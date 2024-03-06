У Києві ВЛК не вели електронної черги та працювали до 14:00. Це порушення норм, - Ляшко

За даними МОЗ, військово-лікарські комісії в столиці затягували терміни проведення комісії, також вони працювали неповний день і не вели електронні черги.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1" у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це, зокрема, стало причинами проведення перевірок роботи ВЛК у столиці.

"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що робоча група МОЗ, яка проводитиме перевірки ВЛК, на першому етапі "зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко, а потім будемо розбиратися по кожній скарзі".

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Ляшко уточнив, що, згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта в системі електронної охорони здоров'я відкривають електронний медичний запис, який мають закрити протягом чотирьох днів. Водночас у деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.

Раніше повідомлялося, що МОЗ розпочинає перевірку ВЛК у Києві.