельницького
озвєрєл ле мужик

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05.03.2024 17:07
+9
Добре що деГоль з Кюрі свого часу послали в грубій формі своїх заокеанських "партнерів" з їх "гарантіями", тепер у Франції є бомба ракети і літаки.
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05.03.2024 17:21
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Правила форума Совет форумчан
Реально змінилась думка про цього Політика, з нерішучої, непевної людини, що закликала до миру з лишньохромосомими людини він став одним з найвпливовішим політиком світу своєю жорсткою позицією щодо відправки зброї та контингенту на війну з підо.рашкою!
Ну і звичайно наші лишньохромосомі опущені біосміттьєві троляки з-за поребрику ваш вихід, давайте вже ваші зрадливі коментарі типу :це не правда не так швидко буде і тому подібну діч типу "вже немає сечі терпіти це борошно"!
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05.03.2024 17:05 Ответить
а що кардинально змінилось, крім слів ?
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05.03.2024 18:20 Ответить
Франція і так постачає Scalp( Шторм Шадоу) і закладує військову допомогу по 3 мільярда доларів кожен рік. Це більше камінь в Шольца, щоб Тауруси давав. І в принципі, Італія і Іспанія теж можуть робити більше.
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05.03.2024 18:41 Ответить
Змінилось те що з початку широкомасштабного вторгнення Франція гадала безпрецедентну до цього військову в тому числі летальну(ням - ням для каців), а ще готує своє війська до війни з ворогом, і розглядає введення їх в Україну, так як на початку тільки розглядали поставку зброї, а зараз промоніторьте скільки її було передано Францією!
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05.03.2024 19:39 Ответить
дістали Емануеля пєчєнєги та пісьма Богдана Хмельницького
озвєрєл ле мужик

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05.03.2024 17:07 Ответить
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05.03.2024 17:10 Ответить
Вот почему Трамп и хочет расформировать НАТО - От этой организации нет никакого толка, только поглощение ресурсов. Куча военной техники используется исключительно для парадов и военных учений. Трамп хочет создать боеспособный блок с теми кто хочет и будет воевать в момент глобальной угрозы, а не прикрываться вывеской НАТО

Макрон это понял что в военном блоке Европы грядет большой шухер и всех кто в этом блоке прижился как трутни выбросят оставив самые боеспособных.
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05.03.2024 17:10 Ответить
куда ви викинете мудярщину та словаччину, які в центрі Європи ?

настав час створити єдині віська Європи з єдиним командуванням і зі всіх по 3-5% на військові витрати на їх утримання

а реднеки хай бодаються з чайнезами та пупсом-кімом, ми то з рашкою на європейському театрі розберемось, а вот як вони не знаю.
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05.03.2024 17:19 Ответить
Трамп зрозумів що значно ефективніше потратити суму рівнозначну потраченій на НАТО на три - чотири держави такі як Франція, Великобританія та Україна, ніж утримувати 30 країн таких як Угорщина та Слваччина. І то є вірно - на ринг потрібно випускати боксерів, а не балярин. А ті країни які виконують роль балярин можуть платити за свою беспеку тим хто їх буде захищати.
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05.03.2024 17:27 Ответить
не все так просто.
хитросдєланий орбан заспівав останнім часом, що мудярщина не хоче мати спільного кордону із рашкою і воліла би мати, як він виразився, курва "буфер" себто залишки України
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05.03.2024 18:15 Ответить
Трамп опущена пропід.аросійська шляпа - політичний труп, як і будь які політики, що підтримують гнилу піде.рацію
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05.03.2024 19:41 Ответить
та не хоче Трамп розпускати ніяке НАТО. він навпаки хоче, щоб країни-члени НАТО витрачали на оборону 2% від свого ВВП. просто він фрік і тому робить такі радикальні і недипломатичні заяви, щоб НАТО проснулось. от нехай і просинається Європа і запускає свій ВПК, паралельно закупляючи зброю і у США.
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05.03.2024 17:22 Ответить
Прибабахані трампісти чомусь забувають. що цей рижий покидьок відверто казав, що Україна повинна поступитися теріторіями на користь русні.
І продовжують вигадувати нові виправдання.
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05.03.2024 17:52 Ответить
і ще казав що Крим належить рашці
ми все пам'ятаєм! гуппі - це ті, які в акваріумі
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05.03.2024 18:18 Ответить
Трамп сдал бы Украину Путину!!!

Приход Трампа в Белый Дом означал бы катастрофу мирового исторического масштаба. Как приход Гитлера или Сталина, например, в свое время. Это был бы конец Америки в том виде, в котором мы ее знали. Это был бы конец Свободного мира. Это был бы конец независимой Украины.

Потому что Трамп был бы другим Трампом.

В первый приход Трамп многого не знал. Старался формально действовать в рамках закона. Много времени заняла расстановка своих людей. Много времени заняла война с Мюллером.

В Конгрессе была Пелоси, которая боролась с Трампом.

И так и пролетели 4 года. То есть, Америке хватило инерции, запаса хода пережить Трампа за счет устойчивости системы и традиций.

Но. Но в случае нового прихода Трампа он не будет уже терять время. Им будет руководить ярость и месть.

Он сразу назначит на ключевые посты подонков и агентов России, таких как генерал Флинн, Гейтс, Беннон, Джордан, Тейлор Грин и тд - Генпрокуратура, Пентагон, ФБР и тд.

Он будет преследовать своих врагов (демпартию и др.) как Путин - их будут сажать и убивать.

Он будет просто игнорировать Конгресс.

Он заявит членам НАТО, что на США не следует рассчитывать и это же он сообщит Путину - делай что хочешь, Запада нет.

Он сообщит в первый же день Украине и Путину, что США прекращают любую помощь Украине. И только дело времени пока Путин превратит Украину в Беларусь.

Приход Трампа в Белый Дом был бы самым черным днем этого столетия. (с)
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05.03.2024 18:48 Ответить
"Всі сумніви роблять боягузів з нас..." (с)
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05.03.2024 17:13 Ответить
Шановний пане Макрон якщо ти не боягуз, дай літаки та ЗРК
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05.03.2024 17:14 Ответить
кому? водолазам з Тиси? так це ж підводні війська..
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05.03.2024 17:25 Ответить
А ти за кацапів, я так розумію
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05.03.2024 17:30 Ответить
зброя сама по собі не перемагає ворога - перемагають люди..
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05.03.2024 17:35 Ответить
Згоден, але на ту кількість особового складу у нас нема даже довоєнного забезпечення військовою технікою, а якщо взяти за приклад армію Франції то співідношення особового складу до одиниць техніки то нам як до Марса
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05.03.2024 18:07 Ответить
маєте те, що маєте..
хто вам лікар?
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07.03.2024 13:57 Ответить
ЗРК вони дають...А щодо літаків, військові вибрали на свою голову Ф-16. Бо вони найпоширеніші у світі. Але з врахуванням ситуації в США, краще б вибрали французські Міражі і шведські Грипени. Все виробництво і комплектуючі під боком. Але хто знав, що США захворіє..Знав би прикуп...
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05.03.2024 18:55 Ответить
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05.03.2024 17:14 Ответить
всі, так чи інакше, чогось бояться..
але коли є сильна мотивація, то страх можна перебороти..
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05.03.2024 17:18 Ответить
Цікаво, що це так Макрона торкнуло? Наче яка бабка пошептала. Треба б ще до Шольца цю бабцю запросити.
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05.03.2024 17:19 Ответить
хло на дзвінки не відповідає..?
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05.03.2024 17:26 Ответить
Так вона там, схоже, не вилазить від нього. Тільки бабця поломана.
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05.03.2024 17:27 Ответить
Добре що деГоль з Кюрі свого часу послали в грубій формі своїх заокеанських "партнерів" з їх "гарантіями", тепер у Франції є бомба ракети і літаки.
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05.03.2024 17:21 Ответить
раніше називав його, коли він все до пуйла звертався, Емманюель Мермишель, зараз бачу наче справжній Макрон
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05.03.2024 17:25 Ответить
Не спішимо. Спостерігаємо.
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05.03.2024 17:28 Ответить
Как сказал один из греков(не помню) - Легко быть храбрым на расстоянии.
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05.03.2024 17:34 Ответить
Якби Макрон після цих слів проштрикнув виделкою сосиску та хвацько відгриз половину - ефект був би ще сильніший! Так, Штольце?!
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05.03.2024 18:00 Ответить
А макрон тихенько всю війну відсидів і тут з'явився на коні, або під ним..
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05.03.2024 18:16 Ответить
Всю? Ти ще доживи до кінця війни...
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05.03.2024 19:00 Ответить
А ти добрий хлопець..
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05.03.2024 19:18 Ответить
Він прозрів наприкінці свого президентського терміну? Хоче піти, голосно крюкнувши дверима? Але якось запізно... Треба було раніше думати...
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05.03.2024 18:20 Ответить
Дякуємо пану Макрону за рішучість та наполегливість у допомозі України. Якби хоч половина європейських лідерів робили як він .
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05.03.2024 18:23 Ответить
я не боягуз, але я боюся
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05.03.2024 18:44 Ответить
Місьє приємно дивує ..тепер)
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05.03.2024 20:05 Ответить
 
 