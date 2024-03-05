Макрон призвал союзников не быть трусами в вопросе войны Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Чехию заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время быть трусливыми.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом", - сказал Макрон французским эмигрантам, проживающим в Праге.
Говоря о вторжении России в Украину, Макрон заявил, что Франция и Чехия "хорошо осознают, что война снова на нашей земле (в Европе), что некоторые государства стали неконтролируемыми и с каждым днем все больше угрожают нападением на нас, и что нам придется соответствовать истории и мужеству, которого она требует".
Президент Франции столкнулся с негативной реакцией многих западных союзников после того, как он открыто обсудил идею отправки западных войск в Украину на конференции по вопросам Украины в Париже 26 февраля.
Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине
Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.
О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.
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Ну і звичайно наші лишньохромосомі опущені біосміттьєві троляки з-за поребрику ваш вихід, давайте вже ваші зрадливі коментарі типу :це не правда не так швидко буде і тому подібну діч типу "вже немає сечі терпіти це борошно"!
озвєрєл ле мужик
Макрон это понял что в военном блоке Европы грядет большой шухер и всех кто в этом блоке прижился как трутни выбросят оставив самые боеспособных.
настав час створити єдині віська Європи з єдиним командуванням і зі всіх по 3-5% на військові витрати на їх утримання
а реднеки хай бодаються з чайнезами та пупсом-кімом, ми то з рашкою на європейському театрі розберемось, а вот як вони не знаю.
хитросдєланий орбан заспівав останнім часом, що мудярщина не хоче мати спільного кордону із рашкою і воліла би мати, як він виразився, курва "буфер" себто залишки України
І продовжують вигадувати нові виправдання.
ми все пам'ятаєм! гуппі - це ті, які в акваріумі
Приход Трампа в Белый Дом означал бы катастрофу мирового исторического масштаба. Как приход Гитлера или Сталина, например, в свое время. Это был бы конец Америки в том виде, в котором мы ее знали. Это был бы конец Свободного мира. Это был бы конец независимой Украины.
Потому что Трамп был бы другим Трампом.
В первый приход Трамп многого не знал. Старался формально действовать в рамках закона. Много времени заняла расстановка своих людей. Много времени заняла война с Мюллером.
В Конгрессе была Пелоси, которая боролась с Трампом.
И так и пролетели 4 года. То есть, Америке хватило инерции, запаса хода пережить Трампа за счет устойчивости системы и традиций.
Но. Но в случае нового прихода Трампа он не будет уже терять время. Им будет руководить ярость и месть.
Он сразу назначит на ключевые посты подонков и агентов России, таких как генерал Флинн, Гейтс, Беннон, Джордан, Тейлор Грин и тд - Генпрокуратура, Пентагон, ФБР и тд.
Он будет преследовать своих врагов (демпартию и др.) как Путин - их будут сажать и убивать.
Он будет просто игнорировать Конгресс.
Он заявит членам НАТО, что на США не следует рассчитывать и это же он сообщит Путину - делай что хочешь, Запада нет.
Он сообщит в первый же день Украине и Путину, что США прекращают любую помощь Украине. И только дело времени пока Путин превратит Украину в Беларусь.
Приход Трампа в Белый Дом был бы самым черным днем этого столетия. (с)
хто вам лікар?
але коли є сильна мотивація, то страх можна перебороти..