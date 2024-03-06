РУС
Новости
2 383 3

Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

каб

В настоящее время войска РФ запускают корректируемые авиационные бомбы на север Сумщины из Брянской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Корректируемые авиационные бомбы на север Сумщины из Брянской области", - говорится в сообщении.

"Повторный сброс корректируемых авиационных бомб на север Сумщины из Брянской области!", - впоследствии добавили Воздушные силы.

Автор: 

Сумская область (3581) бомбардировка (461) Воздушные силы (2604)
Розтягують наше ППО.
06.03.2024 14:01 Ответить
Зря стараються.. не розтягнемо ..
06.03.2024 14:05 Ответить
Аби в Києві було тихо
06.03.2024 14:18 Ответить
 
 