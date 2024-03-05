Макрон призвал союзников не быть трусами в вопросе войны Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Чехию заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время быть трусливыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом", - сказал Макрон французским эмигрантам, проживающим в Праге.

Говоря о вторжении России в Украину, Макрон заявил, что Франция и Чехия "хорошо осознают, что война снова на нашей земле (в Европе), что некоторые государства стали неконтролируемыми и с каждым днем все больше угрожают нападением на нас, и что нам придется соответствовать истории и мужеству, которого она требует".

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Президент Франции столкнулся с негативной реакцией многих западных союзников после того, как он открыто обсудил идею отправки западных войск в Украину на конференции по вопросам Украины в Париже 26 февраля.

Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.