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Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

каб

Наразі війська РФ запускають керовані авіаційні бомби на північ Сумщини з Брянської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Керовані авіаційні бомби на північ Сумщини з Брянської області", - йдеться у повідомленні.

"Повторне скидання керованих авіаційних бомб на північ Сумщини з Брянської області!", - згодом додали Повітряні сили.

Читайте також: Ворог запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

Автор: 

Сумська область (3733) бомбардування (337) Повітряні сили (2680)


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Розтягують наше ППО.
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06.03.2024 14:01 Відповісти
Зря стараються.. не розтягнемо ..
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06.03.2024 14:05 Відповісти
Аби в Києві було тихо
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06.03.2024 14:18 Відповісти
 
 