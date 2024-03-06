Командний пункт мотострілецької бригади ЗС РФ знищено на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Війська ОСУВ "Таврія" продовжують проводити оборонну операцію. В нашій операційній зоні ворог за минулу добу завдав 33 авіаудари, 1 ракетний удар, 136 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1143 обстріли та 67 штурмових дій.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наші захисники та захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках, послідовно нищать ворога.

Загальні втрати противника в живій силі за добу становлять 515 осіб (убитими й пораненими). Ще 4 російських окупантів узято в полон.

"Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 71 одиницю, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 10 танків, 24 бойові бронемашини, 10 артсистем, 11 автомобілів та 16 одиниць спецтехніки. Нейтралізовано або збито 237 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили ще 1 важливий об'єкт ворога - командний пункт однієї з мотострілецьких бригад ЗС Росії", - інформує Тарнавський.

Також читайте: Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу становлять 515 осіб та понад 70 одиниць техніки й озброєння, - Сили оборони

Також зазначається, що серед знищеної російської техніки - 1 багатофункціональний оптико-електронний комплекс розвідки "Іронія", 2 комплекси спостереження "Муром-М", одразу 5 одиниць багі.