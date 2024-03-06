Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

В настоящее время войска РФ запускают корректируемые авиационные бомбы на север Сумщины из Брянской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Корректируемые авиационные бомбы на север Сумщины из Брянской области", - говорится в сообщении.

"Повторный сброс корректируемых авиационных бомб на север Сумщины из Брянской области!", - впоследствии добавили Воздушные силы.

