Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
В настоящее время войска РФ запускают корректируемые авиационные бомбы на север Сумщины из Брянской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Корректируемые авиационные бомбы на север Сумщины из Брянской области", - говорится в сообщении.
"Повторный сброс корректируемых авиационных бомб на север Сумщины из Брянской области!", - впоследствии добавили Воздушные силы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
krot_lub
показать весь комментарий06.03.2024 14:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Vaaleikumassalam
показать весь комментарий06.03.2024 14:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Саша Иванов #573187
показать весь комментарий06.03.2024 14:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль