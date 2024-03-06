Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Наразі війська РФ запускають керовані авіаційні бомби на північ Сумщини з Брянської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Керовані авіаційні бомби на північ Сумщини з Брянської області", - йдеться у повідомленні.
"Повторне скидання керованих авіаційних бомб на північ Сумщини з Брянської області!", - згодом додали Повітряні сили.
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krot_lub
показати весь коментар06.03.2024 14:01 Відповісти Мені подобається 2
Vaaleikumassalam
показати весь коментар06.03.2024 14:05 Відповісти Мені подобається 0
Саша Иванов #573187
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