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Новини
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У Києві ВЛК не вели електронної черги та працювали до 14:00. Це порушення норм, - Ляшко

влк

За даними МОЗ, військово-лікарські комісії в столиці затягували терміни проведення комісії, також вони працювали неповний день і не вели електронні черги.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1" у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це, зокрема, стало причинами проведення перевірок роботи ВЛК у столиці.

"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що робоча група МОЗ, яка проводитиме перевірки ВЛК, на першому етапі "зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко, а потім будемо розбиратися по кожній скарзі".

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Ляшко уточнив, що, згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта в системі електронної охорони здоров'я відкривають електронний медичний запис, який мають закрити протягом чотирьох днів. Водночас у деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.

Раніше повідомлялося, що МОЗ розпочинає перевірку ВЛК у Києві.

Автор: 

Київ (19542) Ляшко Віктор (1515) військово-лікарська комісія (214)


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Топ коментарі
+12
А зачем работать дольше если на установление пригодности требуется от 5 до 10 секунд, и то 10 если надо сначала ручку расписать.
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06.03.2024 14:19
+10
11 березня 2022 я у віці 58 років прийшов до периферійного сільського військкомату. Сказали, що поки що не потрібен. Я попросив направити на медкомісію - може, комісують до досягнення 60 і зможу виїжджати за кордон. Дали "бігунок" і сказали йти до школи поблизу. Там я на свої очі побачив, що за 15 хвилин медкомісію строєм і з позитивним результатом пройшли 150 осіб. Непридатних не було і бути не могло. А ви кажете - "до 14 годин", "електронна черга"
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06.03.2024 14:17
+5
Аналогічно! Більше місяця проходив і давали направлення до спеціалістів по всім моїм скаргам! Не було такого щоб наше Оболонське ВЛК працювало до 14-00! Працювало і пізніше!
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06.03.2024 14:28
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Ляшко!
А чого про цовід більше не белькотиш?
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06.03.2024 14:14 Відповісти
А чому так відбувалося Ляшко здогадався?
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06.03.2024 14:15 Відповісти
11 березня 2022 я у віці 58 років прийшов до периферійного сільського військкомату. Сказали, що поки що не потрібен. Я попросив направити на медкомісію - може, комісують до досягнення 60 і зможу виїжджати за кордон. Дали "бігунок" і сказали йти до школи поблизу. Там я на свої очі побачив, що за 15 хвилин медкомісію строєм і з позитивним результатом пройшли 150 осіб. Непридатних не було і бути не могло. А ви кажете - "до 14 годин", "електронна черга"
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06.03.2024 14:17 Відповісти
Я в январе 2023г проходил влк целый месяц. Мне на каждый чих направление выписывали 😁
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06.03.2024 14:22 Відповісти
Аналогічно! Більше місяця проходив і давали направлення до спеціалістів по всім моїм скаргам! Не було такого щоб наше Оболонське ВЛК працювало до 14-00! Працювало і пізніше!
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06.03.2024 14:28 Відповісти
Дарницьке працювало до 14, хірург до 13) проходив 1.5 місяці. щоб потрапити до хірурга, записувались з 5.30 ранку) якщо в першій десятці - ти мав шанс пройти)
та ж петрушка до офтальмолога. а як школярів приводили для приписного - можна було йти спокіно, 30-40 людей забивають все наглухо. сільвуплє
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06.03.2024 14:31 Відповісти
Что-то ты не договариваешь. Очередь делилась на 2 части - те, кто "моб" и все остальные. Всем остальным сразу говорилось - вас сегодня не примут, валите. Очередь "моб" двигалась достаточно бодренько. Самая большая очередь была к хирургу, но тем не менее все прошли где-то до 13.00. Вообще, в конце смены (ну т.е. поле 13.00) врачи выходили в коридорчик, не основной, а там где очередь "моб" и орали есть к тому-то или к этому. Если не было то после 14.00 уходили. Еще ближе к концу смены по очереди проходила врачиха и разруливала кому куда бежать. Да, некоторое время не было психиатра.
Я прошел за 3 раза - мне 2 раза давали направление на допобследование, при этом ниразу раньше 9 не приходил.
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06.03.2024 16:19 Відповісти
Брехня якась
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06.03.2024 14:41 Відповісти
"Вірю" Шевчуку.Ти ,баране,хоч уявляєш що це таке-150 чоловік?От нащо так випорожнюватись,та ще й брехати?Чи платить ***** нормально?Таке можливе тільки для добровольців-"Жалоби на здоров*я є?Нема." далі пишуть-"Здоров" .А ти що перепутав ВЛК з комісією по прийому на роботу?Так всі 30 років МОЗ рекламував і просив робити профогляди.Та ні-куплю справку,одержу права і плювати...А тепер-давайте робіть повний огляд і направляйте в санаторії?
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06.03.2024 15:43 Відповісти
Це не медогляд, а ВЛК для уже в/службовців: після поранень, захворювань. І там треба дослідити: загальні аналізи, біохімію, екг, огк, кт- мрт, УЗД ОЧП, УЗД омт, жєл, аудіометрію, енмг, екскреторну урографію, багато іншого, огляди 5-7-9 лікарів, що описують кожен порушення функцій відповідних органів, від цього потім ідуть виплати
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06.03.2024 15:48 Відповісти
А зачем работать дольше если на установление пригодности требуется от 5 до 10 секунд, и то 10 если надо сначала ручку расписать.
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06.03.2024 14:19 Відповісти
Ему в Харьков бы заехать и посмотреть как тут ВЛК работает 🤪
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06.03.2024 14:19 Відповісти
зараз ще отримають інформацію про банківські рахунки та рахунки батьків призовників.
90-ті будуть казкою .
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06.03.2024 14:30 Відповісти
Не царское єто дело працювати во время війни.
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06.03.2024 14:32 Відповісти
До 14,00 ?? Ого, це ще вони реально працювали. У нас в Голосіївському, наприклад в кінці 22 року, терапевт приймав по дві години в день, і здається не кожного дня.

Черга до терапевта була через всі коридори тцк, бувало 50, бувало 25 чоловіків стоять стінки підпирають. А на одного забирало часу не менше 15-20 хвилин, ото не вспів в ці 2 години потрапити, п...дуй додому, наступного разу може пощастить. В грудні 22 року проходив ДВА місяці цей бучий тцк "голосіївський". А які там бабулі радянські вирішують долі...

Одна матючня рассєйською лунає, ті ж крисяки старі що були і 27 років ті й зараз там вирішують. Воєнкоматовські "Ждуніхи русського міра"
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06.03.2024 14:32 Відповісти
ВЛК в середньому потрібно 5 хвилин на кожного мобілізованого щоб записати "повністю придатний до служби в штурмових ротах", далі по коньячку з тцк-шниками і можна закриватись.
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06.03.2024 14:36 Відповісти
Це в Нідерландах таке ?
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06.03.2024 14:42 Відповісти
Та ніфіга, у 22-му, так був конвеєр. Зараз направляють на дообстеження за кожної скарги на здоров`я. Сам вже місяць проходжу.
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06.03.2024 14:52 Відповісти
меня окулист если честно клепала. наверно одна, кто реально смотрел.....
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06.03.2024 15:00 Відповісти
Ти шо там забув, земляче? Загубився?
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06.03.2024 15:12 Відповісти
там очередь такая большая? не успевают?
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06.03.2024 14:59 Відповісти
А вони вже без хабаря і працювати не будуть
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06.03.2024 15:00 Відповісти
люди бабло на ухилянтах майнять, нашо їм ті електронні черги та вся інша атрибутика?
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06.03.2024 15:09 Відповісти
Тобто несподівано ляшко дізнався... Що він до цього робив?

Але, скоріш за все - бреше.
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06.03.2024 15:38 Відповісти
Це називається корупція шляхом бюрократичних перепон. Таким чином влк провокують людей на хабар. Дивляться чи платоспроможний "клієнт". А потім - ви і самі здогадуєтесь...
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06.03.2024 16:11 Відповісти
Тобто скарги були на "чудесні зцілення" реально хворих призовників і хабарі лікарям щоб не служити і Ляшко відреагував все перевірив і усунув неодліки... переключивши ВЛК в турбо-режим.
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06.03.2024 17:12 Відповісти
Руки ноги есть- годен.
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06.03.2024 18:42 Відповісти
 
 